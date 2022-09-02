Последний гамбит Путина. Какие сценарии остались у российского диктатора 2 сентября, 07:13 Эксклюзив НВ Дайан Фрэнсис: Владимир Путин, возможно, выиграл несколько военных сражений на Украине, но проиграл войну за возрождение СССР (Фото:REUTERS)

У Путина мало времени, и он проиграет войну на истощение, потому что крах российской экономики произойдет до того, как Запад устанет и капитулирует

Появляются еле уловимые, но очевидные признаки того, что Владимир Путин, возможно, выиграл несколько военных сражений на Украине, но проиграл войну за возрождение СССР.

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20 августа в Москве взорвался заминированный автомобиль радикального сторонника Путина. 27 августа российские СМИ сообщили о поджоге автомобиля заместителя начальника Генштаба ВС РФ в Москве, а также распространились непроверенные слухи о недавней попытке государственного переворота.

Один из сторонников Путина был публично возмущен тем, что в ответ на взрыв автомобиля в Украине погибли всего 22 человека, и написал в Твиттере: «Это все? Это обещанная месть? Неужели мы стали такими слабыми, такими беспомощными?» В то время как разгораются внутренние разногласия, Москва геополитически уходит в сторону, поскольку глобальный нарратив смещается в пользу Украины. Главным образом потому, что война — это геноцид, и потому, что российская оккупация гигантской украинской атомной электростанции встревожила всех на планете.

На прошлой неделе Китай выступил против этого балансирования на грани войны, а Индия впервые проголосовала против России в Совете Безопасности ООН после того, как несколько месяцев воздерживалась и отказывалась осудить вторжение.

В настоящее время конфликт напоминает тупик Первой мировой войны.

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