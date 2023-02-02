Нарративы российской пропаганды. На что делает ставку Кремль 2 февраля, 15:21 Эксклюзив NV

События на фронте будут заставлять российскую машину пропаганды адаптировать стратегию

Решение о поставках тяжелой техники в Украину, прежде всего «натовских танков», вызвало истерическую реакцию россиян. Эту реакцию можно поделить на два типа. Возражение — мол, Леопарды и Абрамсы тяжело обслуживать и вообще с ними легко бороться. И гнев — с призывами перевести страну на «военные рельсы» и изменить статус «специальной военной операции».

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События на фронте будут заставлять российскую машину пропаганды адаптировать стратегию. Кремль понимает, что блицкриг не удался, разгромной победы не будет, поэтому будет усиливать месседж о «войне с НАТО» (для внутренней аудитории) и одновременно будет шантажировать мир своим возможным развалом.

Доминирующий нарратив — ядерное государство не может проиграть, а если это произойдет, мир окажется на краю пропасти.

Поэтому выгоднее сейчас договориться, признать новые «территориальные реалии», чем победить на мировом пепелище.

Сработает ли это? Уверен, нет.

После 24 февраля на Западе к российским «медиа» сформировалась презумпция вины. Теперь им априори не верят. Украине удалось установить собственный нарратив борца, мы как Давид, борющийся против Голиафа, драма «демократия против тоталитарного режима».

Каждому из нас следует работать над собственной информационной устойчивостью

Поэтому в западных странах преимущественно пытаются выбросить из собственного медийного поля профессиональных российских дезинформаторов (кейс последних дней — блокировка счетов Russia Today France). В то же время к информации из Украины от наших и своих корреспондентов уровень доверия достаточно высок.

Но это не значит, что мы можем почивать на лаврах. Информационная война — динамичный процесс, и у нас еще очень много работы впереди.

Во-первых, нужно создавать собственный культурный продукт для своего пространства и экспорта.

Не только в западных странах, но и на территории так называемого глобального юга, Африки, Азии. Туда, где Россия пытается дискредитировать нас, сформировать российский взгляд на Украину и российско-украинскую войну и опирается на советское наследие.

Во-вторых, иметь собственную согласованную информационную политику на актуальные события и собственных спикеров от власти.

Если где-то есть информационный вакуум, Россия обязательно им воспользуется. Как это недавно было в случае с Арестовичем, сделавшим серьезный ляп в прямом эфире.

В-третьих, должны эффективно работать наши спецслужбы. Причем на опережение. Отслеживать денежные потоки, российских агентов и просто полезных идиотов. Не давать им развернуть активную работу.

Отдельно профильные службы должны предотвращать попытки других государств вовлекать нас в борьбу своих пропагандистских машин, превращение нас в поле битвы или трофей. Имеются в виду конфликты между Азербайджаном и Арменией, Израилем и Палестиной, противостояние республиканцев и демократов в США и другие случаи.

Наши официальные лица должны владеть проверенной информацией, что происходит в разных регионах и понимать нашу стратегию поведения, чтобы неумышленно не нанести вред Украине и не ухудшить с кем-то отношения в критически важный для нас момент.

Наконец, каждому из нас следует работать над собственной информационной стойкостью, чтобы не стать жертвами российских информационно-психологических операций.

Тщательно выбирать источники информации. Трижды подумать, прежде чем копипастить какие-то сообщения из групп, вроде «в больницах дефицит крови и срочно требуются доноры».

Меньше смотреть отдельных блогеров и читать анонимные телеграм-каналы, регулярно рассказывающих о том, что «Путин вот-вот умрет, осталось буквально несколько дней». Или что в Кремле началась междоусобная война и уже завтра в России будет новый лидер.

Держим ноги в тепле, а голову в холоде, потому что это тяжелая война, и от усилий каждого из нас зависит приближение победы.

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