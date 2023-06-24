В плену заученных сценариев 24 июня, 09:03 NV Премиум

За 14 месяцев службы в армии расспросил многих людей, которые пришли добровольцами в конце февраля 2022 года о том, как именно они приняли решение идти на войну. Это важно

Впервые напечатано в журнале NV за май 2023 года. Републикация запрещена

Практически все, независимо от образования, пола, класса, национальности или возрастной группы, рассказывают примерно одну и ту же историю: в первые дни войны просто не знали, что еще делать, кроме того, чтобы идти в военкомат за оружием (или идти со своим) и защищать страну. Именно это и сформировало те огромные очереди добровольцев, о которых все говорили в начале войны.

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То есть эти люди в подавляющем большинстве не знали о каком-то конкретном плане обороны, не осознавали своего места в нем, не знали, что где и как они должны делать, но и не рассматривали сценариев подождать и посмотреть, что будет дальше, не ждали, пока к ним придут и скажут, что делать, и не пошли в лес партизанить. Они доверились государству и армии, которые должны знать, что делать, а главное — все почувствовали, что пришла большая война и врага надо остановить.

Существует целый ряд причин, почему реакция украинцев была такой: возмущение несправедливой и неспровоцированной российской агрессии, быстрое распространение информации об ударах врага по гражданским объектам, сильное чувство национального достоинства, длительная лживая, дегуманизирующая и оскорбительная российская риторика, живой опыт гражданской сплоченности и борьбы за свободу, память о многочисленных российских и советских преступлениях против украинцев в прошлом.

Но есть еще одна деталь, которую большинство добровольцев рассказывают. Им была хорошо известна только одна ролевая модель общественного поведения в случае большой войны — та самая, о которой они знали, благодаря памяти о Второй мировой.

Алгоритм прошлого

Фактически у всех у них был «запрограммирован» сценарий тотальной войны, где «или мы их, или они нас». Почти никто не воспринимал нападение как недоразумение, локальный конфликт, прощупывание нашей обороны, временную демонстративную оккупацию или что-то такое, что как-то может решиться само собой.

Украинцы поняли эту войну именно как всеобъемлющую ситуацию, которая все меняет, все списывает, требует действий от каждого. В арсенале широких масс граждан, в их мировоззрении и культуре практически отсутствовали знания и представления о каких-то других стратегиях противостояния кроме большой, всеобщей и народной борьбы за отечество. Исключение здесь могут составлять относительно небольшое число людей, знакомых с практиками и историей повстанческого движения в Украине, но среди десятков опрошенных мной побратимов и посестер на Киевщине, Херсонщине и Донетчине таких были единицы, кроме того ни один из них не выбрал сценарий партизанского сопротивления вне официальных Сил обороны государства.

Все почувствовали, что пришла большая война и врага надо остановить

Какие же эта готовность к тотальному сопротивлению имела последствия?

Прежде всего абсолютную неготовность россиян к такому поведению украинцев. Московские оккупационные войска в начале воспринимали войну как уже выигранную, считали «легкой прогулкой» и готовились к повторению крымского сценария 2014 года. Они не ожидали отчаянного сопротивления военных, деятельности разветвленного подполья, свирепых диверсантов и массовой поддержки гражданским населением любых проукраинских людей с оружием.

Де-факто это было воспроизведение всем известных историй о том, что «все как один стали на борьбу с нацистскими оккупантами». 80 лет функционирования и воспроизведения идеологемы об «отечественной войне» привело к тому, что другого комплексного, понятного и убедительного сценария массового поведения во время войны украинцы просто не знали.

Поэтому многие украинцы на интуитивном уровне наследовали ролевые модели сопротивления их бабушек и дедушек с 1939—1945 годов (отсюда несовершеннолетние и пенсионеры в очередях в ТрО, хождение на танки с голыми руками, отравление оккупантов пирожками, укрывание людей соседями от облав рашистов, массовая передача гражданскими данных о передвижении врага войскам и т. п. ). Тем более, что о других стратегиях выживания, кроме борьбы и подполья, они практически и не знали.

Похожая, но зеркально противоположная история произошла и с оккупантами.

Похоже на то, что так же, как украинцы, они начали воспроизводить единственную им массово и системно известную стратегию тотального сопротивления захватчикам, россияне начали воспроизводить единственную им хорошо известную стратегию оккупации — гитлеровскую (но с поправкой на дополнительно демонизированный советской пропагандой образ немцев). Сжигать города, пытать пленных, расстреливать в посадках без суда и следствия, грабить и уничтожать захваченные территории.

Это поведение также подкрепляли многочисленные проблемы российского общества — домашнее насилие, распространение тюремной культуры, оправдание тоталитарных практик прошлого, бедность, отсутствие общественного доверия и развитых навыков диалога и тому подобное. А еще российское военное и политическое руководство явно поощряло такое поведение солдат и офицеров, поскольку и само на уровне культуры не было знакомо с другими стратегиями завоеваний кроме радикально репрессивных. К тому же, они привыкли ставить геополитические, милитаристские и империалистические цели выше жизни, прав человека, достоинства, культурной самобытности народов и тому подобное. Следовательно, чем больше становилось сопротивление украинцев этому захвату, тем отчаяннее и жесточе они прибегали к воспроизведению нацистских оккупационных и легитимизированных у них в стране коммунистических тоталитарных практик, ведь о других вариантах работы с мятежным населением они в абсолютном большинстве просто не слышали.

Культура имеет значение

Это не означает, что советская идеологическая рамка относительно войны верна, а кощунственное российское «победобесие» имеет право на существование. Скорее речь идет о том, что нам очень повезло, ведь россияне выбрали для ведения войны такой способ, который противоречит заданной ими же идеологической рамке, в которой они не только не могут победить, но даже не могут сохранить видимость моральной правоты или преимущества. Как бы ни старалась их пропаганда искажать реальность, на более глубоком уровне украинцы и россияне понимают, что мы являемся жертвами несправедливости и гордыми защитниками, а они оккупантами, которые посягнули на чужое, поэтому украинцы попадают в категории «добрые» и «герои», а россияне в категории «злые» и «негодяи». Больший и агрессивный напал на меньшего и мирного. Отсюда их скрытое чувство вины, попытки постоянно оправдываться и упорное бегство от реальности.

В таком случае, оглядываясь в прошлое, видим, что одним из самых больших идеологических успехов россиян в 2014—2021 годах было то, что они смогли придумать и убедить значительную часть растерянного и израненного украинского общества (в том числе и через многочисленных российских агентов влияния в нашей власти) в идее того, что нападение на Крым и Донбасс не является полномасштабной войной. Они убеждали нас, что не все так однозначно, что происходит локальный конфликт, гражданское противостояние, контртетористическая операция и тому подобное. Разрушительную для нации мысль, что это касается не всех, что это не дело каждого гражданина, а только отдельных людей и групп.

В 2022 году россияне выбрали другой сценарий и решили разыграть «большую войну» в которой планировали триумфально и быстро победить войском в несколько сотен тысяч. Но думали так, а вышло эдак — украинцы действительно почувствовали угрозу и поверили в большую войну, вовремя поняли, что их пришли завоевать и уничтожить, а затем перешли к тотальному сопротивлению, которое начало превращать «российскую прогулку» в их же похоронную процессию.

В очередной раз видим, что культура имеет значение, что автоматы, танки и самолеты без готового к их использованию гражданина теряют всякую силу. Это же демонстрирует уже хрестоматийный пример захвата Афганистана талибами. Если в стране нет сознательно сформированных нарративов относительно надлежащего социального поведения в критических ситуациях, то люди склонны теряться и действовать так, как знают, помнят или привыкли.

Пагубной иллюзией является вера в то, что отсутствие здоровой культурной политики в наших реалиях просто приведет к выбору людьми наиболее логичного способа действий. Наоборот, — скорее всего, он приведет к активизации какого-то устаревшего культурного сценария, или того, который заложили «неравнодушные» соседи или другие «доброжелатели». Свято место пустовать не будет. Поэтому в 2022 году мы сориентировались, правда и запечатленные в культуре сценарии вошли в резонанс и способствуют нам, но мы не должны рассчитывать на то, что нам и дальше будет везти. Культура и сильные идеи имеют значение. Они являются мощной и глубинной силой, которая определяет результаты войны и мира.

Эти вещи уже давно звучат как банальность, но что остается делать, если десятилетиями у нас отношение к мягкой силе, гуманитарной безопасности и культурной политике (особенно, что касается реальных расходов и гуманитарного планирования безопасности, а не разговоров) на уровне руководства государства остается снисходительным и несерьезным? Вероятно повторять до той поры, когда истины разума станут нормой общественного и политического действия.

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