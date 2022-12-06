Почему вы теряете деньги? 6 декабря, 13:30 Эксклюзив НВ

Уверен, что в вашей жизни случались досадные моменты, когда приходилось терять инвестированные деньги. Вы задумывались почему?

Конечно, проще обвинить обстоятельства, непорядочных партнеров, нечестных подрядчиков, кого угодно на свете, но только не себя. Но, на самом деле, если все проанализировать и быть честным с самим собой, то, скорее всего, причина потерь — именно вы, а не кто-то другой, а точнее — ваше не очень ответственное отношение к инвестированию.

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Доверяй, но проверяй. На английском языке это называется Due diligence, проверка того, во что планируешь инвестировать деньги. Проверить можно финансы, юридические аспекты деятельности, техническое состояние, налоговые риски, что угодно, в зависимости от специфики компании и отрасли. Процесс это непростой, дорогой, требующий времени, терпения и должной квалификации. И не говорите, столько мотивирующих факторов, что сразу хочется ими пренебречь и просто вложить деньги, надеясь, что все закончится хорошо! Большинство, кстати, так и поступают.

Проверьте эффективность своей инвестиционной стратегии, ответив на простые вопросы: