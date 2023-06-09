Полноценная картина о подрыве Каховской ГЭС. 10 тезисов, как писать об этом событии 9 июня, 10:05 NV Премиум

Когда расследуется убийство, детективы прежде всего думают о средствах. У России были средства. У Украины — нет

Плотина украинской Каховской ГЭС, находящаяся на подконтрольной России территории, разрушена. В первую очередь это гуманитарная катастрофа. И если бы она не произошла в зоне военных действий, то уже привлекла бы огромную международную поддержку. Тысячи домов затоплены, десятки тысяч людей спасаются или ждут спасения. Ещё одно следствие — экологический хаос, и среди прочего, потеря водно-болотных территорий и других видов природной среды. Третье последствие — уничтожение украинских сельскохозяйственных угодий и других составляющих украинской экономики. Так много всего происходит одновременно, что за этой историей трудно уследить.

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Вот несколько мыслей о том, как ответственно писать об этом событии.

1. Избегайте искушения рассказывать об этой рукотворной гуманитарной и экологической катастрофе, освещая ее с обеих сторон. Это не журналистика.

2. Заявления российских представителей о том, что Украина что-то сделала (в данном случае, взорвала дамбу), не являются частью истории о реальном событии в реальном мире. Это часть другой истории. Истории обо всех возмутительных заявлениях России об Украине с момента ее первого вторжения в 2014 году. Если российские заявления о действиях Украины должны быть упомянуты, то в другом контексте.

3. Цитирование российских заявлений рядом с украинскими заявлениями несправедливо по отношению к украинцам. В этой войне то, что говорили российские представители, почти всегда было неправдой, в то время как то, что говорили украинские представители, было в большей степени достоверным. Сопоставление предполагает равенство, а это не даёт возможности читателю понять эту важную разницу.

История начинается не с момента взрыва плотины

4. Если необходимо сослаться на российского представителя (например, Дмитрия Пескова), нужно упомянуть, что этот конкретный человек лгал о каждом аспекте этой войны с самого ее начала. Таким должен быть контекст. Читатели, начинающие читать не с начала и не знающие всей предыстории, должны ее узнать.

5. Если цитируется российская пропаганда для внешнего потребления, будет также полезно процитировать и российскую пропаганду для внутреннего потребления. Интересно, что российские пропагандисты долгое время утверждали, что украинские плотины должны быть взорваны, а российский парламентарий считает само собой разумеющимся, что Россия взорвала плотину и радуется смерти и разрушениям, которые за этим последовали.

6. Когда история начинается с обоюдоострого начала, читателям неявно внушают, что объект физического мира (например, плотина) на самом деле является лишь элементом нарратива. Их направляют в неправильный жанр (литературу) как раз в тот момент, когда необходим анализ. Это наносит вред их сознанию.

7. Плотины — физические объекты. Можно ли их разрушить и как — это тема для людей, которые знают, о чем говорят. Хотя ценная статья NYT имеет все вышеперечисленные недостатки, у нее есть одно большое достоинство — она рассматривает плотины как физические предметы, а не объекты для нарратива. Когда это сделано, кажется очевидным, что плотина могла быть разрушена только взрывом изнутри.

8. Россия контролировала соответствующую часть плотины, когда она взорвалась. Это самая базовая часть контекста. Она куда приоритетнее всего того, что кто-либо говорит. Когда расследуется убийство, детективы прежде всего думают о средствах. У России были средства. У Украины — нет.

9. История начинается не с момента взрыва плотины. Читатели должны знать, что последние пятнадцать месяцев Россия убивала украинских гражданских лиц и разрушала украинскую гражданскую инфраструктуру, в то время как Украина пыталась защитить своих людей и те структуры, которые поддерживают их жизнь.

10. Определение всех параметров также должно включать в себя саму историю. Военная история предлагает нам базовый аспект. Армии, которые атакуют, не взрывают плотины, чтобы преградить путь своему продвижению. Взрывают плотины армии, которые отступают — для того, чтобы замедлить продвижение другой стороны. В имеющий отношение к нашей истории момент Украина наступала, а Россия отступала.

Стремление к объективности не означает, что каждое событие нужно рассматривать так, словно вы подбрасываете монетку — с вероятностью пятьдесят на пятьдесят, поделённой между двумя разными публичными заявлениями. Объективность требует размышления над всеми объектами — физическими объектами, физическим расположением людей, которые должны быть в этой истории, а также всеми условиями — современными и историческими, — которые необходимы читателю, чтобы, прочитав историю, как можно лучше понять ее.

Перевод NV

Публикуется с разрешения автора. Впервые напечатано на snyder.substack.com

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