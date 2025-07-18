Некоторые вопросы и ответы о смене правительства

Однако, вопросов у журналистов по смене правительства много. И что интересно, некоторые из этих вопросов дают возможность довольно точно проявить парадоксальность нынешних правительственных изменений.

Наиболее популярный вопрос — почему замена премьер-министра происходит именно сейчас?

На самом деле нет никакой прямой непосредственной причины для замены премьер-министра. Каких-то значимых претензий к работе Дениса Шмыгаля как главы правительства не было. Именно поэтому он остается в обновленном составе Кабмина на другой ответственной должности.

Возможность замены Шмыгаля на Юлию Свириденко обсуждалась еще год назад. Но тогда замена не состоялась. Некоторые источники говорят, что на тот момент президент Зеленский считал, что Свириденко еще не совсем готова к работе на первой позиции в правительстве. Что могло изменить мнение президента в этом вопросе? На мой взгляд, единственный фактор, который мог существенно сработать в пользу Юлии Анатольевны, это ее успешная переговорная работа с администрацией Трампа по ресурсному соглашению, и конструктивная деловая коммуникация с министром финансов США Скоттом Бессентом. А хорошие и эффективные отношения с администрацией Трампа сейчас очень актуальны. Поэтому вопрос о смене премьера вызревал постепенно, а не был реализован в связи с какой-то срочной возможностью.

Если Шмыгаля снимают с должности премьер-министра, зачем тогда назначают на ответственную должность министра обороны?

Как я уже отметил, к работе Шмыгаля во главе правительства не было никаких серьезных претензий. Но поскольку возникла необходимость в замене министра обороны, да еще речь шла о структурном усилении министерства обороны, надо было назначить на эту должность опытного управленца и административного «тяжеловеса», который должен разрулить все управленческие проблемы, которые есть в Минобороны, и наладить работу ведомства, которое будет заниматься не только обеспечением потребностей Вооруженных сил Украины, а также еще и производством оружия. И тот факт, что этим будет заниматься Шмыгаль, означает, что ему доверяют, и на него полагаются. Он воспринимается Офисом президента как лояльный и надежный командный игрок, а также как неплохой «менеджер-стабилизатор».

Какие политические изменения ожидаются в результате смены правительства?

Смена правительства произошла не ради политических изменений, а ради тактических кадровых перестановок в руководстве правительства (замена премьер-министра и министра обороны). Параллельно произошли некоторые другие кадровые изменения, а также сокращение количества министерств и объединение некоторых министерств, что планировалось еще с 2022 года. И политика правительства и характер его взаимоотношений с Офисом президента не изменятся вследствие нынешних правительственных трансформаций.

Если существенных политических изменений не ожидается, зачем тогда меняют правительство?

Если происходит замена премьер-министра, то по Конституции старое правительство уходит в отставку, и формируется новое. Но сейчас это, скорее, формальная процедура. В сентябре прошлого года состав правительства обновился наполовину, а сейчас — примерно на треть. Формально юридически произошла смена правительства, а по сути это была его определенная кадровая и структурная реконфигурация.

Почему премьер-министра и отдельных министров меняет президент, а не парламентское большинство?

Это очень популярная тема, особенно в оппозиционных кругах. При этом вспоминают, что у нас парламентско-президентская республика. На всякий случай напомню, что термины «парламентско-президентская республика», «президентско-парламентская республика» являются сугубо политологическими категориями, и вы не найдете этих терминов в Конституции Украины, или в законе о Кабинете министров Украины. Гораздо важнее то, что действительно по Конституции Украины «кандидатуру для назначения на должность премьер-министра Украины вносит президент Украины по предложению коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины, сформированной в соответствии со статьей 83 Конституции Украины, или депутатской фракции, в состав которой входит большинство народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады Украины.» И поскольку сейчас в роли парламентского большинства выступает пропрезидентская фракция, то она формально и выполняет эту функцию.

Подчеркиваю слово «формально». Эта пропрезидентская фракция формировалась узкой командой президента Зеленского образца 2019 года, зависит от него и, в основном, остается под его контролем. Некоторые оппозиционные деятели говорят, что сейчас у президентской фракции нет 226 сторонников президента Зеленского. Но количественный статус парламентского большинства определяется не количеством голосов фракции, или фракций большинства в тех или иных голосованиях, а численностью депутатов во фракции (фракциях) парламентского большинства. Пока что у депутатской фракции «Слуга народа» есть 231 депутат, и с формально-юридической точки зрения за этой фракцией остается статус парламентского большинства. Де-факто пропрезидентское большинство в Верховной Раде Украины также существует, что показало голосование и за нового премьер-министра, и новый состав правительства.

Если отвлечься от формально-юридических обстоятельств, то и в условиях, когда в парламенте действует реальная межпартийная коалиция, кандидатура будущего премьер-министра всегда определялась очень узким кругом политических лидеров. И в этом кругу определяющую или очень влиятельную роль всегда играл президент Украины, какой бы ни была его фамилия. А у нас сейчас (с августа 2019 года) де-факто президентская республика, когда президент Украины контролирует и парламентское большинство, и Кабинет министров. Поэтому не стоит удивляться, что именно президент решает, кто и когда будет главой правительства. Безусловно, на этот процесс существенно влияет и руководитель Офиса президента — в 2019 году влиял Андрей Богдан, сейчас влияет Андрей Ермак.

Кому такая ситуация не нравится, надо дождаться послевоенных парламентских выборов, после которых мы почти наверняка вернемся к межпартийной коалиции парламентского большинства и коалиционного правительства.

Почему в новом правительстве почти нет «новых лиц»?

Президент Зеленский экспериментировал с правительством новых лиц в 2019 году. Уже в феврале-марте 2020 года он выяснил, что этот эксперимент оказался не очень удачным. А в условиях войны точно не до кадровых экспериментов. К тому же, у президента нет особого кадрового резерва. Да и желающих идти сейчас в состав правительства не очень много. Очень большая ответственность одновременно с большими рисками и потенциальными проблемами даже после отставки. Я имею в виду, прежде всего, статус «политически значимого лица», который сейчас действует пожизненно, предусматривает усиленный контроль (в том числе, банковский) за доходами и расходами даже бывших депутатов и высокопоставленных чиновников (в том числе министров) и их прямых родственников. Эта проблема, кстати, может стать актуальной и для будущего депутатского корпуса и для послевоенного правительства.

Текст опубликован с разрешения автора

Оригинал