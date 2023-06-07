Подрыв Каховской ГЭС. Почему на Западе все еще верят Кремлю 7 июня, 14:04

6 июня «нечаянно» совпали два события: подрыв Каховской плотины и день русского языка в ООН

Подрыв произошел ориентировочно в 2 часа ночи по Киеву. На территории оккупированной и контролируемой российскими войсками в Новой Каховке. Плотина электростанции еще весной прошлого года была заминирована захватчиками. Тем не менее, утром американскими и иногда европейскими медиа разливались нарративы вроде, «не все так однозначно».

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По подсчетам украинского экономиста Василия Тараса, который работает и преподает в США по состоянию на 10 утра, около 50% сообщений были нейтральны, просто «взорвана Каховская ГЭС», где-то 30% говорили, что Украина и РФ обвиняют друг друга. И еще где-то 20%, что Украина и западные источники, говорят, что РФ организовала подрыв. Твердых заявлений не было найдено. Только «как говорят источники» — констатирует исследователь. В конце дня появилось больше категорических заявлений. Однако четких и категорических сигналов в сторону РФ, что она пересекла недопустимую черту, запустив экологическую катастрофу, не прозвучало.

Почему так? Западным обществам значительно легче воспринимать россиян и даже принять их извращенную логику как «положение вещей». Несмотря на то, что это состояние несовместимо с правами человека, демократией, развитием самой цивилизации. Однако и для американцев, и для европейцев россияне более понятны, чем украинцы, поэтому они склонны брать их в расчет, прислушиваться к ним, больше, чем к нам.

Россияне проинвестировали в объяснение себя. И продолжают это делать

А такое положение вещей не произошло само по себе внезапно, россияне проинвестировали в объяснение себя. И продолжают это делать. Несмотря на токсичность кремлевских денег остается множество лазеек и прокси-площадок.

А как насчет Украины? До 2013 года те, кто представлял страну, мирились с тем, что нас объясняли миру те же россияне. Лишь на третий год после Революции Достоинства под давлением гражданского общества государство начало выстраивать институты культурной дипломатии. С культурной политикой внутри страны ситуация еще сложнее. Был очень короткий период (между 2017 и 2020 годами), когда новые структуры конкурсного распределения средств заработали. Но уже довольно быстро их начали прибирать к рукам представители старой номенклатуры вместе с людьми, приближенными к власти. Украинский культурных фонд и Госкино фактически сломали. Довженко-центр постоянно отбивает атаки.

Полномасштабное вторжение в первые недели отрезвило, но потом старые привычки взяли верх. О культуре и значении мягкой силы политики и бизнес говорят много, но по факту получается другое. Финансирование кинопроизводства прекращено, художники и интеллектуалы питаются благодаря иностранным грантам, резиденциям. Более того, там где не нужны средства и должна была бы сработать административная поддержка от государственных структур, порой наблюдается саботаж. Например, неоднократно слышал от режиссеров и художников, что Министерство культуры и информационной политики нередко затягивает процедуру выдачи разрешений на выезд за границу, или в последний момент без объяснения причин в последний момент отказывает. Прослеживается попытка взять под контроль и узурпировать право говорить от имени украинского общества, или сузить поле сообщений.

Так может работать в авторитарных государствах, но так не должно и не может быть в случае Украины. Российским централизованным нарративам и огромным ресурсам, сконцентрированным у небольшого круга людей можно противопоставить разнообразие индивидуальных инициатив, объединенных ценностью свободы, разветвленные сети, делегирование вместо узурпации; способность делать небольшие донаты и взносы, но полученные от максимально широкого круга заинтересованных людей, которые хотят превратить в огромный капитал влияния. Это необходимо делать максимально оперативно. Ведь незакаленные политики и лидеры мнений в ЕС и США не выдерживают напряжения, склоняются к привычным компромиссам, к равновесию, которое может оказаться хрупким.

Поэтому каждому украинцу и украинке стоит учиться чувствовать себя носителями культуры, искать визави за рубежом, транслировать свои истории. Но не менее важно поднимать принципиальные вопросы, настаивать на усилении самоуправляемых культурных инициатив, конструктивных дискуссиях внутри общества, превращать дискурсы в инициативы. Иначе день русского языка в ООН превратится в годы, в столетия украинского безмолвия.

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