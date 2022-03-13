Действуют по сценарию 2014 года. Зачем оккупанты похищают глав городов и поселков 13 марта, 22:50 Цей матеріал також доступний українською

Похищения продолжаются. Выглядит как продуманная стратегия со стороны врага. Предложения сдаться получают многие главы городов, общин и областей по всей Украине

Аудиоверсия колонки:

11 марта оккупанты похитили городского голову Мелитополя Ивана Федорова.

12 марта оккупанты похитили поселкового голову Никольского Василия Митько.

13 марта похитили главу Днепрорудного Евгения Матвеева и председателя Мелитопольского райсовета Сергея Прийму.

Похищения продолжаются. Выглядит как продуманная стратегия со стороны врага. Предложения сдаться получают многие главы городов, общин и областей по всей Украине.

Зачем это делается? Оккупанты действуют по сценарию 2014 года:

— похищение законно избранного руководителя;

— установка на его место гауляйтера, подписывающего любые документы — о сдаче города или области, о проведении референдума, об образовании «народной республики» и т. п. ;

— отмена украинского вещания и замена его на российское;

— установка блокпостов на въезде и выезде в населенный пункт;

— ликвидация силовиков, которые остались в городе, но не сдались;

— кроме того, оккупанты пытаются посеять панику и страх среди местных жителей.

Что, на мой взгляд, нужно делать сейчас в ОТГ и муниципалитетах для сохранения легитимности власти.

Задача — сохранить и усилить легитимность украинской власти на оккупированных территориях Украины:

1. Главы ОТГ и городов:

— начать реестр/список пропавших/похищенных на странице Офиса президента;

— записать со всеми мэрами и главами ОТГ видео о том, что они занимают проукраинскую позицию и другое могут говорить только под пытками;

— назначить заместителей (много разных), которые автоматически должны назначаться в случае исчезновения головы/мэра;

— провести как можно раньше заседание сессий ОТГ и горсовета с проукраинскими заявлениями;

— Возможно (не уверен, есть ли такая возможность) организовать референдумы или опросы в Действии сейчас среди жителей — чтобы показать проукраинскую позицию.

Если вы — глава общины:

— прочтите, что написано выше;

— позаботьтесь об охране, не передвигайтесь в одиночку;

— возможно, установить какую-нибудь тревожную кнопку на мобильный?

— определите 2−3 человека, которые смогут взять на себя полномочия в случае вашего похищения;

— запишите свое видео сейчас;

Руководство ОТГ/мэрий: Если украли главу вашего города или села: что делать?

Прежде всего — сообщите в полицию; под давлением, в частности вследствие пыток, ваш городской голова может подписать любые документы или записать обращение к вам. Эти документы и обращения не являются действующими.

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