Вот, собственно, и все: перед нами президент, который представляет не свою страну, а исключительно самого себя

Общеизвестно, что Дональд Трамп лжет постоянно — и по серьезным поводам, и по пустякам. Однако порой он бывает обезоруживающе откровенен. Примером стала пресс-конференция 20 ноября, которую Трамп провел после возвращения с саммита в Шэньчжэне, где встретился с лидерами Китая и России — Си Цзиньпином и Владимиром Путиным.

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К настоящему моменту уже должно быть ясно, что за внешней политикой Трампа невозможно разглядеть какую-либо целостную систему взглядов. Его решения гораздо легче понять, если рассматривать их сквозь призму психологии президента, а он, как известно, испытывает острую потребность в признании и внимании окружающих.

Это отчетливо видно на видеозаписи с саммита: при виде Путина Трамп внезапно