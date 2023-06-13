В чем не правы глобалисты 13 июня, 19:03 NV Премиум

Для комментаторов-глобалистов это, конечно, плохие новости

Комментарии по поводу мировой экономики никогда не страдали от недостатка призывов к более тесному глобальному сотрудничеству. «Где бы ни происходили те или иные события, они влияют на всех… [и поэтому] вполне очевидно, что миру нужно больше… международной координации и сотрудничества», — писала в 2013 году одна из руководительниц Международного валютного фонда. «Практически все проблемы, дестабилизирующие мир, …являются по своей природе глобальными, и решать их можно только с помощью глобальной коалиции», — вторил ей известный колумнист в 2019 году.

Видео дня

В последние годы беспокойство по поводу неадекватности системы глобального управления и ослабления системы многосторонних отношений (мультилатерализм) усилилось, потому что США и другие ведущие развитые страны все чаще ставят на первое место внутриполитические задачи. Односторонние подходы доминируют в торговле, промышленной политике и климатическом переходе. Роль Всемирной торговой организации (она была коронным достижением системы глобального управления в эпоху гиперглобализации, которую сейчас мы оставляем позади) сократилась до роли неэффективного зрителя.

Для комментаторов-глобалистов это, конечно, плохие новости. Но для глобальной экономики последствия не столь однозначны — и могут даже оказаться благотворными. Более того, в мире, в котором национальные правительства сосредоточены на достижении устойчивого процветания и социальной сплоченности в своих странах, с мировой экономикой все будет в порядке. При более пристальном рассмотрении аргументы в пользу глобального экономического управления оказываются значительно слабее, чем принято считать.

Начнем с традиционного аргументы в пользу глобального сотрудничества. Согласно обычной аргументации, мы живем в мире, который экономически взаимосвязан. То, что делает одна страна, часто влияет на другие страны. Если правительства не будут координировать свои решения и не придут к согласию по поводу единых правил, такое косвенное влияние может ухудшить положение у всех.

Даже самые завзятые глобалисты сказали бы, что это абсурд

Но в этой аргументации, которая звучит вполне разумно, есть большой изъян: само по себе существование косвенного влияния не может служить адекватным оправданием необходимости глобальной координации. В подавляющем большинстве случаев, когда экономические решения, принимаемые в одной стране, приводят к последствиям для других стран, национальные правительства совершенно легитимно сохраняют полную автономию, не создавая при этом явного ущерба для мировой экономики.

Например, правительство хочет удвоить бюджет системы высшего образования для подготовки ученых и инженеров. Нужно ли допускать возражения правительств других стран против этого решения со ссылками на международные правила и с требованием ограничить или ввести санкции за это решение? Даже самые завзятые глобалисты сказали бы, что это абсурд.

Однако у такого решения определенно имеются международные последствия, и они могут быть серьезными. В случае его принятия страна укрепит свое сравнительное конкурентное преимущество в производстве товаров, требующих высококвалифицированного труда, а это повредит конкурентам на глобальных рынках. Поскольку косвенных последствий принимаемых решений может быть очень много, а многие сферы государственной политики естественным образом считаются «внутренним делом» (как, например, в случае с образованием), наличие таких последствий не помогает нам определить, в каких именно сферах мы должны стремиться к глобальному сотрудничеству.

Возможно, внимание глобальных правил следует сосредоточить на мерах, наносящих вред самой отечественной экономике. Инвестиции в государственное образование, скорее всего, принесут ей пользу, даже если и будут вредны для некоторых торговых партнеров. А повышение пошлин или субсидирование тех или иных отраслей во многих случаях нанесет вред как отечественной экономике, так и торговым партнерам.

Впрочем, такой подход тоже не дает надежных ориентиров. Пошлины на импорт, субсидирование и множество других мер, снижающих эффективность в условиях идеального рынка, могут оказаться желательными в далеких от идеала условиях реального мира, например, для решения проблем региональной безработицы или технологических экстерналий. Неизвестно, окажется ли глобальная бюрократия лучше позиционирована (или считаться более легитимной), чем национальные власти, определяя, насколько такие меры являются подходящими для экономики конкретной страны. В любом случае, не должны ли мы позволять демократиям совершать свои ошибки?

Аргументы в пользу глобального управления звучат намного сильнее, когда речь заходит о довольно узкой категории решений, которые откровенно призваны «разорить соседа»: ущерб, наносимый этими решениями зарубежным странам, является необходимым предварительным условием для появления выгод у отечественной экономики. В качестве классических примеров здесь можно привести использование страной своих монопольных позиций на мировых рынках, сохранение низких налогов на капитал с целью привлечь бумажную прибыль из-за рубежа, девальвация национальной валюты для «кражи» рабочих мест из зарубежных стран.

Но таких примеров крайне мало. Подавляющее большинство экономических решений, приводящих к негативным последствиям за рубежом, не относятся к категории «разорить соседа», и они принимались бы даже в том случае, если бы никакого ущерба у других стран не возникало.

Взгляните, например, на «климатический протекционизм», который оказался в центре современной озабоченности решениями, принимаемыми в одностороннем порядке (унилатерализм). Требования к локализации при предоставлении «зеленых субсидий» в США и пошлины ЕС на углеродоемкий импорт вызвали гнев третьих стран, но он направлен не по адресу. Изменение климата — это экзистенциальная проблема для всего мира, и ее решение создает подлинное глобальное общественное благо. С точки зрения глобального управления, было бы намного хуже, если бы ведущие страны предпочитали бесплатно пользоваться плодами политики декарбонизации в других странах, а сами бы ничего особенно не делали для борьбы с изменением климата.

По целому ряду причин, имеющих в основном внутриполитический характер, США и ЕС совершили крупные прорывы на пути к ускорению климатического перехода. Это повод для радости, а не для осуждения, даже если решения были приняты в одностороннем порядке и в них используются совершенно разные инструменты. Желание правительств удержать в своих странах часть выгод, поставив на первое место защиту конкурентных позиций отечественных фирм, совершенно понятно — и это небольшая цена, которую вполне стоит заплатить мировой экономике в целом.

Кроме того, появление слишком большого количества ограничений национальной политической автономии может вызвать недовольство глобальной экономикой. Одним из последствий эрозии национального суверенитета в период гиперглобализации стало усиление экономических тревог и ощущение потери контроля, которое возникло у многих граждан. В таких обстоятельствах усугубляется ксенофобия и враждебность к иным группам населения. Во многих районах конкуренция со стороны импорта привела к исчезновению рабочих мест, поэтому избиратели обратились к популистам, проповедующим этнический национализм и авторитаризм.

Итак, когда правительства проводят инклюзивную экономическую, социальную и экологическую политику, они приносят дополнительные выгоды мировой экономике. Страна с хорошо управляемой экономикой, в которой плоды процветания широко распределяются, с большей вероятностью будет поддерживать увеличение международной торговли, инвестиций и иммиграции. Согласно экономической науке, именно отечественной экономике достаётся основная часть выгод от её открытости к мировой экономике — при условии, что выгоды этой открытости распределяются справедливо. Когда страна помогает себе, она помогает мировой экономике.

NV обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Project Syndicate. Републикация полной версии текста запрещена

Оригинал

Copyright: Project Syndicate 2023

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди NV