Санта-Барбара в политике. Что бывает, когда люди не доверяют институтам

Сейчас политика определяется интенциями людей — кто за чем и кем стоит, кого слил, где подставил

В обществах, где люди не доверяют, институты чаще всего воспринимаются как фикция. А вот люди, теневые кабинеты, близкий круг — это, да.

Поэтому не интересно, как работает политический процесс. Интересно, что А сказал о Б, с кем пил кофе С, почему назначили Г и какого цвета обивка кресла в его кабинете. Это теперь и есть политика.

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Политика определяется интенциями людей — кто за чем и кем стоит, кого слил, где подставил.

Какие там институты, кому оно надо, ради бога. Человеку всегда интересен человек. А человек, а не институция, очень плохо умеет вырабатывать качественные политики, прогнозировать, видеть риски, балансировать, но who cares.

Там, где нет институтов, исчезает сфера публичного и публичного слова, доверия к нему. Остаются лишь мотивы, интересы мировоззрения отдельных субъектов политического процесса. Частные разговоры, которые становятся публичными новостями.

Это красивое маппет-шоу очень нравится медиа

Но это красивое маппет-шоу, оно очень нравится медиа, потому что простое, нет же ничего интереснее поведения людей.

Оно очень нравится аудитории, ну потому что это — сплетни. Найдите человека, которому не интересны сплетни. К тому же сплетни собирают много, а просмотры — наш новый наркотик. Поэтому медиа тоже перестает быть институтом, разбегается по чатикам, где пытается нравиться людям из политики, или, наоборот, — вызывать ненависть и этим гордиться, или тусить с ними. А те будут выбирать, какие из людей из медиа будут ближе, а какие — дальше.

Вместо двух институтов — медиа и политиков, появляются люди с их очень человеческим — понравиться, спровоцировать, выпить кофе, сфоткаться, пошутить, бросить, рассориться.

Ноль дистанции.

И тексты об отношениях и взаимодействии, но не о процессах.

И вся эта Санта-Барбара очень всех устраивает. Баланс между институтами и politics так и не рождается.

И это определенная адаптация общества к нестабильности, и она не только у нас происходит, просто для нас она — норма довольно давно. Но сама такая структура абсолютно слепа к длинным процессам. Она видит в перспективе недели, долгосрочные планирования прогнозы здесь невозможны и неинтересны.

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Потому что отдельные люди на это не способны.

Если диктатуры прошлого разрушали сферу частного человека, то процессы настоящего очень сильно разрушили сферу публичного в обществе.

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Текст опубликован с разрешения автора