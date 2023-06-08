Две темы № 1: великое контрнаступление и великий потоп 8 июня, 18:07

Чем жила страна 08 июня 2023 года

● Зеленський приїхав на місце трагедії. Президент Володимир Зеленський прибув до Херсонської області, де триває ліквідація наслідків після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС. Очільник держави зібрав координаційну нараду, на якій обговорили актуальну ситуацію в області після катастрофи. Серед тем: евакуація населення з потенційних зон затоплення; ліквідація надзвичайної ситуації; організація життєзабезпечення затоплених територій; перспективи відновлення екосистеми Херсонщини; оперативна воєнна ситуація в цій зоні.

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● Пізніше Зеленський відвідав Миколаївську область, яка теж постраждала від наслідків підриву Каховської ГЕС.

● 600 кв. км потопу. На ранок 8 червня середній рівень підтоплення після підриву Каховської ГЕС становив 5,61 м. Затоплено 600 кв. км Херсонщини (по площі це вдвічі більше, ніж Мальдиви), з них 32% - правобережжя та 68% - лівий берег. Про це розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Станом на 6:00 небезпечні території покинули 1999 людей. Найбільше евакуювали з мікрорайону Корабел у Херсоні - 1495 осіб. «Лівий берег — ситуація надзвичайно важка. Люди потерпають, не тільки від великої води, а й російського терору та небажання окупантів допомогти людям», — заявив Прокудін. Вчора стало відомо про перших загиблих мешканців окупованих територій внаслідок знищення дамби ГЕС і розливу Дніпра, зокрема в місті Олешки.

● Через підрив військами РФ Каховської ГЕС рівень води в Миколаєві станом на ранок 8 червня піднявся майже на метр, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич. У деяких найнижчих місцях укріплюють берегову лінію поблизу житлових будинків.

● Кінбурнська коса стала островом. В районі села Геройське дорога, яка пов’язувала півострів Кінбурнська коса (захід Херсонщини, лівий берез Дніпра) із материком, повністю затоплена. Про це повідомив Південний лісовий офіс З коси до материка наземним транспортом дістатися вже неможливо.

● Кулеба: ООН вже дістало. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба різко розкритикував заклики ООН щодо проведення розслідування підриву Каховської ГЕС і назвав їх «грою в піддавки для росіян».

«Ми вже мали цей досвід. Вбили наших військовополонених [в окупованій Оленівці в кінці липня минулого року], і ми сказали ООН: „Пришліть свою місію і хай розслідують“. Ви думаєте, вони доїхали? Вони туди не доїхали. Я вам більше скажу: ця місія була тихенько закрита ООН, що називається „без шума та пилу“. Тому в мене одна пропозиція для всіх, хто хоче якихось розслідувань і комісій: ви приїжджайте в Київ, ночуйте та проводьте ночі в підвалах і зранку виходьте на вулиці, розслідуйте, скільки „шахедів“ прилетіло, скільки ракет», — сказав він в ефірі 1+1.

За словами Кулеби, «вони просто вже дістали постійною цією грою в квазісправедливість». Міністр пояснив, що процедури, які існують в ООН, гальмують процеси і заважають їм швидко реагувати.

● Шок від реакції міжнародних «рятівників». А вчора Володимир Зеленський заявив Bild, що був шокований реакцією ООН і Червоного Хреста на підрив російськими окупантами Каховської ГЕС. По його словах, попри те, що трагедія сталася багато годин тому, жодна з організацій не кинулась рятувати життя постраждалих, хоча саме для цього обидві і були створені. «Ми не отримали жодної відповіді [на запити України про допомогу]. Я шокований», — сказав український лідер.

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● ООН наважилось допомогти. Лише вдень з’явилась новина, що Україна і ООН узгодили план евакуації населення з окупованого Лівобережжя Херсонщини за умови забезпечення можливості безпечного проїзду на окуповані території. Про це повідомило вітчизняне МЗС. Домовленість стала наслідком зустрічі Дмитра Кулеби з Деніз Браун, гуманітарною координаторкою системи ООН в Україні.

● Провина Кремля очевидна для Білого дому. Відповідальність за руйнування Каховської ГЕС несе Росія, заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр. «Ми продовжуємо оцінювати, що сталося. Ми дійсно спілкуємося з українцями. Руйнування і спустошення, які ми бачимо, розбивають серце», — сказала вона. І наголосила: «Ця гребля була під контролем Росії, і вони несуть відповідальність за руйнування, спричинені цією війною. І ми зробимо все можливе, щоби підтримати народ України в цей важкий час».

● Інтенсивність обстрілів Херсонщини знизилась, оскільки розливання води унаслідок підриву Каховської ГЕС змусила армію РФ на півдні України відтягнути свої підрозділи на 5−15 км. Про це повідомила Керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

Але злочинець завжди лишається злочинцем, і вже після повідомлень Гуменюк з’явились такі новини:

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● Російські окупанти вдень почали обстрілювати підтоплений Херсон, де зараз триває евакуація людей після підриву Каховської ГЕС. Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін: «Гатять по прибережних територіях та центральній частині міста».

Глава Офісу президента Андрій Єрмак назвав росіян «звичайними терористами».

● Унаслідок обстрілу Херсона постраждали дев’ятеро людей, серед них два співробітники ДСНС, поліцейський, лікар і волонтер із Німеччини. Один постраждалий перебуває в реанімації.

● Росіяни вже відступили на півдні. Затоплення півдня України після знищення Каховської ГЕС суттєво змінює географію та рельєф лінії фронту. Про це йдеться у зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW).

Повінь зруйнувала чимало російських польових укріплень на першій лінії оборони, які російські військові мали намір використовувати для захисту від українських атак. Стрімке затоплення, ймовірно, змусила відступити російський персонал і військову техніку з основних пунктів концентрації військ РФ в Олешках і Голій Пристані. Російські війська раніше використовували саме ці позиції для обстрілу міста Херсон та інших населених пунктів на правому березі Херсонщини.

● Також в ISW зазначили, що: українські чиновники повідомили, що станом на 7 червня українські війська вели наступальні дії на Бахмутському напрямку; окупанти продовжують обмежені атаки на лінії Авдіївка — Донецьк; з’явились повідомлення про бойові зіткнення між ЗСУ та окупантами на заході Запорізької області. Російські джерела також стверджують, що 7 червня українські війська здійснили атаки в районі адмінкордону між Донецькою та Запорізькою областями.

Схоже, Запорізька область є тим місцем, де ЗСУ реалізують хоча б одну значну операцію великого контрнаступу.

Саме межа між Запорізькою областю та Донеччиною стала першим місцем, де з’явились прояви активності підрозділів Сил оборони:

● На Бердянськ та Маріуполь. Перші ознаки нової фази наступу ЗСУ з’явилися 4 і 5 червня, коли українські підрозділи просунулися в напрямку Великої Новосілки і Новодонецького, на південний захід від Донецька. Про це вчора написав британський The Economist. Ця ділянка, ймовірно, була вразливою, зазначив журналістам Роб Лі з Королівського коледжу Лондона, оскільки російська морська піхота там була сильно виснажена після невдалих штурмів українських позицій навесні, а інші підрозділи були перекинуті до Бахмута. Просування відбувається повільно через мінні поля. Якщо Україна захоче просунутися на південь до портових міст Бердянськ і Маріуполь — двох потенційних цілей — на неї чекає ще більше перешкод і укріплень, написав The Economist.

В інших місцях на півдні Україна також збільшила кількість ракетних ударів по російських позиціях за лінією фронту, вважає видання. Вони включають атаки на Михайлівку, Мелітополь і Токмак в центральній частині Запорізької області, через яку пролягає ще один потенційний шлях на південь до Азовського моря. Деякі російські військові блогери припустили, що українські сили вже проводять розвідку в районі на південь від Запоріжжя — без прориву, як вони стверджують. Але очевидно, що Україна проводить зондування не лише там, але й по всьому фронту, який простягається на понад 1000 км.

Інше видання — американська The Washington Post — сьогодні було ще більш прямолінійним, пишучи про контрнаступ:

● ЗСУ пішли у контрнаступ проти російських військ, розпочавши вирішальний етап у війні. Про це написала WP з посиланням на анонімних українських офіцерів. За даними видання, Сили оборони ввечері 7 червня посилили атаки на лінії фронту на південному сході країни. І там, начебто, було здійснено прорив до окупованої Росією території. Четверо військовослужбовців, у тому числі кілька офіцерів, говорили з WP про це на умовах анонімності, оскільки вони не мали права публічно обговорювати події на полі бою.

Зрештою:

● Надвечір з’ясувалось, що українські сили ведуть бої за селище Велика Новосілку на Донеччині, — це саме біля адмінкордону із Запорізькою областю, майже чітко на захід від Донецька. Про це написала в ТГ Ганна Маляр, заступниця міністра оборони.

За словами Маляр, на Бахмутському напрямку тривають активні дії українських військ, йдуть бої. Російські окупанти де-не-де безуспішно намагаються перейти в наступ.

На Мар'їнському напрямку, за даними Маляр, точаться бої: Сили оборони відбили там численні ворожі атаки та завдали супротивнику значних втрат.

Також окупанти, додала заступниця міністра, перебувають в активній обороні в районі Оріхова (на південний схід від Запоріжжя) на Запорізькому напрямку.

● ЗСУ оточують Бахмут. Українські оборонці поступово зачищають фланги довкола Бахмута. Так, силами 3-ї окремої штурмової бригади за 7 червня було відкинуто російські війська з територій площею 1,8 кв км вздовж лінії фронту та на 1,2 км вглиб.

● Ініціатива за ЗСУ. На багатьох ділянках фронту в Україні тривають важкі бої, у більшості випадків ЗСУ утримують ініціативу. Про це йдеться у щоденному звіті розвідки міноборони Великої Британії у Twitter. Там уточнили, що підрозділи кадирівців зробили безуспішну спробу взяти Мар'їнку, розташовану недалеко від окупованого Донецька, де лінія фронту практично не змінилася з 2015 року.

● Генсек НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи питання контрнаступу ЗСУ, заявив: «Що ми знаємо, так це те, що Україні надано можливості, зброю, боєприпаси, а також підготовку від країн-членів НАТО та інших союзників».

● Мінус 730 вояків та 18 танків. В Україні за минулу добу ліквідували 730 російських окупантів. Загалом втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення склали 212 760 військових. Це дані Генштабу ЗСУ на ранок.

Крім того українці знищили: танків — 3891 (+18 за добу), бойових броньованих машин — 7576 (+16), артсистем — 3668 (+28), РСЗВ — 595 (+1), засобів ППО — 355 (+3), літаків — 314 (+0), вертольотів — 299 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3234 (+15) та багато іншого.

● У російській «еліті» наростають похмурі настрої щодо перспектив війни РФ проти України, написало агентство Bloomberg. Видання з посиланням на сімох осіб, знайомих із ситуацією, вказало: багато представників політичної та ділової еліти «втомилися від війни» і хочуть її припинення, хоча вони сумніваються, що Путін зупинить бойові дії.

● Китайські броньовики прибули до РФ. У Росії вперше помітили 8 броньованих автомобілів China Tiger, виготовлених китайською компанією Shaanxi Baoji Special Vehicles. Їх отримали загони ставленика Кремля у Чечні Рамзана Кадирова. Журналісти Defense Express написало: поки невідомо, чи були це прямі постачання з КНР. Зараз такі бронеавтомобілі виробляють і передають закордонним замовникам — у низку країн Африки та Центральної Азії, зокрема і в Таджикистан.

● Вірменські, казахські та гонконгські банки через ризик санкцій почали блокувати оплату за сервери, мікросхеми, процесори, телеком-обладнання та іншу електроніку, що постачається за «паралельним імпортом», для юросіб з РФ. Про це повідомила російська газета Комерсант. Посилення експортного контролю може призвести до дефіциту подібної продукції РФ вже протягом пів року, адже напряму росіяни не можуть її купляти.

● НАТО заплуталось в українському питанні. Західні союзники поки не готові дати Україні гарантії безпеки, про які вона просить, і їхні позиції розходяться. Про це написало Politico, посилаючись на європейських дипломатів. П’ять співрозмовників видання заявили, що, попри багатомісячні розмови, партнери досі розділені «майже щодо кожного елементу того, як відповісти на запит України». За лічені тижні до липневого саміту НАТО у Вільнюсі (відбудеться 11−12 липня) питання щодо гарантій досі відкрите, тоді як українська влада наполягає на конкретних рішеннях.

Як написало Politico, багато хто з союзників на цю мить поки не хоче давати Україні чіткий графік щодо вступу до Альянсу. Водночас вони також не хочуть залишати українців розчарованими або вразливими до ще одного можливого вторгнення Росії в майбутньому. Наприклад, президент Франції Еммануель Макрон, за словами джерел видання, підтримав «щось середнє між гарантіями безпеки за ізраїльською моделлю і повноцінним членством в НАТО». За словами, нинішніх та колишніх посадовців ЄС, консенсусу щодо надання гарантій, а також щодо того, що вони включатимуть і в якому форматі можуть бути використані, остаточно немає. Вони заявили Politico: коли політики зараз говорять про «гарантії», то, по суті, кажуть про обіцянки продовжувати надавати Україні зброю і тренувати бійців, а не мають на увазі конкретний захист.

На думку деяких посадовців, дискусії про гарантії безпеки відвертають увагу від єдиної, яка насправді має значення: можливе членства в НАТО.

Думки в тему:

● Польща планує ввести війська в Україну? Деякі країни Альянсу можуть ухвалити рішення ввести свої війська в Україну в разі відсутності перспектив членства або гарантій безпеки. Про це The Guardian сказав колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. Він вважає, що «існує чітка можливість того, що деякі країни можуть вжити заходів індивідуально». «Відомо, що Польща дуже залучена до надання конкретної допомоги Україні. І я не виключаю, що Польща буде ще більше залучена в цьому контексті на національному рівні, а за нею підуть країни Балтії, можливо, навіть з можливістю введення військ на місцях», — заявив Расмуссен.

Ексгенсек підкреслив, що керівництво Польщі «серйозно розглядає» питання створення «коаліції охочих» залучити армію для боротьби з РФ у разі, якщо на саміті в Вільнюсі не буде оголошено про конкретні кроки щодо України.

● Західні країни обговорюють можливості передачі Україні «десятків» двомоторних винищувачів-штурмовиків F/A-18 разом із легкими одномоторними винищувачами F-16, повідомило видання Politico. За його даними, «десятки старих, але справних F/А-18, ймовірно, будуть доступні для експорту», коли Австралія, Канада, Швейцарія та Фінляндія перейдуть на сучасні малопомітні американські винищувачі F-35.

І насамкінець:

● Реальні зарплати в Україні припинили знижуватися — це відбувається на тлі посилення конкуренції за робочу силу. Також доходи домогосподарств підтримують індексація пенсій і виплати у бюджетному секторі. Про це йдеться в Макроекономічному та монетарному огляді Нацбанку за червень 2023 року.

«Посилення конкуренції за робочу силу може тиснути на зарплати у бік збільшення, насамперед у реальному секторі», — зазначили у НБУ. Водночас подальше зростання зарплат стримується складним фінансовим станом підприємств та високим рівнем невизначеності.

Пам’ятайте, що принесло вчора, живіть сьогоденням і вірте в майбутнє - своє та країни.