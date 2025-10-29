Встреча, которую ждет Украина

● Под угрозой окружения. Войска страны-агрессора России продвинулись на двух направлениях фронта в Донецкой и Днепропетровской областях, сообщил портал DeepState. Оккупанты имеют продвижение в городе Покровск, а также вблизи Красного Лимана (Покровское направление) и Приволье (Александровское направление).

DeepState отмечает, что ситуация в Покровске «на грани критической и продолжает ухудшаться». По данным аналитиков, в город проникли сотни российских оккупантов и продолжают просачиваться в глубину, они устраивают засады на перемещение Сил обороны, минируют дороги, вступают в бои с тыловыми расчетами и фиксируют обстановку в городе. На южных окраинах Покровска уже обосновались российские операторы БпЛА. По данным DeepState, враг смог сломать логистику в направлении Мирнограда и всей агломерации. Кроме пехоты, поражения по перемещениям на позиции и провизии осуществляют российские дроны.

«Критически необходимо заблокировать пути просачивания врага, которые якобы удерживаются и провести зачистку полноценной бригадой, а не малыми группами спецназовцев, которые, к сожалению, ничего не сделают сами и подобный пример мы уже имеем в другом городе. Ситуация в Покровске на грани критической и продолжает ухудшаться до того момента, что исправить все может быть уже поздно», — добавили в DeepState.

Украинские военные обнародовали возможный план противника по окружению Покровской агломерации. Для этого россияне привлекли около 11 тыс. человек, сообщили в 7-м корпусе быстрого реагирования десантно-штурмовых войск ВСУ.

● Мирноград держится. Группировка войск «Восток» заявила, что враг не находится в Мирнограде Донецкой области, а ситуация в городе и его окрестностях полностью контролируется Силами обороны Украины.

Продвижение российских войск возле Мирнограда и Покровска хотя и сужает «карман», в котором оказались украинские войска между этими городами, однако вряд ли приведет к коллапсу украинской обороны на этом участке и к захвату Покровска в желанный Москвой срок (до середины ноября). Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

● Тряпку уничтожили за час. Российские оккупанты вывесили свой флаг на потолке при въезде в город Покровск, но уже через час этот флаг был уничтожен. «Тряпка на стеле „Покровск“ была обнаружена примерно в 9:40 и уже в 10:40 была уничтожена», — сообщил ТГ-канал DeepState.

Тем временем Путин соврал, что ВСУ «заблокированы и окружены» в Покровске и Купянске и заявил о готовности «прекратить огонь на этих участках для визита СМИ». «Как и большинство того, что говорит Путин о ситуации на фронте является не описанием реальной ситуации, а манипуляциями. Поэтому стоит ожидать позиции официальных органов власти Украины, прежде всего Генерального штаба. Насколько мне известно, ситуация на покровском и купянском направлениях сложная и далека от того, о чем говорит российский диктатор», — сказал в ответ Ярослав Юрчишин, председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова.

В районе Купянска продолжаются ожесточенные бои, российские оккупанты пытаются закрепиться в северной части города, однако ни о каком «окружении» украинских войск речь не идет. Об этом в конце концов сообщила Группировка объединенных сил. «Если бы российский диктатор Владимир Путин не был военным преступником, можно было бы выразить сожаление, что на старости лет он в очередной раз вынужден выставлять себя на посмешище и повторять за собственными генералами ложь, в которую не сможет поверить даже его верная аудитория и российские элиты», — заявили там.

● Дроны ударили по важным объектам в оккупированном Крыму. Ударные беспилотники Центра специальных операций А СБУ в ночь на 29 октября поразили российский зенитно-ракетный комплекс Панцирь-С2, две нефтебазы и две радиолокационные станции в оккупированном Крыму. Об этом сообщили источники NV в спецслужбе.

ЗРК Панцирь, стоимостью $20 млн, является одним из ключевых звеньев противовоздушной обороны РФ, отметили в СБУ.

● Встреча, которую ждет Украина. 30 октября президент США Дональд Трамп впервые за шесть лет встретится с лидером КНР Си Цзиньпином. За этой встречей пристально следит весь мир, ведь, как предполагают западные медиа и аналитики, на повестке дня может быть как минимум три глобальных вопроса: проблема урегулирования торговой войны между Китаем и США, судьба Тайваня и возможное влияние Китая на Россию в контексте попыток Вашингтона добиться урегулирования в войне России против Украины.

Трамп еще не встречался с Си лично с момента своего возвращения в Белый дом в качестве президента США в начале 2025 года. За это время Трамп успел дважды провести телефонные разговоры с китайским лидером, а также сделать КНР главным объектом своей таможенной войны и дать понять, что считает именно Пекин ключевым оппонентом США. 10 октября он объявил, что готов с ноября ввести дополнительные 100% пошлины на импорт товаров из Китая, которые вместе с действующими 30%-ми тарифами должны составить 130%.

● Для Украины встреча Трампа и Си важна, учитывая намерение президента США поднять во время этих переговоров вопрос отношений между Китаем и Россией и возможного влияния Пекина на Москву по завершению войны против Украины. «Думаю, мы сделаем несколько хороших дел. Один из вопросов, который мы обсудим, касается России и Украины», — заявил президент США, предположив, что лидер КНР сейчас изменил свое мнение о войне РФ против Украины и будет открыт к обсуждению вопроса ее прекращения. «Я не уверен, что он хотел этого в начале, но сейчас он хотел бы, чтобы эта война завершилась», — заявил Трамп за несколько дней до своего турне в Азию. Он также отметил, что будет говорить с главой КНР о том, «как мы можем закончить войну между Россией и Украиной — будь то с помощью нефти, энергии или чего-то другого».

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер даже высказывал предположение, что встреча Трампа и Си будет «решающей для обеспечения сотрудничества Китая в вопросе санкций против России. «Вы знаете, что сейчас китайцы покупают слишком много российской нефти и газа. Они предоставляют россиянам слишком много технологий двойного назначения, чтобы те могли продолжать эту войну, то ли детали для дронов, то ли другие технологии, которые могут быть использованы для продолжения войны», — напомнил Уитакер. Он предположил, что готовность Китая присоединиться к совместному давлению на Москву «станет важным шагом в направлении окончательного прекращения бессмысленных убийств» в Украине.

● Вэнса сделал известным спор с Зеленским. Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс считает, что отношения между США и Украиной стали значительно продуктивнее после его спора с президентом Украины Владимиром Зеленским в феврале текущего года, который, по его словам, стал самым известным событием в его жизни. Об этом написала New York Post.

«Мы стараемся иметь продуктивные отношения как с украинцами, так и с россиянами, потому что мы хотим положить конец этому конфликту, и я думаю, что президент имеет очень хорошие рабочие отношения — и я тоже — со всеми вовлеченными сторонами», — добавил Вэнс.

● Вступило в силу обновленное торговое соглашение между Украиной и Европейским союзом, сообщает в среду Европейская комиссия.

«С сегодняшнего дня ЕС и Украина получат выгоду от улучшенной, стабильной, справедливой и постоянной торговой системы со вступлением в силу Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (УВЗСТ) между ЕС и Украиной», — говорится в пресс-релизе ЕК.

К сугубо внутренним делам:

● Труханов получил свое. Генпрокурор Руслан Кравченко подтвердил объявление подозрения экс-мэру Одессы Геннадию Труханову, а в Нацполиции рассказали о подозрениях должностным лицам Одесского городского совета и коммунального предприятия, всего — девяти фигурантам. «Сегодня сообщено о подозрении бывшему городскому голове Одессы. Он годами находился на должности, знал, как никто другой, обо всех проблемах, но не решал», — сказано в телеграм-канале генпрокурора.

Кравченко отметил, что следствием гибели девяти человек в Одессе 30 сентября текущего года стало не стихийное бедствие, а служебная халатность должностных лиц.

● Жеваго остался парижанином. Апелляционный суд Парижа после анализа материалов, предоставленных НАБУ, САП и адвокатами, отказал в экстрадиции Константина Жеваго, бизнесмена и экс-нардепа, сообщили в его пресс-службе. Экстрадиционный запрос по Жеваго был инициирован Офисом генпрокурора и НАБУ в рамках расследования уголовного производства, которое касается предоставления неправомерной выгоды председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву.

Это уже второй отказ французского суда в экстрадиции бизнесмена. В конце марта 2023 года суд в городе Шамбери (Франция) отклонил запрос Госбюро расследования и Офиса генпрокурора на экстрадицию Жеваго по обвинению вместе с рядом топ-менеджеров банка «Финансы и Кредит» в организации механизма растраты $113 млн и нанесении ущерба интересам государства и вкладчиков банка.

И напоследок:

● Фильм об украинской войне поедет на конкурс в США. Фильм украинского оскароносного режиссера Мстислава Чернова 2000 метров до Андреевки (рассказ об украинском контрнаступлении на Бахмутском направлении в сентябре 2023 года) будет бороться за победу в номинации Лучший документальный фильм на кинопремии Gotham Awards 2025. Об этом написал Deadline.

Gotham Awards — американская независимая кинопремия, которая ежегодно вручается за достижения в области кинопроизводства. Церемония вручения наград проходит в Нью-Йорке. Это событие «открывает сезон кинопремий».

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.