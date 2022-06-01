Конец эпохи? Почему Юмашев — зять Ельцина — ушел от Путина 1 июня, 17:10 Цей матеріал також доступний українською

О чем говорит отставка зятя первого президента России, бывшего главы администрации президента Валентина Юмашева с поста внештатного советника президента РФ Владимира Путина

Сообщение об отставке зятя первого президента России, бывшего главы администрации президента Валентина Юмашева с поста внештатного советника президента России Владимира Путина воспринимается как некий конец эпохи — конец эпохи сотрудничества второго президента с семьей первого. Однако на самом деле эта эпоха завершилась гораздо раньше, когда стало очевидным, что Путин не считает себя наследником Ельцина, — пишет Виталий Портников для Крым.реалии.

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Впрочем, а что значит — не считает себя наследником Бориса Ельцина? Возможно, того Ельцина, образ которого так нравился нам, которого мы хотели видеть лидером демократической России и не хотели замечать, что эта демократическая Россия так и не состоялась, что ни разу ни одна политическая партия, защищающая либеральные идеи, не добивалась большинства в парламенте страны — даже когда такую партию создавали люди из власти. Да, думаю, преемником такого Ельцина Владимир Путин себя не считает.

Зато, уверен, уж наверняка считает себя наследником другого Ельцина. Того самого Ельцина, при котором началась «разноскоростная» интеграция с Беларусью. Ельцин ведь не просто закрывал глаза на то, что творил уже в 90-е Лукашенко — он вместе с ним создал «союзное государство», которое теперь стало еще и плацдармом для российской армии.

Ельцин ведь не просто закрывал глаза на то, что творил уже в 90-е Лукашенко

Ельцин настаивал на сохранении в украинском Крыму российского флота. Именно при нем была предпринята первая попытка присоединения полуострова к России с помощью российского ставленника Юрия Мешкова — разве в этом смысле Путина нельзя назвать наследником Ельцина?

Да, конечно, Ельцин войну с Украиной не начинал и, наверное, не начал бы. Но Ельцин был крупным политиком и масштабной личностью, он был способен предусмотреть последствия своих действий. Однако отношение российской политической элиты к бывшим советским республикам как к «зоне влияния» и при нем не сильно отличалось от путинского.

А самое важное — именно при Ельцине сформировалась та самая клановая система управления Россией, которая, в конечном счете, дала возможность прийти к власти откровенному политику-авантюристу. Но этого политика выбрал не российский народ. Его выбрали родственники первого президента России, уверенные, что этот невзрачный серый чиновник с чекистским прошлым станет гарантом их безопасности и собственности. Со своими интересами они не просчитались. Похоже, просчитались с государственными. Но кто в российской власти когда-либо думал о государственных интересах?

И то, что «создатели Путина» один за другим дистанцируются от него — уезжают в Израиль, как Анатолий Чубайс, или незаметно уходят в отставку, как Валентин Юмашев — говорит вовсе не о конце какой-то там эпохи.

А скорее напоминает нам о том, какой эта эпоха была подлой.

Опубликовано с разрешения Радио Свобода/Радио Свободная Европа, 2101 Коннектикут авеню, Вашингтон 20036, США.

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