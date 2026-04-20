Реагировать не принято. Почему полиция крайне редко применяет оружие

Позвольте мне с междисциплинарной точки зрения социальных наук объяснить одну простую вещь о насилии: полиция как система действует эффективно, но в экстраординарных, нетипичных для нашего общества случаях насилия — неэффективно. Причина этому — статус-кво общества, безопасного с позиции уличной преступности. И он не менялся с середины 2000-х годов.

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Дело в том, что полиция имеет стандартные операционные процедуры для всех ситуаций: как формальные — прописанные на уровне алгоритмов, тактической подготовки и т. д. , так и неформальные — страх применять силу, учитывая дисциплинарную ответственность, давление со стороны руководства относительно «имиджа полиции, чтобы поменьше жалоб», нежелание лезть в проблемы социального неравенства (пример — нереагирование на агрессию в сторону ТЦК).

Причина этого — у нас очень низкий уровень уличной преступности, что обусловлено гомогенным обществом. Для нас типичное убийство — это «поножовщина сожителей» на праздники, а не шутинг, разбой или бандитизм на улице.

В связи с этим полиция применяет оружие крайне редко — даже когда есть угроза для их жизни. Полицейские погибают от экстраординарных ситуаций — когда применяют оружие против них. Таких случаев стабильно несколько в год. Зато если они не могут защитить себя, то тем более гражданских, нуждающихся в помощи, потому что реагировать быстро и на поражение не принято.

В полиции реагировать быстро и на поражение не принято

Статус-кво заключается в том, что в целом проблемы решаются диалогом, физической силой, задержанием, «утихомириванием со стороны общества» и тому подобное. Зато случаи применения оружия имеют негативные последствия для полицейских, какими бы они законными ни были. Это связано с правовой культурой и судебной практикой, ведь не только необходимая оборона (самооборона) — почти нереальна в доказывании в суде для гражданских, это работает еще и наоборот — законное, пропорциональное и необходимое применение оружия полицейскими тоже доказать сложно.

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Поэтому в теории протоколы есть, навыки немного натренированы (на тактическую подготовку часов очень мало), но страх применения преобладает над всем. Как следствие — в рискованной для жизни ситуации мы не можем предсказать поведение человека, но можем догадаться, что оружие будет применено в последнюю очередь.

В такие парадигме минимального уличного насилия полиция и работает.

В типичных ситуациях — эффективно.

А в экстраординарных случаях, где по полицейским открывают огонь во время проверки документов, на блокпостах или теракта, как в Киеве — неэффективно.

Конечно, КОРД потом разобрался, но вся описанная выше ситуация объясняет, почему погибло так много гражданских, прежде чем террорист был ликвидирован.

Повторюсь, это исключение из правила, поэтому профессионализм полиции имеется в типичных ситуациях, а не экстраординарных.

Что здесь причина, а что следствие — подумайте сами: 1) недоверие общества к летальному применению оружия и политические риски для власти, где полиция убивает людей, или 2) неотработанные навыки применения оружия, умноженные на страх его применить и боязнь того же руководства полиции из-за «раскрутки спирали насилия»?

Как дадите себе ответ на этот вопрос — многие проблемы полиции, ТЦК, СБУ и других органов, которые должны были бы «действовать жестче по закону», но не действуют, станут понятными. Это не только ответственность этих органов, но и общественное отношение к проблеме насилия, даже законного применения летальной силы.

В относительно безопасном обществе (даже в условиях войны) стрелять на поражение не принято — ни гражданским, ни тем, кто имеет полномочия. Такая модель позволяет иметь спокойствие на улицах, но делает систему беспомощной в экстраординарных ситуациях. Когда их количество минимально — порог толерантности к непрофессионализму в таких ситуациях не переступается, следовательно, после очередного скандала все остается как было. Система аутопоэтическая, то есть самовоспроизводит себя со всеми реформами и скандалами.

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P. S. Это не оправдание и не объяснение действий отдельных лиц, а криминологический (или социолого-правовой) взгляд на полиционирование и социальную проблему противодействия насилию.

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Текст опубликован с разрешения автора