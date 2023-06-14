Что я хочу сказать о Каховской ГЭС «хорошим россиянам» 14 июня, 12:47

Вижу, что надо объяснить ситуацию относительно позиции россиян по военному преступлению по уничтожению Каховской ГЭС

Так вот, позиция «это страшная трагедия» не принимается. Как и позиция «это все произошло в результате войны».

В последнее время видел, как много «хороших россиян» продвигают тезис: неважно, почему это случилось, все равно же Путин начал войну, и он виноват. Таким образом они как будто делают реверанс, но все это тоже полуправда и манипуляция. Как и тезисы, что «оно разрушилось само, из-за ненадлежащего обслуживания», или что «это не было кому-то выгодно в военном плане».

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Давний принцип «кому выгодно» указывает только на одного виновника — российскую оккупационную армию. И неважно, что их самих частично могло смыть в Днепр. Мясные штурмы показывают, как мало они ценят своих людей.

Много было военного смысла в войне с трансформаторами и разрушением украинских электростанций? Нет, это был чистый терроризм. Главный смысл — сделать украинцам хуже. Разрушение ГЭС — это проявление той же логики. Разрушение ради разрушения. Терроризм ради терроризма. Война с гражданскими, попытка максимально сделать Украину непригодной для жизни.

Только в больном сознании российских либералов кто-то из украинцев мог пойти на такое преступление. Потому что даже при нашей с вами жизни последствия этой катастрофы могут не быть исправлены.

Главный смысл — сделать украинцам хуже

Нет, это не «катастрофа», не «трагедия». Это конкретное военное преступление. Как у любого преступления, у него есть исполнители и есть те, кто его задумал.

То есть это как конкретные военнослужащие, так и военно-политическое руководство РФ. И они должны быть привлечены к ответственности. Если же они подохнут раньше, чем будут привлечены (а так, видимо, и будет), а также после этого привлечения, ответственность будет нести все их государство и каждый россиянин. Потом все будет посчитано, и за все они должны будут платить. Если, конечно, планируют иметь отношения с цивилизованным миром.

Платить должны «ватники», либералы, платить должны президент Патрушев или президент Навальный. Все и каждый. И все и каждый должны признать, что это было преступление. Колоссальное, страшное преступление против человечества. Очередное преступление, которое создало российское государство против украинского народа.

Мне не нужно «сочувствие» от россиян, мне нужно признание преступных действий их собственного государства и преступного характера этого государства, за что когда-то должна наступить ответственность.

И все попытки придумать «уставшие дамбы» или какие-то «катастрофы» здесь не помогут. Катастрофа — это извержение вулкана, землетрясение. Даже техногенная авария. А то, что случилось на юге Украины, — это страшное преступление. Одно из самых страшных в мировой истории. Преступление, которое совершил российский народ против народа украинского.

Текст опубликован с разрешения автора

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