Война за десятки триллионов долларов. Что захватила и планирует захватить Россия в Украине 31 мая, 17:30

Какие ставки РФ в этой войне

Полагаете, война для России слишком дорогое удовольствие? Думаете, они переживают за уже потраченные (арестованные, потерянные) сотни миллиардов долларов?

Ставка для них, на самом деле, гораздо больше — десятки триллионов долларов!

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И за ними они готовы идти до конца… конечно, до конца!

Россия не умеет производить современную продукцию (докажите мне другое), но хочет быть важной, влиятельной в мире страной. И делает это из-за большой территории и природных ресурсов, которые на ней есть. В частности, природные ресурсы, используемые экономикой России, составляют 95,7% национального богатства. Это реально признак банановой республики.

Они и сегодня большой игрок на таких рынках как нефть, газ, железная руда, уран, золото и многие другие. Все хорошо помнят, как Россия устроила в 2021 году энергетический кризис в Европе, ограничив поставки газа?

Они хотят большого влияния и контроля, и здесь Украина для них — просто «кольцо всевластия».

По оценкам The Washington Post, россияне уже контролируют природные ресурсы Украины в сумме $12,4 трлн. Не буду останавливаться на методике подсчетов, но они считают, что основная часть контролируемых активов, это каменный уголь. Который оценили ни много ни мало в $11,9 трлн (30 млрд тонн). И это только уголь на оккупированных территориях.

Украина для них — просто « кольцо всевластия»

Еще немного цифр:

1. Украина, по мнению аналитиков (и я с ними согласен) — сырьевой Клондайк, имеет залежи 117 из 120 наиболее широко используемых минералов, в том числе огромные ресурсы ископаемого топлива

2. По оценкам экспертов, в ходе полномасштабной войны Россия захватила:

— 41 месторождение угля,

— 27 месторождений природного газа,

— 14 месторождений пропана,

— 9 месторождений нефти,

— 6 месторождений железной руды,

— 2 месторождения титановых руд,

— 2 месторождения циркониевых руд,

— 1 месторождение стронция, 1 месторождение лития, 1 месторождение урана и

— 1 месторождение золота.

В целом Россия сегодня контролирует: 63% угольных месторождений Украины, 42% месторождений металлов, 20% газовых, 11% нефтяных, а также 33% редкоземельных месторождений.

3. $11,4 трлн — это данные только по стоимости украинского угля.

4, Добавим другие запасы:

Газ. По данным ежегодного отчета ВР Statistical Review of World Energy, запасы природного газа в Украине составляют 1,1 трлн куб. м. Украина занимает второе место в Европе по объему запасов углеводородов после Норвегии, запасы которой составляют 1,78 трлн. куб. м.

Это, конечно, много. Но, по данным Международного энергетического агентства, запасы газа в Украине составляют уже 5,4 трлн м3. А это уже 10-е место в мире, а не 25-е.

При стоимости газа в Европе сегодня примерно $300 и при полной себестоимости добычи $170. Запасы газа в Украине можно оценить примерно в $700 млрд (чистая маржа с учетом добычи).

Уран. Подтвержденные запасы урана — 270 тыс. тонн, а ресурсная база — около 560 тыс. тонн. Стоимость урана около $60/кг. Можете посчитать стоимость украинских запасов урана при себестоимости добычи $30 (бенчмарк из Казахстана). Рыночная стоимость без учета затрат на добычу еще около $8 трлн.

Кроме вышеперечисленного, в Украине сосредоточено 5% мировых запасов критических материалов. А здесь стоимость вообще вторична.

В частности, запасы лития в Украине более 500 тыс. тонн. Рыночная стоимость 1 тонны лития более $80 тыс. Попробуйте перемножить.

Чтобы резюмировать.

Россия, безусловно, напала на Украину и хотела ее захватить, чтобы иметь: гарантию сохранения украденной истории, буфер с НАТО, большую территорию, больше трудовых ресурсов. Но главное — иметь дополнительно природных ресурсов на десятки триллионов долларов и манипулировать ими для достижения своих целей

А теперь представьте, что если совокупная стоимость природных ресурсов Украины $40 трлн, то при численности населения Украины 40 млн человек на 1 украинца приходится $1 млн! А дальше — как в анекдоте: гипотетически мы все миллионеры, а практически… Но это совсем другая история.

Текст опубликован с разрешения автора

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