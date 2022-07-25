Дилемма для Путина 25 июля, 18:46

Чем жила страна 25 июля 2022 года

● Зеленский избавился от человека с плохой репутацией. Президент Владимир Зеленский уволил Руслана Демченко с должности первого заместителя секретаря Совбеза, на которой тот находился с июня 2020-го. Демченко был советником пятого президента Петра Порошенко и возглавлял протокол Администрации президента Виктора Ющенко. В начале 2010 года он перешел в МИД, а после победы Виктора Януковича стал куратором отношений Украины с Россией.

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● Также Демченко участвовал в том заседании Кабмина от 21 ноября 2013 года, когда премьер Николай Азаров неожиданно решил отказаться от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

● По информации журналистов проекта Схемы, Демченко в 2010-м лоббировал «харьковские соглашения», которые на 25 лет продлили срок пребывания Черноморского флота РФ в Украине.

● Позже Сергей Никифоров, пресс-секретарь президента страны, заявил: увольнение Демченко связано исключительно с плохим состоянием его здоровья.

О «харьковских соглашениях» сегодня стоит вспомнить не только из-за Демченко:

● Ответят за русские корабли в Крыму. Офис генпрокурора сообщил о подозрении в госизмене бывшему министру иностранных дел Украины Константину Грищенко и экс-министру юстиции Александру Лавриновичу по делу о «харьковских соглашениях».

● В апреле 2010-го подозреваемые, по предварительному сговору с бывшими президентом и премьером, действуя в ущерб национальным интересам, без фактического рассмотрения проекта Соглашения между Украиной и РФ по пребыванию Черноморского флота РФ на территории Крыма, согласовали документ без замечаний. Чем, в результате, продлили на 25 лет срок его пребывания на территории Украины. «Это создало благоприятные условия для дальнейшего переоснащения и модернизации вооружения Черноморского флота Российской Федерации, а также его увеличения на территории АР Крым и Севастополя, вместо вывода из Украины», — добавили в Офисе генпрокурора.

● Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Госбюро расследований.

● Дилемма для Путина. По информации Министерства обороны Великобритании, безрезультатные бои продолжаются как на Донбассе, так и на Херсонском направлении. В сводке ведомства в Twitter говорится, что российские командиры продолжают сталкиваться с дилеммой: либо обеспечить наступление на востоке, либо усилить оборону на западе.

● Комплексная помощь. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны Альянса передадут Украине дополнительный пакет военной помощи, который будет включать системы борьбы с дронами, средства связи и горючее.

● Приехали немецкие зенитки. На вооружение украинской армии поступили первые самоходные зенитные установки Гепард, обещанные Германией в качестве военной помощи для противостояния российской агрессии. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

● «От Германии сегодня официально зашли три первых Гепарда», — уточнил он, отметив, что всего Украина ожидает 15 зениток. И добавил, что Германия уже поставила к ним «десятки тысяч снарядов».

● И польские танки. Украинские военные получили обещанные Польшей танки PT-91 Twardy. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак. В то же время, о скольких единицах техники идет речь, руководитель ОП не уточнил.

● PT-91 Twardy разработан на базе танка Т-72М1. Основные изменения по сравнению с оригиналом касаются новой системы управления огнем DRAWA и динамической защиты ERAWA. Серийно Twardy выпускались с 1995-ого по 2002 год. За это время было произведено 232 танка.

● F-16 на подлете? «У нас есть шанс, что наши летчики начнут осваивать уже современную генерацию самолетов. А какие это будут самолеты… Все мечтают об F-16. Я бы тоже о них мечтал, но надо будет что-то делать с аэродромами, — заявил глава Минобороны Алексей Резников. — Мы провели консультации с техническими инженерными специалистами. Они сказали, что в принципе можно будет кое-что дооборудовать на аэродромах, поэтому я думаю, мы будем способны принимать самолеты и такого класса».

● 21 июля двухпартийная группа сенаторов США призвала Пентагон рассмотреть вопрос о включении в будущие пакеты военной помощи Украине современных истребителей.

● Доказанная эффективность. ВСУ с помощью точных ударов западных систем залпового огня HIMARS уничтожили около 50 складов войск РФ с боеприпасами. «Что, соответственно, обрезает их логистические цепочки и лишает их способности вести активные боевые действия, насыпая по большому числу снарядов и выстрелам по нашим

● Резников подчеркнул, что ВСУ точно бьют по командным пунктам врага, а партнеры и союзники довольны эффективностью использования предоставленного вооружения.

● Под контролем. Украинские военные держат под огневым контролем логистические маршруты войск РФ в Херсонской области, сообщила Наталья Гуменюк, руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины: «Мы контролируем огненным контролем логистические маршруты и способы передвижения, они пытаются скрыть подвоз боеприпасов под видом гуманитарных грузов, это тоже практика, которую мы знаем со времен их действий на Донбассе».

● Пора бежать из Херсона. У российских оккупационных войск в Херсонской области начались проблемы с логистикой после успешных ракетных ударов украинских сил. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий. Он напомнил, что ВСУ нанесли удары по Антоновскому и Дарьевскому мостам, а также по мосту на дамбе Новокаховской ГЭС.

● «Это ослабило логистику россиян. У них есть попытки ремонта мостов, наводить понтонные переправы. Но наши армейцы работают успешно и это сигнал для российских оккупантов — пора бежать из Херсона», — отметил Бутрий.

● Почти 40 тыс. русских стали «хорошими». С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 39 700 своих военных, из них 180 — за последние сутки. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки враг понес на Краматорском направлении.

● Также оккупанты лишились более 11 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 1730 (+8 за сутки), боевые бронированные машины — 3950 (+8), артсистемы — 876 (+7), реактивные системы залпового огня — 257 (+2), средства ПВО — 116 (+3), самолеты — 222 (+1), вертолеты — 188 (+0), беспилотники оперативно-тактического уровня — 719 (+5) и многое другое.

● Скрытая мобилизация врачей. В России начали проводить мобилизацию медперсонала из-за большого количество раненых оккупантов в госпиталях. Об этом сообщили в Главном управлении разведки отечественного Минобороны. Мобилизацию медиков проводят без широкой огласки в СМИ.

И для финала:

● Украинское Евровидение пройдет в Великобритании. Европейский вещательный союз и BBC подтвердили, что Международный песенный конкурс Евровидение 2023 пройдет в Великобритании вместо Украины. Украина примет участие в организации и сразу же попадет в гранд-финальную часть конкурса.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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