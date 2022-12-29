Год идеального шторма. Что изменил 2022 год и чего ожидать в 2023-м? 29 декабря, 14:06

Что сгорает в пламени этой войны

2022 год является переломным для нынешней политической и геополитической реальности, краха старых надежд и представлений и формирования новых. Этот год историки будущего будут разбирать поденно, если не почасово, потому что именно в нем мы вступили в новую реальность.

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Реальность, безжалостно уничтожившая идею европейской Ойкумены.



Российская агрессия напомнила миру, что все попытки построить свой микрокосмос за «большими стенами» — абсолютно провальная стратегия. Такой путь разрушил не одну империю: думаю, ощущения многих евробюрократов утром 24 февраля были примерно такими же, как у патрициев Римской империи полторы тысячи лет назад, когда они узнали о нашествии вандалов. История повторяется, и стратегия спасения в собственном оазисе, когда весь мир идет на рифы, не оправдывает себя. Мир догнали призраки вчерашнего дня, которые старательно пытались спрятать под ковер и сделать вид, что этих проблем не существует.



Миру в 2022 пришлось снять розовые очки и взглянуть на реальную картину дел: в ней демократия откровенно проигрывала, реваншистские режимы набирали силу, где благосостояние европейского пространства зависело от энергоносителей из недемократических стран, а безопасность от ситуации с соблюдением политической стабильности. Соответственно, Европа делегировала все ключевые источники благосостояния и своей безопасности вовне, а не пыталась создать их внутри себя.



Мы входим в 2023 год, который станет годом поиска устойчивости европейского пространства, поиска источников самодостаточности. Украина же начала делать это еще в 2022 году: для нас текущий год — тоже период разбитых «розовых очков». Для одной части это были возможности договориться с русским «аллигатором», для части — что в Украине трансформации могут быть возможны через компромиссы со старой системой. Иллюзии по поводу силы международного порядка и права туда же. Мы дорого платим за то, что забыли «кто такой» наш сосед, и будучи крупнейшим европейским государством, позволяли себе вести себя не по размеру инфантильно.



Мы вернулись в Европу

2022-й сделал и Украину, и мир взрослее, заставил посмотреть на вещи такими, какие они есть. Украину уже научил называть вещи своими именами: мир только начал работу в этом направлении, но процесс запущен и неотвратим. Застенчивое «конфликт» все чаще называют войной, преступления — преступлениями, даже слова трибунал и геноцид теперь снова звучат на европейских языках.

2022-й стал годом идеального шторма. И как бы трагично это ни было для Украины, именно наше общество оказалось наиболее подготовленным к таким реалиям. Столетия жизни в перманентном шторме закалили украинцев. Пусть мы еще не научились жить, но в отличие от наших западных друзей еще не потеряли навыков выживания. Непростой путь к обретению независимости в 1991-м, несколько революций и начало войны в 2014-м, лишь добавили опыта в подготовке к более масштабным событиям нового геополитического «шторма» 2022-го. И психологически, и ресурсно, и институционально украинцы оказались к нему более готовы, чем жители большинства стран мира. Когда западный мир только приходит в себя от происходящего, Украина уже делает первые шаги в формировании собственного курса, подняла паруса и пытается двигаться, даже возглавлять определенные процессы и тренды с которыми сталкивается сейчас мир, предлагать формулы и решения. И пусть не вводит в заблуждение отсутствие у нас ресурсов, они следуют за идеями. Поддержка Украины сейчас оружием и экономически, лишнее тому подтверждение.



Поэтому мы вызываем такой восторг среди демократических обществ. Мы демократия с кулаками, примера которой не хватало миру. Мы завоевали моральное первенство, став Давидом в битве с Голиафом. Продемонстрировали интеллект и инаковость, доказав, что это не битва маленькой и большой постсоветской страны и армий. Украина начала формировать свое лицо: да, мы еще полноценно не ответили на вопрос «кто мы» даже внутри общества, но 2022-й год стал для нас зеркалом, в которое нам удалось посмотреть и увидеть, что наш бренд — это смелость. Мы достаточно яростные и дерзкие, чтобы воспринимать нынешние вызовы, хотя эти качества не всегда эффективны для противостояния врагу на длительных «дистанциях». А испытание послевоенного развития нас еще только ожидает.



Еще один важный итог 2022-го для Украины — год возвращения столицы в Киев. Это эволюционный излом, который будет задавать тренд на долгие годы вперед. Произошло усиление ощущения собственной геополитической субъектности: наши элиты долгие годы искали свою столицу то в Москве, то в Вашингтоне и Брюсселе, но с началом полномасштабной агрессии РФ и начала войны против Украины нам хватило смелости и стойкости вернуть свою столицу в Киев. И именно здесь, на Печерских холмах, происходит принятие решений: часто сложных, иногда неэффективных, иногда непрофессиональных, порой судьбоносных и единственно верных. Но именно тех решений, которые отвечают самому внутреннему состоянию современного украинского общества. Это уже наш собственный опыт и наш путь.



2022 год стал годом смерти Советского Союза. Многие обманывали себя, считая, что это произошло в 1991 году. На самом деле СССР в полуразобранном состоянии просуществовал до нынешнего года: он потерпел бешеный удар, но притаился. Начиная от Беларуси, так и не вышедшей из Советского Союза, и дождавшейся там, пока Российская Федерация не вздумала вернуться в него. Многие ресурсы и советские институциональные практики до сих пор оставались актуальными в большинстве государств нашего региона. Сейчас все эти ресурсы активно сжигаются — особенно это заметно на примере России. Ее геополитическая субъектность, оставшаяся в наследство от Советского Союза, тает. Украина даже поставила под сомнение законность членства РФ в ООН.



Как фактор окончательной смерти СССР отразится на Украине? У нас больше не будет той энергетической постсоветской зависимости от России, не будет олигархов, которые выросли именно на распиле советских ресурсов, заканчивается советская военная техника, старая советская эстетика публичных пространств уничтожается — на ее место придет уже новая, современная, украинская. Это далеко не полный список сгорающего в пламени этой войны. Да, возможно хотелось бы эволюционный, не шоковый переход, но Россия сделала этот выбор за нас и завершает то, чего мы полноценно не смогли за три десятка лет. Едва ли не единственное, когда Путин не соврал, это обещая показать настоящую декоммунизацию — показывает.



2022-й — год инициации нового политического поколения. Это транзитное поколение, которое не всем нравится: со своими слабостями, недостатками, которое росло в 1990-х, крепло в начале 2000-х годов. И хотя это поколение, как и все предыдущие, еще успеет совершить немало ошибок, но оно — поколение уже независимой Украины. Оно ценностно иначе, хотя и все еще коррумпировано, оно закалено на другом опыте, апеллирует уже к другим вещам. Это поколение, которое учит себя, украинское общество и политические элиты быть украинцами и строить Украину. Они пришли на последних выборах, но как раз сейчас доказывают, что не случайно.



В 2022-м между Украиной и Европейским Союзом окончательно рухнули границы: мы вернулись в Европу. Украина и Европа открыли для себя друг друга — наша страна была воспринята как часть общеевропейского пространства. Сегодняшний европейский подросток может не знать флаги стран и точно сможет идентифицировать три — своей страны, ЕС и Украины. Для него украинцы неотъемлемая часть единого пространства, он видит это сейчас и ему будет казаться, что это было всегда. Границы Европы переместились восточнее, на границу с Россией.



Мы постепенно определяем образ будущей победы, но в следующем году нужно создать образ поражения России. Показать миру наш сценарий и проторить путь к нему: мы должны окончательно убедить мир в том, что поражение России неизбежно. Ведь сейчас, краха РФ боятся не меньше нашего. И это последний страх, которым выгодно торгует Путин, все остальные уже были преодолены в этом году.



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