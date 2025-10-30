Кто разделит поражение

Сложная ситуация на стыке Харьковщины-Луганщины-Донеччины, под Константиновкой, в районе Покровск-Мирноград, на стыке Донеччины-Днепропетровщины.

На этом фоне нас ждет новый раунд размышлений на тему «кто виноват и что делать» в треугольнике «государственный аппарат Украины-украинское общество-международные партнеры Украины». Потому что у победы — родителей много, а вот проблемы и кризисы, естественно же, сироты.

На фоне этого всего хочется напомнить, что, хотя, правда у каждого своя, но при сценарии поражения ее разделят как наш государственный аппарат, так и наше общество. И тогда будет не до того, кто больше был прав.

Так же уже давно легко свое бездействие оправдывать чужим бездействием/ошибками. Но все-таки лучше не надо исходить из предварительно озвученной идеи.

