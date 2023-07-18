Самые жаркие дни за всю историю. Где становится опаснее всего 18 июля, 19:13 NV Премиум

В последнее время были побиты все мыслимые и немыслимые температурные рекорды

Материал написан в соавторстве со старшим научным сотрудником Оксфордского университета Николь Мирандой, адъюнкт-профессором Школы Смита предпринимательства и окружающей среды Оксфордского университета Раджикой Хосла

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Ограничить повышение мировой температуры полутора градусами Цельсия становится все труднее. В недавнем отчете ООН даже говорилось, что в настоящее время «нет надежного способа» для достижения этой цели.

Наша планета вступила на «неизведанную территорию». В последнее время были побиты все мыслимые и немыслимые рекорды. Четыре дня подряд в начале июля 2023 года Земля переживала самые жаркие дни за всю историю наблюдений. А в северной части Атлантического океана в настоящее время наблюдается самая высокая температура воды на поверхности моря из когда-либо регистрируемых.

Есть большая вероятность, что в ближайшие месяцы будет побито много других температурных рекордов. Волна тепла в настоящее время охватывает большую часть южной Европы, и ожидается, что температура превысит 40℃ в некоторых частях Италии, Испании, Франции и Греции. Существует даже шанс, что может быть побит текущий европейский температурный рекорд в 48,8℃.