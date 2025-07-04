Уникальная возможность для Украины. Какая сейчас обстановка на Южном Кавказе

О событиях на Южном Кавказе и Черном море на фоне конфликта Баку и Москвы

Конфликт Баку и России активно обсуждается в украинской прессе. С точки зрения эмоционального восприятия логично — проблемы Москвы вызывают интерес. Но вопрос не только в Азербайджане — речь идет об изменениях подходов к политике у целого ряда государств. И, если говорить о Южном Кавказе, имеем интереснейшую последовательность новостей связанную, в первую очередь, с Арменией. А также немного с Грузией. Начну по порядку.

Итак, еще 13 марта Армения и Азербайджан согласовали текст мирного соглашения и соглашения о границе. В переговорах активно пыталась участвовать Россия как ключевой игрок и посредник. Но ни в Баку, ни в Ереване не оценили таких стремлений и договорились между собой. Более того, окружение Пашиняна весьма недвусмысленно намекнуло, что подразделения ФСБ РФ вряд ли будут участвовать в охране границы на согласованных участках. Вопрос лишь в дате финальной встречи и подписания документов.

На днях пришла новость, что она состоится в ОАЭ в конце июля. После чего Армения может рассчитывать на постепенный выход из экономической изоляции. То есть, откроется логистика через Азербайджан и, возможно, Турцию. А это уже само по себе ослабляет влияние Кремля.

Имеем резкую активизацию Китая на армянском направлении

Но кроме этого имеем резкую активизацию КНР на армянском направлении. Пекин рассматривает Ереван как партнера в своей зоне влияния. Для Армении, интерес к которой со стороны США и государств ЕС носит, скорее, формальный характер, это возможность сбалансировать российское влияние и резко уменьшить зависимость от РФ. И тут имеем сразу несколько новостей.

1. В апреле 2025 года после 9 месячного перерыва назначается новый посол КНР в Армении. И по сложившейся в последние три года традиции китайской дипломатии в пост-СССР он не имеет опыта работы в РФ. А работал в центральной комиссии по внешней политике КПК — органе, отвечающим за аналитику международных процессов и формирование региональных и страновых стратегий.

2. Перед началом европейского турне Ван И посетил Ереван 26 июня, где провел встречи как с руководством МИД, так и других ведомств. Визит такого уровня без долгой предварительной работы (помним, что посла не было 9 месяцев) свидетельствует об интересе Пекина к государству и желании использовать выгодный для себя момент с целью продвижения своих интересов.

3. И вот приходит новость что Армения официально заявила (заявление МИД) о желании вступления в ШОС. И тут стоит напомнить историю этой организации, которая создавалась по инициативе РФ и была призвана стать неким клубом «Россия +» в Центральной Азии. А сегодня это инструмент китайской внешней политики, который все больше наполняется военным компонентом и для ряда центральноазиатских государств, уже является альтернативой ОДКБ.

То есть имеем процесс, который уже успешно апробирован в Узбекистане, Казахстане, сейчас идет в Кыргызстане — Китай выдавливает российское влияние из интересующих его государств.

На этом можно было бы поставить точку, если бы не несколько дополнительных факторов.

Грузия в апреле 2025 года передает строительство порта в Анаклии китайским инвесторам. Это резкий укол интересам США, которые рассчитывали, что в проект войдут американские компании (и которые были заявлены как участники). Но для США идея порта, скорее, была вопросом далекой перспективы. А вот для КНР и Турции — необходимостью. Ведь эти два государства активно реализуют «Транскаспийский» и «Южный» маршруты инициативы «Пояс и Путь». А Турция, к тому же проекты канала «Стамбул» и Iraq Development road, логистика которых так же частично замыкается на Черное море.

В июне запущен в эксплуатацию (отправлен первый поезд) ЖД-маршрут (ЖД-море-ЖД) Китай-Азербайджан как раз по транскаспийскому коридору. И в пресс-релизе отмечается что грузы далее пойдут в Грузию и. Сербию (вот вам и интерес к портам)

Премьер-министр Грузии Кобахидзе, выступая перед парламентом 27 июня заявляет, что сотрудничество с КНР является «одним из важнейших приоритетов» правительства страны.

Если свести все эти процессы в одно, то имеем конфигурацию, которая напрямую влияет на будущее позиционирование Украины. В частности:

1. Китай и Турция активизировали политику по постепенному вытеснению российского влияния с Кавказа. Процесс затрагивает даже Грузию (хотя в отношении этой страны Кремль будет активно пытаться играть на сохранение и усиление присутствия)

2. Турция стремится стать новой доминантой в черноморском регионе. И тут имеем явный украинский интерес — Анкара не заинтересована в восстановлении влияния России.

3. Китай рассматривает, как минимум, восточную часть Черноморья, как зону своих интересов и своего, либо разделенного с Турцией влияния. Но тут стоит отметить, что ни Анкара, ни Пекин напрямую не вступают в долгие пикировки с Москвой. Отдавая это «право» своим региональным партнерам. Тем более, что уменьшение российского влияния в интересах этих государств.

4. Китай заинтересован в черноморском регионе, поскольку выстраивает вторую «ось партнерства» в Европе, куда входят Румыния, Венгрия и Сербия. Где последняя будет неким «узлом» китайского влияния. Черное море в таком случае —зона транзита товаров, влияние на логистику и баланс сил. При этом базовый логистический маршрут планировался (и планируется) через Турцию. Но создавшаяся ситуация на Кавказе позволяет Пекину попробовать создать дополнительный, через Азербайджан, возможно, Армению и Грузию.

5. Турция заинтересована в реализации своих инициатив по Черному морю, часть из которых идет в русле китайских интересов (Азербайджан, Грузия, логистика в направлении придунайских государств). И эти инициативы естественным образом ограничивают возможности РФ по усилению своего влияния.

И это, как минимум то, на что стоит обращать внимание украинскому МИД и Офису президента. Ведь создается уникальная возможность сыграть на интересах сразу двух мощных государств. Кстати, при полной поддержке ряда наших европейских партнеров (тут стоит напомнить, что тот же Ван И сейчас совершает турне по европейским столицам).

Текст опубликован с разрешения автора

Оригинал