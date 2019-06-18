Почему Запад игнорирует Сирию и другие войны? Вчера, 19:13 Цей матеріал також доступний українською

Затерев выражение «никогда больше» или законодательно ограничив его применение, безвольные ЕС и США ставят под угрозу собственную безопасность

По словам одного западного врача, который месяц назад вернулся с миссии милосердия в северо-западной провинции Сирии Идлиб, где русская боевая авиация совершила нападение на не менее чем 13 больниц, три из которых предварительно заявили о своих географических координатах ООН. Сейчас считается, что российские нападения на больницы и применение режимом Асада бочковых авиабомб убили сотни мирных жителей, и заставили пойти куда глаза глядят 150 тысяч напуганных людей. Учитывая, что режим Башара Асада воздерживается от применения химического оружия, кажется очень маловероятным, что кто-то хоть пальцем пошевелит, чтобы защитить сирийских граждан, а в дальнейшем и Запад.

ЕС резко осудил эту последнюю волну военных преступлений России и Асада. Согласно словам председателя по вопросам внешней политики, Могерини: «Недавняя военная эскалация в северо-западной Сирии с воздушными и артиллерийскими обстрелами, нацеленными на школы и больницы, включая использование бочковых бомб, является неприемлемым нарушением международного права… Слишком много жизней было потеряно, слишком много страданий претерпел сирийский народ».

И тем не менее, за последние восемь лет ведения войны в Сирии против ее граждан — государственного террора, направленного на то, чтобы отделить вооруженных повстанцев от их базы общественной поддержки — стало, по сути, вполне приемлемым для Запада в оперативном контексте. Только тогда, когда сирийский режим добавил химикаты в свое другое смертоносное оружие, кто-то на Западе — и это был президент Дональд Трамп — отреагировал в военным способом. Бочковые бомбы — большие контейнеры, обычно заполненные металлоломом и взрывоопасными предметами, выталкиваются из рамп зависших в небе вертолетов — умышленно используют для террора и убийств без разбора. Человек, ответственный за это, то есть Асад, недавно отрицал, что бочковые бомбы (так же как и химическое оружие) даже существуют в его средневековом арсенале.

Ликвидация этих убийственных активов не требовала бы инноваций в военной науке

Во времена администрации президента США Барака Обамы риторические реакции на эти зверства часто были мелодраматическими как по тону, так и по жанру. Подобно Могерини, американские чиновники в Вашингтоне и в ООН громко признавали «неприемлемость» этих направленных на общество зверств Асада и его внешних союзников. На самом деле, они как раз принимали эти преступления. На самом деле, они обеспечивали им рекламу, давая понять, что за этими яркими словами возмущения не стоит ничего. Дряблые формулировки о том, что «нет военного решения сирийского кризиса», и о том, что «Совет Безопасности опять не защитил сирийский народ» служили ярким зеленым светом для российского президента Владимира Путина делать все, что угодно, и не только в Сирии, но и в Украине и где-либо еще. Он подозревал, что Западу не хватает лидеров и стержня. И он был прав.

Для некоторых обозревателей гражданская бойня в Сирии — какой бы скорбной она ни была, особенно когда фото мертвых, раненых и напуганных детей привлекают к себе 20 минут внимания медиа — это просто гуманитарный вызов, который как таковой не достигает уровня внешней политики и серьезного беспокойства по национальной безопасности. Турки, иорданцы, ливанцы и немцы могут отличаться, но США, принявшие 68 сирийских беженцев в 2018 году, могут с легкостью классифицировать миллионы беженцев и внутренне перемещенных — абсолютную половину довоенного населения Сирии — как вопрос, который должен решаться на уровне ООН и общественных организаций. И затерев слово «никогда больше» или законодательно ограничив их применение к этому редкому подвиду массового народного убийства, известного как геноцид, безвольный Запад ставит под угрозу собственную безопасность.

Воинственный исламистский экстремизм, например, является продуктом некомпетентного, нелегитимного руководства во многих частях мусульманского мира. Асад — само олицетворение политической нелегитимности. Его стремление сжечь Сирию дотла, чтобы сохранить свой титул, сделало его главным рекрутером в ряды ИГИЛ (ГАИШ, ИД, Исламского государства) в мире. Да, «физический халифат» ИГИЛ в Сирии и Ираке был уничтожен, однако тысячи бойцов в этих двух странах остаются на свободе, и один Бог знает, сколько еще таких опустошенных и неистовых людей по всему миру готовятся воссоздать убийства в пасхальное воскресенье на Шри-Ланке. Асад и его нынешний союзник в Ираке, премьер-министр Нури аль-Малики, задействовали все свои таланты в некомпетентности, коррупции и политическом сектантстве, чтобы вернуть Аль-Каиду в Ираке к жизни в виде ИГИЛ. Для Асада мирные жители как раз и были тем основным ингредиентом его собственного, призывающего ИГИЛ, дьявольского зелья.

Асад использовал бочковые бомбы с 2012 года. Будущие историки вполне могут позволить себе спросить, почему Запад — а особенно США — позволили ему держать при себе воздушные силы (ротационное и постоянное крыло), способные терроризировать и убивать граждан в таких больших количествах. Ликвидация этих убийственных активов не требовала бы инноваций в военной науке. Для администрации Обамы причинами могло быть нежелание обидеть Иран и общий скептицизм относительно пригодности и компетенции американских военных сил. Для администрации Трампа химическое оружие оказалась красной линией — огромной красной линией — как для президента, открыто заявившего о своем желании наблюдать за Сирией в зеркало заднего вида.

Россия, Асад и боевики под командованием Ирана вполне могут ограничиться чем-то вроде большой авиа или наземной операции, которая могла бы заставить три миллиона человек броситься наутек навстречу Турции. Российский президент Владимир Путин, возможно, хотел бы сохранить возможность вытеснить Турцию из НАТО и превратить страну в серьезного покупателя российского оружия. Нет сомнений, что Асад хотел бы пойти дальше в северо-западной Сирии, которую бы вынесли на себе россияне и иранцы. И у Кремля полно других дел, поэтому Асад может закончить тем, что будет надкусывать Идлиб по одному куску за раз.

Впрочем, риторически «неприемлемое» массовое убийство и террор мирных жителей продолжит усиливаться в Сирии на разных уровнях. Не считая химикатов, Запад инертно принял гротескную преступность в Сирии — поведение, которое, вероятно, будет воспроизведено в различных частях земного шара, когда воруя, некомпетентные диктаторы столкнутся с народными восстаниями. Последствия такого отречения уже были, и будут в будущем. И они не будут хорошими — даже для тех, кто пошёл на это отречение.

Переевод НВ

Новое Время обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Atlantic Council. Републикация полной версии текста запрещена.

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени