Почва готовилась веками: Эксперты — о российской пропаганде 23 марта, 15:23 Цей матеріал також доступний українською

Почти три четверти жителей РФ поддерживают войну России против Украины

Данные опроса государственного Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного 5 марта, свидетельствуют о 71%-й поддержке войне, самая высокая она среди пожилых людей.

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В то же время «Радио Свобода» со ссылкой на результаты опроса, полученные редакцией, пишет, что три четверти населения России узнает новости о войне из телевизора, и только 5.5% пользуются с этой целью VPN, чтобы получить нецензурированную информацию.

Некоторые эксперты сомневаются в достоверности опросов в России.

Популярный российский блогер и активист Максим Кац 19 марта написал в социальной сети Twitter, что в соцопросах принимают участие только те, кто поддерживает действия правительства страны, а в ходе организованного при его участии опроса большинство опрошенных «прерывали общение и отказались отвечать, когда слышали, о чем идет речь».

«Невозможно делать социологию в период военной мобилизации, и результаты опросов равно это и показывают. Люди массово против, но говорить об этом боятся. По объективным данным видно, что никакой поддержки у войны нет. На митинг за войну необходимо свозить студентов на автобусах», — твитировал Кац.

Между тем у многих жителей РФ в Украине есть родственники, которые являются непосредственными свидетелями разрушения мирных городов и уничтожения гражданского населения. Многие из украинцев сталкивались с ситуацией, когда близкие российские родственники отказываются верить в то, что россия напала на Украину.

«Это то, что делает пропаганда, — говорит Питер Померанцев, исследователь Университета Джонса Гопкинса и автор двух популярных книг о пропаганде и дезинформации. — Она пытается разделить людей, убить доверие и разделить сообщества. Она создает новое сообщество, сообщество мира пропаганды».

По его мнению, не только российское общество разделено на поддерживающих и не поддерживающих войну.

«Каждый в России сомневается. Да, все. Даже самые фашистски настроенные. Никто из них не доверяет собственному правительству», — говорит он.

Жители РФ находятся в состоянии когнитивного диссонанса, веря во взаимоисключающие вещи

Жители России, таким образом, находятся в состоянии когнитивного диссонанса, веря во взаимоисключающие вещи, и пытаются отвергнуть сомнения, приносящие им психологический дискомфорт. Также, говорит он, людям просто неудобно думать о собственной стране как об агрессоре.

С ним соглшается Мария Снеговая, политолог, исследовательница Вирджинского политехнического университета.

«Человеку, отвергающему информацию, противоречащую его картине мира, неприятно. Даже если информация поступает из проверенных источников — от родственников, от друзей из Украины».

«Государственный нарратив показывает Россию только как хорошего парня. Даже те истории, которые они рассказывают о Второй мировой войне, Великой Отечественной войне, Россия никогда не делала ничего плохого. И потому они сейчас не верят», — говорит Джоанна Шостек, эксперт по России и политическим коммуникациям из Университета Глазго, в интервью BBC.

Также, говорит Снеговая, неверие в слова родственников является механизмом снятия с себя ответственности, потому что иначе возникает необходимость что-то с этим делать.

«Этот мотив важен для понимания, почему даже либералы в России отказываются признавать свою ответственность за происходящее („Мы здесь ни при чем, мы за Путина никогда не голосовали“)», — говорит исследовательница.

По словам Померанцева, убедить российских родственников можно, потому что они уже сомневаются, но это требует чувствительного подхода, что крайне сложно сделать, когда бомбят больницы.

Исследователи полагают, что современная пропаганда укладывается на «плодородную почву» советской пропаганды, постимперский синдром, культуру унижения и сильной руки и неотработанный исторический опыт.

«Отсюда большая поддержка войны в Украине среди пожилых людей, они в большей степени впитали это в себя. Какие основные темы этой пропаганды? „Советский/русский солдат — всегда освободитель“, „Мы — всегда правы“ „Украина — это часть России, мы имеем на нее право“ и пр.», — говорит Снеговая.

Постимперский синдром и отсутствие рефлексии по отношению к нему, отмечает исследовательница, проявляется в уверенности, что россияне имеют право диктовать соседним странам, как им жить.

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«Плюс российское мессианство: что „мы великие“, „наша культура — лучшая“, что „мы должны распространять эту культуру в соседние страны и народы“ и пр.», — говорит исследовательница.

Все это накладывается, утверждает она, на болезненный опыт трансформации, в результате которого у россиян развилось обиженное чувство, что им чего-то недодали.

Это во многом напоминает Веймарскую Германию. И вот когда вместе сливаются это «мы большие» из «нас обидели и нам недодали», вот здесь возникает взрывоопасная смесь".

Померанцев обращает внимание на культуру унижения и агрессии, также присутствовавшей в нацистской Германии.

«Анализ нацистской культуры показал, что это начинается внутри семьи. Путин неслучайно в последние годы легализовал домашнее насилие над женщинами. Это способ создания общества, где нормализованы унижение и агрессия. И все мы знаем российское общество: на работе у вас доминирует ваш унижающий вас начальник, а главное, у вас доминирует режим», — говорит он.

Это также усиливалось языковым стилем пропагандистов, считает он.

Если вы посмотрите на психологическую модель путинской пропаганды, посмотрите на то, как говорят Путин, Соловьев, Киселев, Толстой, основные ведущие ток-шоу, то увидите, что это очень умышленный способ общения, очень садистский, очень агрессивный, очень обидчивый. Так общаются с новобранцами в армии, это стиль дедовщины. Они делают это сознательно и делали много лет, нормализуя эти чувства, позволяя людям их испытывать".

Снеговая соглашается. «Достаточно включить российские ТВ — из них выливается ненависть и агрессия. Все это накладывается на накапливающееся внутри недовольство своей жизнью, неудовлетворенность неспособностью ее исправить, отсутствием развития». Таким образом, верит она, пропаганда позволяет найти виновного (условных бандеровцев) и выплеснуть на них озлобленность за свою несчастную жизнь.

Российская культура — это также культура с обожанием авторитарного отца, одновременно защищающего и издевающегося, говорит Померанцев. Снеговая согласна — в России есть привычка подчинения авторитарной власти, сильной руке.

«Россиянам в большинстве своем крайне трудно сделать самостоятельный выбор, не подчиняться приказу начальства».

Оба эксперта утверждают, что Россия не отработала и не осмыслила опыт своего прошлого.

«Пропаганда на самом деле заключается не в знаниях, а в использовании психологических потребностей и поиске удовлетворяющих их историй. Следовательно, Россия — это страна, не имевшая дело со своим прошлым, не справившаяся со многими унижениями и жестокостью, направленными и на себя. Россия никогда не имела рефлексии по поводу ГУЛАГа», — говорит Померанцев.

В Украине же распространены другие культурные установки. Даже если у украинца авторитарный тип личности, указывает исследователь, ценит порядок и безопасность, тем не менее, он не хочет авторитарной власти.

Украинцам просто не нужна такая авторитарная фигура отца, доминирующая в российском обществе. В фигуре отца они видят опасность. Для их это не чувство безопасности, а приходящий и убивающий вас диктатор".

«У украинцев нет изученной беспомощности перед властью, как у россиян, сознания собственного бессилия и бесполезности любых попыток сопротивления власти. Это действительно совершенно другой национальный характер. Украинцы намного более активны в гражданском плане, у них гражданская сплоченность, взаимовыручка, опыт успешного возрастного противостояния государству», — отмечает Снеговая.

Оба исследователя это объясняют историческими условиями, в которых формировался украинский народ. С одной стороны, это типичный колониальный опыт, с другой — наличие активных и многочисленных внегосударственных институтов, таких, как церковь, на которые мог опираться человек.

«В России авторитарная вертикаль исторически выжигала все живое, любую попытку сопротивления ей», — говорит Снеговая.

Что касается возможной реакции российского общества после осознания масштаба преступления, мнения экспертов расходятся.

Снеговая считает, что российское общество способно на социальные беспорядки после того, как санкции заставят значительную часть его задуматься. Померанцев полагает, что Россия не та страна, где происходят массовые восстания, но значительная часть людей может просто перестать выполнять свою работу.

Российское издание КоммерсантЪ, между тем, пишет, что война России против Украины и волна санкций вызвали резкий рост спроса на антидепрессанты в России.

«С 28 февраля по 6 марта общая продажа этих препаратов в аптеках превысила 525 млн руб. Это более чем в четыре раза больше, чем годом ранее», — отмечает издание.

Издание Financial Times указывает на то, что президент России Путин уже заговорил о влиянии санкций на положение россиян и пообещал повысить зарплату и пенсии.

Система все еще существует, но люди просто перестают выполнять свою работу, потому что они больше не верят в нее, потому что чувствуют, что она не служит их интересам, они деморализованы, предполагает Померанцев дальнейшее развитие событий.

О россиянах, не согласных с курсом Кремля, покидающих страну, пишет на страницах издания Tablet исследовательница Института Кеннана (The Kennan Institute) Изабелла Табаровски. Исследовательница отмечает, что в России в течение 3 суток с начала войны «вся институционная структура российского гражданского общества, тщательно выстроенная из постсоветской институционной пустышки, была безвозвратно уничтожена» Кремлем. На фоне военных неудач, пишет исследовательница, правительство России быстро уяснило, что его выживание зависит от способности сохранения его тезиса, что Москва ведет в Украине «специальную военную операцию» для освобождения Украины от нацистов и т. п.

Табаровски указывает на то, что, по некоторым оценкам, уже 200 000 человек покинули Россию.

«В этой группе — независимые журналисты, адвокаты и академики, интеллигенция, которая отдала свою жизнь на оппозицию к режиму Путина», — пишет исследовательница.

Война разрывает семьи россиян, пишет она, отмечая влияние информационной среды в России на мнения значительного количества жителей РФ.

«Люди обвиняют друг друга в том, что они жертвы пропаганды (путинской или западной). Отрезанные от альтернативных источников информации, большинство, кажется, действительно не знает об ужасах в Украине», — пишет Табаровски.

В интервью изданию The New Yorker российский журналист-исследователь Андрей Солдатов, покинувший Россию в 2020 году, также указывает на силу пропаганды. По его словам, многие жители РФ убеждены, что боевые действия в Украине ведутся только в Луганске и Донецке.

Впрочем, как указывает Солдатов, пропаганда дает некоторые трещины.

«Все же есть некоторые трещины, и речь не идет о большем сочувствии к украинцам. Речь идет об убитых солдатах, потому что, похоже, потери у российских военных действительно огромные. Я знаю от своих родственников в Поволжье, а это довольно далеко от Москвы, что сейчас в небольших городах есть люди, у которых в Украине убили детей. Поэтому общество стало говорить об этом, потому что очень много смертей. Но, к сожалению, я пока не вижу никакой симпатии к Украине, что крайне сложно объяснить», — сказал он.

Текст публикуется с разрешения автора. Впервые опубликовано на Голосе Америки

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