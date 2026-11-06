Трамп может с удвоенной энергией взяться за заключение сделок, стремясь закрепить свое место в истории

Европа может рассчитывать, что демократы в новом составе Конгресса обозначат готовность США к более конструктивному взаимодействию — как в трансатлантических отношениях, так и по Украине и даже в торговых вопросах.

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Однако европейские руководители правы, сдержанно оценивая перспективы серьезных перемен в американской политике по наиболее важным для континента направлениям: поддержке Киева, обязательствам США в сфере европейской безопасности и большей предсказуемости торговой и тарифной политики.

Даже располагая уверенным большинством в обеих палатах, демократы едва ли смогут существенно ограничить внешнеполитическую свободу Трампа, учитывая его