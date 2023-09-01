Почему люди жалеют нарушителя, застреленного в Днепре 1 сентября, 16:07

Эта трагедия должна стать уроком для нарушителей, которые должны знать, чем им грозит насилие против нанятых обществом защитников правопорядка

Самое странное в истории с застреленным мужчиной в Днепре то, как много людей его защищают и обвиняют полицию. Это означает, что очень много людей ассоциирует себя не с полицейским, который выполняет свою работу, а с пьяным водителем дорогого авто, который нарушает закон.

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Это из серии «я против коррупции, но хочу чтобы кум порешал»? Или мы все за верховенство права, но «ну что там, немного выпил, что, я плохо рулю»?

Люди ставят себя на место нарушителя и поэтому жалеют его. Ведь на его месте «могу быть я». И это ненормально. Потому что не может здоровый человек представлять себя на месте такого нарушителя.

Это очень плохой знак.

И очень странные аргументы используют его защитники. Например, странный аргумент — дети. Вот у Путина есть дети. И много. От разных женщин. И что?

Если кто-то нарушает закон в компании детей, то что, его не останавливать? Дети это что, защитный амулет, имея который можно применять насилие против полиции? Какие интересные новости.

Да, неприятно, что дети стали свидетелями гибели своего отца (хотя, судя по их поведению, не очень их и жаль). Но в этом вина именно отца, который сначала нарушал правила дорожного движения, при детях в машине, а потом совершал преступление на глазах у своих детей. При чем здесь полиция и то, что они просто выполняли свою работу? Более того, именно нарушитель рисковал жизнью своих детей. И до того, как его остановили, и после этого.

Единственное, что их может сдержать, это сила и неотвратимость наказания

И да, я хочу жить в стране, где полиция приходит на помощь. В стране, где бандюки и хамоватые люди сдерживают себя, потому что знают, что вероятность ответить за свои действия велика. И единственное, что их может сдержать, это сила и неотвратимость наказания.

Я хочу, чтобы полицейский, который выполняет свою работу и защищает общество, сам чувствовал себя под защитой общества. Чтобы в следующий раз следующий полицейский, увидев рискованную ситуацию, не думал «а оно мне надо» и просто честно выполнял свою работу, не прогибаясь перед удостоверениями и хамством. Потому что если сейчас полицейский сядет в тюрьму, то в следующий раз такое авто просто не остановят. А в нем может быть и российский диверсант…

Я не хочу жить в стране, где офицер полиции чувствует себя беззащитно перед хамлом, опасаясь применить силу. Тем более, что хамло будет знать, что полицейский боится. И это будет толкать нарушителей на большую агрессию. Как в отношении обычных людей (почему-то защитники невинно убитого не ассоциируют себя с потенциальными жертвами таких людей), так и полицейских.

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Да, смерть любого человека это трагедия. Даже такого, которого не жалко. Но эта трагедия должна стать уроком для нарушителей, которые должны знать, чем им грозит насилие против нанятых обществом защитников правопорядка. И она не должна стать предупреждением для полицейских, что не надо рисковать и лучше прогнуться перед хамом.

Не просто так полицейские в цивилизованных странах неприкосновенны при исполнении обязанностей. Это результат рационального подхода. Потому что страж общества должен быть неприкосновенен. А иначе он не сможет защитить то самое общество. С обществом имеет консенсус — насилие недопустимо.

И это не значит, что полицейский неприкосновенен перед законом. Нет. Это означает, что насилие против полицейского недопустимо. И полицейские в цивилизованных странах это знают. А потому и члены общества чувствуют себя защищенными.

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