Теракт на Каховской ГЭС. Как решить проблему водоснабжения 16 июня, 19:03

Из трех реалистичных вариантов обеспечения водой региона, ранее питавшегося от Каховского водохранилища, оптимальный — скважины

Плес водохранилища расположен в трех областях Украины (Запорожская, Днепропетровская и Херсонская). Его водой питался густонаселенный конгломерат городов и промышленных объектов, включая Херсон, Кривой Рог, Марганец, Мелитополь, Бердянск. В общей сложности около 4 млн человек питались каховской водой.

Видео дня

Доступность воды оказывала существенное влияние и на демографию. В районах, где было орошение, — 30 человек на км², без орошения — 8 человек на км², по информации профессора Херсонского государственного университета Игоря Пилипенко.

Зона, которая была покрыта водами водохранилища последние 68 лет и теперь по меньшей мере на годы оказывается под открытым небом, будет больше, чем 1000 км².

Марк Железняк, приглашенный профессор Института радиоактивности окружающей среды в Университете Фукусимы, делится материалами картографирования и моделирования ситуации. Северная часть чаши Каховского водохранилища (между Днепрорудным, Энергодаром и Марганцем) после спуска воды превратится в болотистый участок, который будет медленно подсыхать. Русло Днепра будет здесь невыразительным и прерывистым. Так будет продолжаться до первых весенних паводков. Тогда русло приобретет новые стабильные черты. Мелководные и заболоченные участки будут постепенно зарастать.

Теперь о вызовах, которые отсутствие водного плеса принесет в ближайшей перспективе. Города и проблемы сбросов вод из очистных сооружений. Здесь следует учитывать, что качество очистки будет далеко не безупречным. В течение более полувека среднее качество очистки компенсировалось возможностью разбавить стоки большой массой воды, где работала естественная инсоляция и аэрация. Поскольку большой воды не будет минимум год, а то и больше, то проблему стоков необходимо будет решать срочно неординарным способом.

Развивать замкнутые циклы использования воды для промышленных объектов

Доступ к питьевой воде — один из приоритетных вопросов для преодоления последствий. Относительно источников получения этого ресурса.

1. Артезианские скважины. Водообеспечение Херсонской области происходит за счет ресурсов Причерноморского бассейна подземных вод. Гидрогеологические условия формирования ресурсов благоприятны, их количество составляет 4970,80 тыс. м³/сутки. Большая часть водоотбора подземных вод по области относится на неогеновый водоносный горизонт — 99%; менее 1% на четвертичный и палеогеновый водоносные горизонты. Добыча, дренаж из разведанных, предварительно разведанных месторождений и участков недр с неоцененными запасами составил 249,519 тыс. м³/сутки (без минеральных вод). Из этого количества подземных вод использовано 181,690 тыс. м³/сутки, в т.ч. на нужды: хозяйственно-питьевые — 142,393; производственно-технические — 10,575; сельскохозяйственные — 3,028; орошение — 25,539; промышленный разлив — 0,135. Сброс подземных вод без использования 28 составил 67,829 тыс. м³/сутки (27%). В 2017 году к промышленному освоению привлечены 16 месторождений питьевых и технических вод из 22 (38 участков из 50). Добыча из которых составила 93,026 тыс. м³/сутки (10% от общих запасов). Количество неиспользованных запасов составляет 834,802 тыс. м³/сутки (90% от общего количества). Не задействованы в эксплуатацию 12 участков: Голопристанский, Олешковский, Збурьевский, Гопри 1, Подстепненский, Бериславский Восточный, Вадимский 1, Восточный, Новокаховский 2, Херсонский речпорт, Олешковская Благодать и Тишковский. Таким образом, даже с учетом оккупированных территорий на территории Херсонской области достаточно мощностей для хотя бы частичного перекрытия потребности в питьевой и технической воде. Для этого необходимо расконсервировать максимум из участков, которые разведаны и освоены на подконтрольной Украине территории. На территории города Херсон есть скважины и необходимое оборудование для подачи воды с подземных водоносных горизонтов, следовательно, необходимо принять меры по защите соответствующей инфраструктуры от обстрелов и должным образом эксплуатировать.

2. Подвоз воды из других регионов. Несет гораздо больше рисков и затрат, чем устройство локальных скважин.

Читайте также: Сергей Фурса Экономический эффект подрыва Каховской ГЭС и снова самый богатый Маск

3. Организация временного водозабора непосредственно из русла Днепра. Это будет возможно не раньше октября — декабря 2023 года. После высыхания дна водохранилища и стабилизации русла реки. Этот вариант не только несет больше санитарных, безопасных и логистических вызовов, но приведет к потерям воды в процессе транспортировки.

Таким образом, из трех реалистичных вариантов обеспечения водой региона, ранее питавшегося от Каховского водохранилища, оптимальным остается организация скважин. Кроме того, нужно развивать замкнутые циклы использования воды для промышленных объектов. Значительно модернизировать систему снабжения водой потребителей и изменять культуру потребления.

Как отмечают авторы отчета «Влияние климатических факторов на водные ресурсы в Украине», Сергей Снежко, доктор географических наук, профессор, заведующий кафедрой метеорологии и климатологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко; Ольга Шевченко, доктор географических наук, доцент, заместитель декана географического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по научной работе; Юлий Дедовец, PhD по гидрологии, гидрохимии, водным ресурсам, научный сотрудник Потсдамского института исследований влияния климата (Германия) «Потребление воды коммунальным хозяйством в Украине значительно выше, чем в странах ЕС. Если среднее водопотребление в 27 городах Украины составляло 275 литров на человека в сутки, то в странах ЕС эта величина составляет 100–200 литров на человека в сутки.

Ежегодно значительное количество воды (15 км³) перераспределяется по территории Украины с помощью магистральных каналов и водопроводов. Объем потерь воды при транспортировке оценивается в 2,0 км в год. Более трети воды, подаваемой в оросительные системы, теряется из-за низкого технического уровня и износа гидротехнических сооружений. Водная стратегия Украины на период до 2025 года (научные основы), 2015). Потери воды в системах водоснабжения, обеспечивающих питьевые и хозяйственно-бытовые потребности населения, составили в 2017 году 748,05 млн м³ воды или 35,78% от взятой воды (Национальный доклад о качестве питьевой воды и состоянии питьевого водоснабжения в Украине в 2017 году, 2018)".

Следовательно, крайне необходимо модернизировать инфраструктуру подачи и распределения воды. Решения, необходимые для восстановления водного баланса и экосистемы, должны быть выполнены в перспективе ближайших 3–5 лет.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди NV