Как подпольные российские школы минируют наше будущее. Кокотюха: Это жертвы невидимые

«У нас много учебников на украинском языке. Мы нашли много старых, адекватных. Потому что раньше программа (по физике и математике) была совсем другой», — вот лишь одно из оправданий Анны Болговой, директора разоблаченной журналистами подпольной школы УПЦ МП в Киеве. По сути оно звучит хуже факта существования этого так называемого учебного заведения. Причем — к сожалению, не единственного в воюющей Украине, о чем сигнализируют после обнародования скандальной новости пользователи соцсетей из других регионов.

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Обидно, что критически мыслящей части наших сограждан не надо объяснять суть манипуляции — а остальным такое объяснение будет, как говорит народная поговорка, как горохом о стену. И это в лучшем случае: под «лучшим случаем» имею в виду лишь непонимание проблемы. Потому что в худшем, как доказывает поведение упомянутого директора, умышленно, сознательно и цинично искажаются, ставятся с головы на ноги смыслы, которые отстаивает Украина в скоро как двенадцатилетнем военном противостоянии с Россией.

Украиноязычный учебник, изданный в советское время, легким движением руки манипулятора легализует и легитимизирует одновременно советские и российские образовательные практики. Ведь среди нас немало тех, кто хорошо помнит, не даст соврать и предоставит при необходимости доказательства: без согласования с Москвой в СССР ничего не выходило в свет ни на украинском, ни на других национальных языках «народов — братьев». То есть, даже в якобы неподвластные смысловому вмешательству точные и естественные науки вшивался исконно российский контекст. Сам по себе украинский язык ничего не адвокатирует, иначе бы в наших школьных программах по литературе до сих пор изучали «Партію веде!» сломанного режимом классика Павла Тычины.

Без согласования с Москвой у СССР ничего не получалось

Однако директор — партизанка выбрала именно такую линию защиты. Дескать, требуется украинский язык, то получаете украинский язык. И развивает тему. Дети пели российский гимн? Простите, это форма протеста против навязывания украинских патриотических песен. За скобками остается следующее: мол, протесты на Майдане вы подаете отстаиванием своего права любить украинское, но наши протесты за право любить русское вы называете преступлением.

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Предлагаю здесь остановиться и оглянуться где-то так на сто двадцать лет назад. Подпольные школы, в которых преподавали и формировали нынешнюю развитую версию русского мира, появились именно в начале 1900-х. Существовали они как на территории тогдашней Российской империи, куда входила часть Украины, так и за ее пределами. Едва ли не самое большое учебное заведение, или, если хотите, идеологическая воспитательная база действовала на итальянском острове Капри под личным патронатом российского писателя Максима Горького. Получая в Европе немалые выплаты с постановок его модных тогда из-за социалистического содержания пьес, например, На дне, симпатик российского большевизма финансировал обучение. Которое было ничем иным, как идеологической обработкой учеников.

Основной контингент — рабочие, не слишком зрелые еще в мировоззренческом плане активисты, те самые пролетарии всех стран, которых большевистский лозунг призывал объединяться. Лекторы на пальцах объясняли: их права нарушаются всеми и везде, поэтому единственный способ добиться справедливости — силовой захват власти. Что и произошло в ноябре 1917 года. С тех пор Россия занимается подрывной деятельностью по готовым еще тогда и модернизированным с учетом общественных изменений методичкам.

Я очень далек от того, чтобы оправдывать российский царизм. Я не на одной из сторон противостояния. Когда в поединке сходятся Чужой и Хищник, человеку там места нет, он лишний. В борьбе с императором большевистское подполье имело целью захват власти под лозунгом: «Грабь награбленное!» и перераспределение ценностей. Мнения и позиции как украинцев, так и остальных порабощенных народов не учитывались. Хотя их представители привлекались к этой борьбе и так же учились в подпольных школах, но только те, кто готов был работать в интересах российского большевизма.

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Главное, глобальное изменение в системе продвижения исконно русских нарративов произошло с развалом СССР. Речь о церковной, религиозной составляющей, русском православии, тех самых «духовных скрепах». Большевики шли к власти, категорически отрицая Бога и призывая в одной из своих агитационных песен «церкви сравнять с землей». За что их называли антихистами и безбожниками. Теперь же московский патриархат буквально заменил марксизм-ленинизм, став основой путинизма и составляющей рашизма — термина, который с 2023 года российскую человеконенавистническую идеологию определяет. Но это мы ее так называем. Для россиян и сторонников русского мира именно интеграция в церковный мир является благом и бесспорным положительным качеством. Манипулятивным превращением агрессии в богоугодное дело.

Вот почему упомянутая и другие подпольные школы с российской прошивкой создаются исключительно на базе церквей, а чаще — монастырей УПЦ МП. То, что приобретает внешние признаки религии, религиозности и веры в целом, становится одновременно объектом и субъектом манипуляций. Опять процитирую аргументы директора Боговой: «Стихи Есенина мы читаем, потому что они красивые. А по вашему все красивое — это русский мир?» То есть обесценивается понятие красоты и красивого. «Дети плакали, когда расставались с нашей школой». Значит, закрыть очаг рашизма — обидеть детей, уязвимых и слабых, а обижать детей грех. «Ребенку важно учиться на том языке, на котором он общается с родителями и мыслит». А значит, русский язык — язык мышления, зато украинский — язык навязывания и несвободы. Добавьте к этому крепкий церковный фундамент и такую же крепкую крышу. Именно это или уже позволило, или рано или поздно позволит основателям и адептам подпольных российских школ окрестить безбожниками тех, кто их обнаруживает и пытается закрыть.

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Уже не первый год в Украине ежедневно — печальные новости об очередных погибших от российских рук военных и гражданских. Но это видимые жертвы, которым выражают безадресные, но искренние соболезнования неравнодушные сограждане и которых оплакивают и хоронят родные. Ученики подпольных школ — жертвы потенциальные, невидимые. Определенная часть их родителей проблемы не понимает, потому что живет, как удобно, то есть, на остатках русского мира. Какая-то часть все прекрасно понимает и видит в российской прошивке некую обозримую перспективу. Так или иначе, обе группы становятся ретрансляторами российских манипуляций. А подпольные школы учат называть черное белым и сознательно искажать факты сознательно. Закладывая в наше с вами послевоенное будущее, — оно когда-то наступит! — мины замедленного действия.