Андрей Смирнов

Андрей Смирнов

Ответственный редактор, НВ

Дилемма для Путина

25 июля, 18:46

Чем жила страна 25 июля 2022 года

● Зеленский избавился от человека с плохой репутацией. Президент Владимир Зеленский уволил Руслана Демченко с должности первого заместителя секретаря Совбеза, на которой тот находился с июня 2020-го. Демченко был советником пятого президента Петра Порошенко и возглавлял протокол Администрации президента Виктора Ющенко. В начале 2010 года он перешел в МИД, а после победы Виктора Януковича стал куратором отношений Украины с Россией.

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Также Демченко участвовал в том заседании Кабмина от 21 ноября 2013 года, когда премьер Николай Азаров неожиданно решил отказаться от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

По информации журналистов проекта Схемы, Демченко в 2010-м лоббировал «харьковские соглашения», которые на 25 лет продлили срок пребывания Черноморского флота РФ в Украине.

Позже Сергей Никифоров, пресс-секретарь президента страны, заявил: увольнение Демченко связано исключительно с плохим состоянием его здоровья.

О «харьковских соглашениях» сегодня стоит вспомнить не только из-за Демченко:

● Ответят за русские корабли в Крыму. Офис генпрокурора сообщил о подозрении в госизмене бывшему министру иностранных дел Украины Константину Грищенко и экс-министру юстиции Александру Лавриновичу по делу о «харьковских соглашениях».

В апреле 2010-го подозреваемые, по предварительному сговору с бывшими президентом и премьером, действуя в ущерб национальным интересам, без фактического рассмотрения проекта Соглашения между Украиной и РФ по пребыванию Черноморского флота РФ на территории Крыма, согласовали документ без замечаний. Чем, в результате, продлили на 25 лет срок его пребывания на территории Украины. «Это создало благоприятные условия для дальнейшего переоснащения и модернизации вооружения Черноморского флота Российской Федерации, а также его увеличения на территории АР Крым и Севастополя, вместо вывода из Украины», — добавили в Офисе генпрокурора.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Госбюро расследований.

Дилемма для Путина. По информации Министерства обороны Великобритании, безрезультатные бои продолжаются как на Донбассе, так и на Херсонском направлении. В сводке ведомства в Twitter говорится, что российские командиры продолжают сталкиваться с дилеммой: либо обеспечить наступление на востоке, либо усилить оборону на западе.

Комплексная помощь. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны Альянса передадут Украине дополнительный пакет военной помощи, который будет включать системы борьбы с дронами, средства связи и горючее.

● Приехали немецкие зенитки. На вооружение украинской армии поступили первые самоходные зенитные установки Гепард, обещанные Германией в качестве военной помощи для противостояния российской агрессии. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

«От Германии сегодня официально зашли три первых Гепарда», — уточнил он, отметив, что всего Украина ожидает 15 зениток. И добавил, что Германия уже поставила к ним «десятки тысяч снарядов».

И польские танки. Украинские военные получили обещанные Польшей танки PT-91 Twardy. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак. В то же время, о скольких единицах техники идет речь, руководитель ОП не уточнил.

PT-91 Twardy разработан на базе танка Т-72М1. Основные изменения по сравнению с оригиналом касаются новой системы управления огнем DRAWA и динамической защиты ERAWA. Серийно Twardy выпускались с 1995-ого по 2002 год. За это время было произведено 232 танка.

F-16 на подлете? «У нас есть шанс, что наши летчики начнут осваивать уже современную генерацию самолетов. А какие это будут самолеты… Все мечтают об F-16. Я бы тоже о них мечтал, но надо будет что-то делать с аэродромами, — заявил глава Минобороны Алексей Резников. — Мы провели консультации с техническими инженерными специалистами. Они сказали, что в принципе можно будет кое-что дооборудовать на аэродромах, поэтому я думаю, мы будем способны принимать самолеты и такого класса».

21 июля двухпартийная группа сенаторов США призвала Пентагон рассмотреть вопрос о включении в будущие пакеты военной помощи Украине современных истребителей.

● Доказанная эффективность. ВСУ с помощью точных ударов западных систем залпового огня HIMARS уничтожили около 50 складов войск РФ с боеприпасами. «Что, соответственно, обрезает их логистические цепочки и лишает их способности вести активные боевые действия, насыпая по большому числу снарядов и выстрелам по нашим

Резников подчеркнул, что ВСУ точно бьют по командным пунктам врага, а партнеры и союзники довольны эффективностью использования предоставленного вооружения.

Под контролем. Украинские военные держат под огневым контролем логистические маршруты войск РФ в Херсонской области, сообщила Наталья Гуменюк, руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины: «Мы контролируем огненным контролем логистические маршруты и способы передвижения, они пытаются скрыть подвоз боеприпасов под видом гуманитарных грузов, это тоже практика, которую мы знаем со времен их действий на Донбассе».

● Пора бежать из Херсона. У российских оккупационных войск в Херсонской области начались проблемы с логистикой после успешных ракетных ударов украинских сил. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий. Он напомнил, что ВСУ нанесли удары по Антоновскому и Дарьевскому мостам, а также по мосту на дамбе Новокаховской ГЭС.

«Это ослабило логистику россиян. У них есть попытки ремонта мостов, наводить понтонные переправы. Но наши армейцы работают успешно и это сигнал для российских оккупантов — пора бежать из Херсона», — отметил Бутрий.

● Почти 40 тыс. русских стали «хорошими». С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 39 700 своих военных, из них 180 — за последние сутки. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки враг понес на Краматорском направлении.

Также оккупанты лишились более 11 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 1730 (+8 за сутки), боевые бронированные машины — 3950 (+8), артсистемы — 876 (+7), реактивные системы залпового огня — 257 (+2), средства ПВО — 116 (+3), самолеты — 222 (+1), вертолеты — 188 (+0), беспилотники оперативно-тактического уровня — 719 (+5) и многое другое.

Скрытая мобилизация врачей. В России начали проводить мобилизацию медперсонала из-за большого количество раненых оккупантов в госпиталях. Об этом сообщили в Главном управлении разведки отечественного Минобороны. Мобилизацию медиков проводят без широкой огласки в СМИ.

И для финала:

Украинское Евровидение пройдет в Великобритании. Европейский вещательный союз и BBC подтвердили, что Международный песенный конкурс Евровидение 2023 пройдет в Великобритании вместо Украины. Украина примет участие в организации и сразу же попадет в гранд-финальную часть конкурса.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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