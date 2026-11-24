Избиратели в США массово голосовали против Трампа на недавних выборах, и может появиться надежда, что его пагубное влияние на глобальную политику вскоре ослабнет. Но это вряд ли

В Америке президенты, ставшие «хромыми утками» (т.е. чей срок полномочий подходит к концу), часто переключают внимание на внешнюю политику, ведь это единственная сфера, где действия президента мало что формально ограничивает. Это означает, что явно утомленный и всегда самовлюбленный Трамп продолжит (в свободное время от мечтаний о позолоте своих тщеславных проектов) мучить мир как разбушевавшийся Гулливер.

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Президент Украины Владимир Зеленский не питает иллюзий по поводу рисков, создаваемых эгоцентричной политикой Трампа. С точки зрения Трампа, Зеленский является главным препятствием, мешающим ему добиться желанной славы человека, который остановил войну в Украине. Кроме того, Трамп едва скрывает свое любование Путиным, поэтому Зеленский прекрасно понимает, что его положение — незавидно.