Почему политические партии должны возобновить отчетность 22 мая, 11:22

Большинство партий не отчитываются уже более 3 лет, а об источниках поступлений и расходов запрещенных политических сил мы уже ничего не узнаем

Украинские политические партии не обязаны отчитываться о своих финансовых поступлениях более 3 лет. В 2020 году такое решение приняли в связи с коронавирусной пандемией, а в 2022 году — с началом полномасштабной российской агрессии. Такие инициативы были необходимы в конкретный момент, однако сейчас понятно, что это может служить помощью нашему врагу и точно препятствует надлежащей работе антикоррупционных органов. Неудивительно, что НАПК бьет тревогу, настаивая на восстановлении отчетности.

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Как приостановление отчетности повлияло на политику?

Согласно закону «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)» от 30 марта 2020 года, политические силы в Украине не обязаны подавать финансовые отчеты на время действия пандемии. Большинство политических партий воспользовались «нововведениями» в законодательстве и не подавали отчетность, как во время карантина — за три квартала 2020 года и 2021 год.

2022 год также поставил отчетность на паузу законом «О защите интересов субъектов представления отчетности и других документов в период действия военного положения или состояния войны». В то же время 5 парламентских партий за 2020−2022 годы получили из госбюджета 500 млн грн компенсации за расходы на избирательную кампанию и еще около 1,5 млрд грн государственного финансирования уставной деятельности. В течение 2020-го года еще отчитывались Голос и Слуга народа, с 2021-го — ни одна из политсил.

С 2021-го — ни одна из политсил не отчитывалась

Такая ситуация негативно влияет на украинский политикум и прозрачность его работы. Созданная в Украине антикоррупционная база (НАБУ, САП, НАПК) должна быть независимой — это факт. Однако также более эффективной деятельность антикоррупционных органов в отношении политических сил будет тогда, когда последние будут ежеквартально обнародовать свои финансовые поступления и расходы. Отсутствие же обязанности отчетности имеет большие коррупционные риски. Должны их минимизировать.

Вторая составляющая — финансирование партий извне, что может расшатывать украинское общество и уменьшать обороноспособность страны. Возможно, влияние пророссийских сил было бы существенно меньше, если бы начиная с 2020-го года ОПЗЖ и их приспешники в Украине были вынуждены показать, откуда они получают средства на свою деятельность.

Запрет пророссийских партий — это безусловно позитив. Однако мы уже не узнаем инвесторов таких враждебных образований, как ОПЗЖ, Оппозиционный блок, Партия регионов, Коммунистическая партия Украины, Партия Шария, Блок Владимира Сальдо, Социалисты, Социалистическая партия Украины, Прогрессивная социалистическая партия Украины, Левая оппозиция, Союз Левых Сил, Наши, Держава, Рабочая партия Украины, Русь Единая, Справедливости и развития, Успешная страна (переим. Счастливая Украина), Большая Украина. Их отчеты за последние три года мы не видели и соответственно не знаем, кто был их донорами, и связаны ли они со страной-агрессором.

Что дальше?

Движение в направлении отчетности уже есть, и это хорошо. Прозрачность политических партий, в том числе и в финансах, — это важнейшая составляющая антикоррупционного реформирования страны. Все просто: хотим, чтобы от ЕС было меньше претензий к нам по борьбе с коррупцией — должны дать свободу действий НАБУ и САП и обязать политические партии отчитываться о своих поступлениях.

Сейчас, насколько мне известно, рабочая группа при Комитете по вопросам правовой политики и Комитете цифровой трансформации уже 3 года работает над новым законом о политических партиях. Уже наработан (но еще не зарегистрирован) новый законопроект о политических партиях (с привлечением всех заинтересованных сторон и представителей гражданского общества). Инициатива призвана:

— Повысить прозрачности финансирования политики;

— Расширить доступ граждан и медиа к информации об объемах и источниках финансирования партий и избирательных кампаний;

— Обеспечить более действенный контроль;

— Создать более эффективную систему государственного финансирования партий, которая обеспечит условия для развития меньших политических партий с высоким уровнем поддержки избирателей, честной и прозрачной межпартийной конкуренции.

Медлить с этим нельзя. Большинство партий не отчитываются уже более 3 лет, а об источниках поступлений и расходов запрещенных политических сил мы уже ничего не узнаем. Восстановить отчетность означает дать возможность качественно мониторить деятельность партий общественному сектору и антикоррупционным органам, а еще это помешает сомнительным финансовым вливаниям из-за рубежа.

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