Как подрыв Каховской ГЭС повлияет на войска РФ на юге Украины и в Крыму 7 июня, 12:41 NV Премиум

Масштабное затопление прежде всего коснется именно оборонительных позиций сил страны-агрессора

Если говорить, например, о влиянии подрыва плотины Каховской ГЭС на действия сил обороны Украины, то чего-либо критического не случится. И вот почему.

Когда меня спрашивали, какие я рассматриваю сценарии относительно наступательных действий сил обороны Украины, то я никогда не рассматривал вариант осуществления наступательных действий с элементами форсирования Днепра, как основного, превалирующего. То есть главную роль по форсированию Днепра я никогда не рассматривал. Уверен, что общий сценарий заключается в сухопутной операции. Если и будут элементы форсирования, то даже не второстепенной роли, а третьего порядка. Поэтому то, что российские оккупанты совершили этот террористический акт… Они, как я понимаю, действовали в панике и хаотично, считая, что силы обороны Украины будут форсировать Днепр. Ну, что ж, они это сделали без какой-то логики и рационального подхода к этому вопросу. Поэтому для нас в этом случае это прежде всего экологическая проблема, и, фактически, геноцид против гражданского населения. Проблема именно гуманитарного порядка.

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Но в военном плане больше всего проблем именно у российских оккупантов. Днепр сейчас уже затопил всю их первую линию обороны, которая размещалась именно по левому берегу. Ее уже, можно сказать, не существует. И это значительно уменьшает их оборонительные возможности.

Будут ли россияне готовиться вообще уходить после этого с левобережной Херсонщины? Здесь возникает для них другая проблема: они из-за этого могут вызвать серьезные проблемы на временно оккупированном полуострове Крым. Им будет не хватать воды там. Если они будут уходить с юга в Крым, то надо будет обслуживать все эти десятки тысяч личного состава, технику и так далее. Водных ресурсов просто не хватит, и это будет еще одна катастрофа.

Днепр сейчас уже затопил всю их первую линию обороны

Итак, я могу сказать только так: россияне себе сделали несколько выстрелов в висок. Они значительно ослабили свою оборону, при этом не сорвали наше контрнаступление отнюдь. Они в перспективе заложили бомбу замедленного действия на временно оккупированном полуострове Крым. Ну и, конечно, юридически надо заметить то, что плотины всегда находились под защитой Женевской конвенции как объекты, которые недопустимо уничтожать. И россияне, таким образом, совершили еще одно военное преступление, которое приравнивается к использованию оружия массового поражения.

Часть подразделений армии РФ на левом берегу оказалась в зоне затопления. Я могу предположить, что сейчас в таких себе некомфортных условиях находятся около 20−25 тыс. личного состава.

А когда вода сойдет, как это может повлиять на наше наступление? Это самое интересное. Если сойдет вода, то восстановить линию обороны россияне не смогут, по крайней мере, у них не будет возможности сделать это быстро. А нам, в свою очередь, это действительно уже позволит использовать элемент форсирования, я этого не исключаю. Ведь нет первой линии обороны, почему бы не форсировать и не зайти?

Нынешняя ситуация может повлиять на интенсивность обстрелов Херсона. Россияне используют реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 Град. И действительно, сейчас им будет сложнее осуществлять все эти террористические обстрелы. Это колесная техника, которая очень быстро занимает позицию, быстро отстреливает куда-то боекомплект, ведь они не прицельно бьют, а ради разрушений и убийств. А потом очень быстро покидает свою позицию, и даже средства контрбатарейной борьбы не успевают отработать уже со стороны сил обороны Украины, чтобы уничтожить эти РСЗО. Но сейчас, поскольку там есть проблемы с этой местностью, то будут и проблемы с нанесением ударов. Россияне будут пытаться продолжать терроризировать Херсон. Но это будет происходить уже не так много, скажем, в других масштабах, потому что они не смогут полноценно использовать все возможности маневра на местности для обстрела.

Полную версию интервью с Александром Коваленко читайте здесь

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