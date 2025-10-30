Покровск и девять кругов ада

Прежде всего хочу отметить, что ситуация на Покровском направлении и непосредственно в Покровске крайне тяжелая… В принципе, такая какая она была здесь со второй половины декабря 2024 года, когда российские оккупационные войска смогли выйти на Новотроицкое и, таким образом, полностью закрыть южное подбрюшье Покровска.

Реклама

Тут есть нюанс. Группировка российских оккупационных войск, а особенно 2-я, 41-я и 51-я ОВА получили задачу закрыть вопрос с Покровском до конца 2024 года и приложить к этому все усилия.

Выполнение этой задачи они просрочили почти на год, при этом 51-я ОВА успела обескровиться на провальном Добропольском направлении, поставив на паузу активные действия в Часовом Яру, который МО РФ «асвабадило» 31 июля 2025… А также — в Торецкой агломерации, которую то же самое МО РФ объявило «асвабаждённой» 7 февраля 2025, между тем, между терриконами шахт Фомиха-№ 10-№ 12 сохраняется зона контроля сил обороны Украины, не говоря уже про Щербиновку и Носпаское.

Выполнение этой задачи они просрочили почти на год

Все бремя выполнения просроченной задачи легло на 2-ю ОВА, которая применила новую тактику инфильтрации штурмовых подразделений, больше похожую на волновую диверсионную операцию. Заключалась она в отправке по доступным маршрутам небольших групп ДРГ 2−3/3−4 человека, нередко просто одиночек, переодетых в гражданское, что позволяло менее заметно инфильтроваться в окраины и глубже.

Параллельно российские оккупационные войска стали чаще применять fpv-дроны с минимальной боевой частью, но более мощной батареей для проведения разведки в зонах малоэтажной застройки. Задачей было не только выявление наших позиций и наблюдательных/огневых точек для последующего их поражения, но и формирования более безопасных маршрутов продвижения ряженных.

В результате на сегодняшний день у врага есть два основных маршрута проникновения в Покровск.

Читайте также: Игорь Луценко Мы еще вернемся в Покровск

Первый — через Леонтовичи, по правый берег озер и балки Сазонова, через кладбище, частный сектор Дурняка (район такой), с выходом одновременно на Первомайку, железку — ЖД станцию и завод Стройметалл. Важно понимать, что в этой зоне нет локаций контроля, которые могли бы говорить о безоговорочном закреплении. Преимущественно — это все зона инфильтрации, зачистка которых возможна, но осложнена смешением диверсантов с гражданскими и постоянным пополнением ряженых в режиме нон-стоп.

Второй маршрут — через Зеленовку, далее микрорайон Лазурный и Южный в Центр. Увы, но в этом случае у россиян есть стабильные зоны контроля по улице Юбилейной, которую они использовали для инфильтрации благодаря парковой зоне. В микрорайоне Южный у врага зоной контроля является спальник по улицу Мемориальную с детским садом Росинка.

Стоит отметить, что в центре российские оккупационные войска пытаются занять здания для накопления, а именно — детские сады, школы и больницы, а таковых по Шахтостроительной достаточно, но район Собачовки, восточная часть Покровска, им оказалась совсем не по зубам.

Накануне, небольшую группу суицидников заметили в северной части Покровска, в районе улицы Молодежной. Именно эту точку сейчас многие аналитики используют для измерения расстояния до «окружения» Покровска, вот только суицидников там ликвидировали. Этот бросок оказался замеченным, но не дал плодотворного результата, кроме информационного шума.

Таким образом, ситуация в районе Покровска очень тяжелая, но не патовая. За счет того, что реальных зон контроля у россиян в городе мало, а те, которые есть, — уязвимы, вопрос в стабилизации ситуации путем зачистки ряженных и перерезания аппендицита по Юбилейной. Если все будет сделано размеренно и без суеты, Покровск для инфильтровавшихся вражеских солдат может превратиться в 9 кругов ада. Главное — не мешать своими великомудрыми советами и истериками в прямых эфирах.

Верим в Силы обороны Украины.

Оригинал

Текст опубликован с разрешения автора