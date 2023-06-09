Тимоти Снайдер

Тимоти Снайдер

Американский историк, профессор Йельского университета, специалист по истории Восточной Европы

Полноценная картина о подрыве Каховской ГЭС. 10 тезисов, как писать об этом событии

9 июня, 10:05
NV Премиум
Поделиться:

Когда расследуется убийство, детективы прежде всего думают о средствах. У России были средства. У Украины — нет

Плотина украинской Каховской ГЭС, находящаяся на подконтрольной России территории, разрушена. В первую очередь это гуманитарная катастрофа. И если бы она не произошла в зоне военных действий, то уже привлекла бы огромную международную поддержку. Тысячи домов затоплены, десятки тысяч людей спасаются или ждут спасения. Ещё одно следствие — экологический хаос, и среди прочего, потеря водно-болотных территорий и других видов природной среды. Третье последствие — уничтожение украинских сельскохозяйственных угодий и других составляющих украинской экономики. Так много всего происходит одновременно, что за этой историей трудно уследить.

Видео дня

Вот несколько мыслей о том, как ответственно писать об этом событии.

1. Избегайте искушения рассказывать об этой рукотворной гуманитарной и экологической катастрофе, освещая ее с обеих сторон. Это не журналистика.

2. Заявления российских представителей о том, что Украина что-то сделала (в данном случае, взорвала дамбу), не являются частью истории о реальном событии в реальном мире. Это часть другой истории. Истории обо всех возмутительных заявлениях России об Украине с момента ее первого вторжения в 2014 году. Если российские заявления о действиях Украины должны быть упомянуты, то в другом контексте.

3. Цитирование российских заявлений рядом с украинскими заявлениями несправедливо по отношению к украинцам. В этой войне то, что говорили российские представители, почти всегда было неправдой, в то время как то, что говорили украинские представители, было в большей степени достоверным. Сопоставление предполагает равенство, а это не даёт возможности читателю понять эту важную разницу.

История начинается не с момента взрыва плотины

4. Если необходимо сослаться на российского представителя (например, Дмитрия Пескова), нужно упомянуть, что этот конкретный человек лгал о каждом аспекте этой войны с самого ее начала. Таким должен быть контекст. Читатели, начинающие читать не с начала и не знающие всей предыстории, должны ее узнать.

5. Если цитируется российская пропаганда для внешнего потребления, будет также полезно процитировать и российскую пропаганду для внутреннего потребления. Интересно, что российские пропагандисты долгое время утверждали, что украинские плотины должны быть взорваны, а российский парламентарий считает само собой разумеющимся, что Россия взорвала плотину и радуется смерти и разрушениям, которые за этим последовали.

6. Когда история начинается с обоюдоострого начала, читателям неявно внушают, что объект физического мира (например, плотина) на самом деле является лишь элементом нарратива. Их направляют в неправильный жанр (литературу) как раз в тот момент, когда необходим анализ. Это наносит вред их сознанию.

7. Плотины — физические объекты. Можно ли их разрушить и как — это тема для людей, которые знают, о чем говорят. Хотя ценная статья NYT имеет все вышеперечисленные недостатки, у нее есть одно большое достоинство — она рассматривает плотины как физические предметы, а не объекты для нарратива. Когда это сделано, кажется очевидным, что плотина могла быть разрушена только взрывом изнутри.

poster
Дайджест главных новостей
Бесплатная email-рассылка только лучших материалов от редакторов NV
Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

8. Россия контролировала соответствующую часть плотины, когда она взорвалась. Это самая базовая часть контекста. Она куда приоритетнее всего того, что кто-либо говорит. Когда расследуется убийство, детективы прежде всего думают о средствах. У России были средства. У Украины — нет.

9. История начинается не с момента взрыва плотины. Читатели должны знать, что последние пятнадцать месяцев Россия убивала украинских гражданских лиц и разрушала украинскую гражданскую инфраструктуру, в то время как Украина пыталась защитить своих людей и те структуры, которые поддерживают их жизнь.

10. Определение всех параметров также должно включать в себя саму историю. Военная история предлагает нам базовый аспект. Армии, которые атакуют, не взрывают плотины, чтобы преградить путь своему продвижению. Взрывают плотины армии, которые отступают — для того, чтобы замедлить продвижение другой стороны. В имеющий отношение к нашей истории момент Украина наступала, а Россия отступала.

Стремление к объективности не означает, что каждое событие нужно рассматривать так, словно вы подбрасываете монетку — с вероятностью пятьдесят на пятьдесят, поделённой между двумя разными публичными заявлениями. Объективность требует размышления над всеми объектами — физическими объектами, физическим расположением людей, которые должны быть в этой истории, а также всеми условиями — современными и историческими, — которые необходимы читателю, чтобы, прочитав историю, как можно лучше понять ее.

Перевод NV

Публикуется с разрешения автора. Впервые напечатано на snyder.substack.com

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди NV

Теги:   Россия Тимоти Снайдер Подрыв Каховской ГЭС

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X