Самый главный вопрос. Почему война длится так долго 30 мая, 16:53 Цей матеріал також доступний українською

Война не может состоять из одних праздничных дней и побед, но то, чего достигли ВСУ за три месяца, является надежной гарантией наших мечтаний

Украина пережила уже более трех месяцев войны. Это были сложные три месяца, в течение которых многие украинцы и украинки привыкли к мнению, что любые долгосрочные планы больше невозможны, нужно жить одним днем и проживать его достойно.

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Деструктивная сила войны России против нашей страны огромна. Экономика в лучшем случае сократится на 35%. Безработица и минимальная занятость, судя по приблизительным оценкам на основе данных HR-сервиса GRC, составляет около 50%. Инфраструктура Донбасса разрушена до основания — целые города, включая Славянск, не имеют регулярного доступа к электроэнергии, газу и воде.

Самый главный вопрос, волнующий сейчас всех: почему война длится так долго?

ВСУ находятся в непростой ситуации, демонстрируя выдержку каждый день, ведь количество реально сложных боев сейчас высоко. В отличие от Минобороны РФ, не жалеющего своих военных, порой жертвующего целыми батальонно-тактическими группами, украинская армия действует иначе. Руководство ВСУ имеет совершенно другой подход к войне: боевые операции планируются по принципу нулевых потерь. Это означает, что ВСУ не собираются приносить в жертву ни одного бойца, бросая его на заведомо невозможную задачу.

Тот факт, что военные действия на Донбассе и в южной операционной зоне перешли в фазу артиллерийской войны, свидетельствует о том, что российская армия хочет придать военным действиям затяжной характер. Артиллерийская война, как правило, позволяет определенное время удерживать занятую территорию с минимальными потерями людей.

В артиллерийской войне главные факторы — это скорость и точность. Та артиллерийская группа, которая сможет быстрее занять удобный плацдарм и поразить цель, побеждает. В пользу ВСУ говорит прежде всего факт получения 155-мм американских гаубиц Paladin, испытанных по меньшей мере в 12 масштабных боевых операциях, включая Ирак, Израиль и Йемен.

Российская армия хочет придать военным действиям затяжной характер

Изначально эти гаубицы были смоделированы для американской операции во Вьетнаме — а это страна со сложным географическим ландшафтом, где простое передвижение вдоль дороги часто невозможно. Новые модели Paladin предполагают глубокое использование передовых цифровых технологий, а также возможность использования патронов очень дальнего действия. Кроме того, эти гаубицы имеют электрический ход, что позволяет им двигаться быстрее аналогичной артиллерии, использующей традиционные нефтепродукты.

Впрочем, не только артиллерия играет роль. Характер украинской контратаки в Харьковской области, ныне крайне успешной, показывает, что слаженные действия пехоты при наступлении на населенные пункты — это чрезвычайно важный фактор. Собственно, в истории современной украинской армии это, пожалуй, первая очень успешная контратака. Контратаки времен Донбасской войны 2014−2015 нередко были безуспешными, а успехом тогда увенчалась разве что операция по взятию Мариуполя, в то время как Славянск был освобожден скорее методом осады.

Еще один важный момент — освобождение населенных пунктов и расширение территории контроля ВСУ в зонах боевых действий. Каждое освобождение села, городка или города имеет свое эмоциональное значение для бойцов. Когда ты видишь счастливые лица жителей, приветствующих украинские флаги, это дает силы бороться дальше. Вместе с тем, затяжная артиллерийская перестрелка где-то посреди зеленой зоны не несет той положительной эмоциональной нагрузки. Но это не делает артиллерийские действия ВСУ в южной операционной зоне, в центральной операционной зоне и в Донбассе менее важными.

Вернусь к самому популярному вопросу этих дней: почему война длится так долго? Ответ на этот вопрос касается прежде всего скорости контратаковых операций ВСУ. Эти операции проходят как на Востоке, так и на Юге.

Приведу несколько примеров успешных атакующих операций, которые, возможно, могли бы пригодиться украинской армии.

Американские вооруженные силы послужили примером крайне успешной атакующей операции в Ираке в 2003 году. В течение месяца американским войскам тогда удалось взять столицу страны — город Багдад, свергнув режим Саддама Хусейна.

Тактика тогдашней операции состояла из двух фаз. Первая фаза была традиционной практически для всех американских операций последних 30 лет. Это преимущество в воздухе. Первое, что делает американская армия совершая атаку, она зачищает воздух, чтобы противник не имел никакой поддержки в виде самолетов, вертолетов и беспилотников, способных осуществлять разведку и помогать артиллерии таргетировать цели.

Вторая фаза — это распределение территории на операционные квадраты, в которые осуществляется наступление. В этой фазе американская армия пытается демонстрировать значительное преимущество в качестве техники и вооружения, поэтому иракские силы тогда, в 2003 году, отступали с каждого операционного квадрата уже после первых существенных потерь в живой силе.

Наведение порядка в Ираке заняло немало лет — и только в 2021 году там прошли более или менее свободные демократические выборы. Но первоначальная американская военная операция там длилась один месяц.

Далее — несколько контраверсионный пример. Приведу его потому, что считаю, что боевой тактике допустимо поучиться и у деструктивных боевых групп. Речь идет об ИГИЛ.

ИГИЛ во время интенсивной фазы своих действий в 2014—2019 годах использовал принцип децентрализации. Это значит, что отдельные батальонно-тактические группы не согласовывали каждый свой шаг с центральным руководством. Существовали несколько YouTube-каналов, где ИГИЛ продвигал общие идеи джихада, а среди прочего спикеры этой террористической организации делали указания очень приблизительного плана о желаемом характере интенсивности боевых действий.

Каждая батальонно-тактическая группа ИГИЛ имела высокий уровень независимости и действовала в соответствии с реальными условиями. Это позволило террористам ИГИЛ в 2014—2015 годах взять под контроль существенную территорию в Сирии и Ираке.

Урок успехов террористов из ИГИЛ достаточно очевиден: больше свободы отдельным батальонно-тактическим группам. Каждая из этих групп имела своего руководителя или руководителей, а те были свободны действовать по своему усмотрению. Лишенные необходимости согласовывать каждый шаг с центральным руководством, они осуществляли свои атакующие операции быстро и эффективно, учитывая текущие обстоятельства.

Вспомним также операцию вооруженных сил Национального временного совета Ливии против армии диктатора Муаммара Каддафи в 2011 году. Национальный временный совет отдал приказ об агрессивном наступлении, определив приоритеты — города Бенгази, Сирт и Триполи. Операционное управление наступлением производилось офицерами на местах.

Буквально за пару месяцев войска Национального временного совета достигли всех целей, уничтожив Муаммара Каддафи, скончавшегося от ран 19 октября 2011 года. При этом войска Национального временного совета хотя и имели преимущество в вооружении над противником, но это преимущество было несущественным. Это значит, что самим видом своих танков войска ливийских повстанцев не отпугивали противников, потому что те воевали на примерно таких же танках.

Превосходство повстанцев над силами, лояльными Каддафи, осуществлялось за счет скорости, массированности, неожиданности. Пока лоялисты готовились к затяжной обороне и затяжной войне, ведь именно об этом говорили их руководители, повстанцы постоянно двигались вперед, наращивая интенсивность боевых действий при подходе к очередному крупному городу.

Атакующие операции времен Второй мировой войны — как в исполнении советской армии, так и западных союзников — вряд ли могут стать актуальным примером на сегодняшний день. Большинство из них планировалось без принципа нулевых потерь, то есть командование сознательно жертвовало существенным количеством бойцов для достижения тактических целей. Впрочем, российская армия по-прежнему использует тактические ходы Второй мировой, ведь, как известно, диктатор Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу людей не жалеют.

Пожалуй, не менее важный вопрос, который волнует всех украинцев, это объем военно-технической помощи от стран Запада. Вот и министр обороны Алексей Резников подытожил собственную позицию в недавнем заявлении примерно так: каждый министр обороны на моем месте просил бы о максимальных объемах помощи в минимально короткие сроки.

Пентагон через официальные каналы коммуникации объяснил свою логику планирования темпов и объемов военно-технической помощи. Снабжение сложных типов вооружений — беспилотников Switchblade и Phoenix Ghost, гаубиц Paladin — происходит в соответствии с графиком образовательной подготовки операторов этой техники. Как только заканчивается подготовка очередной группы военных ВСУ, способных использовать эту технику на практике, происходит поставка.

Что интересно, те же гаубицы Paladin поставляются в конфигурации, специально разработанной для нужд ВСУ на Донбассе. Свежая модель этой гаубицы предполагает возможность «нафаршировать» каждую машину очень разными видами вооружения — это и параметры основного орудия, и параметры боевых пулеметов, и другие виды артиллерийских технологий — и Пентагон, изучив операционные нужды ВСУ на Донбассе, поставляет артиллерию Paladin в нужном для тамошнего ландшафта виде.

Еще одна, не менее важная вещь — это та скорость, как некоторые украинцы спешат разочаровываться в ситуации, складывающейся в нашей стране. Типичные стереотипы, звучащие просто в обыденных, бытовых разговорах, звучат примерно так: «Запад нас предаст», «Запад нас забудет», «Сейчас всех мужчин мобилизуют в армию, бросят на Донбасс, а там они погибнут».

Подобные настроения, подобные разочарования полностью на руку Владимиру Путину и кремлевским стратегам. С самого начала план Кремля был именно на то, что неповоротливый Запад, якобы утративший способность договариваться между собой, ограничится в ответ на российскую агрессию очередным пакетом санкций, бросив украинскую армию один на один с российской армией без существенной военно-технической помощи.

Совершенно очевидно, что война несет с собой определенное эмоциональное истощение, поэтому сохранять оптимизм порой бывает тяжело. И будто человек пытается контролировать свои мысли, поддерживать позитивный настрой, но наслушается или насмотрится в медиапространстве какой-то непроверенной информации от одного из экспертов — и впадает в отчаяние.

В ответ на это нужно напомнить: в этой войне ВСУ уже добились огромных успехов. Это освобождение Киевской области от оккупационных войск. Это успехи в Черниговской и Сумской областях. Это оборона Николаева — россияне предпочли бы установить контроль над этим городом, как им это пока удалось в Херсоне. Это успешная контратака в Харьковской области, которая происходит в последние недели. Это успешные оборонительные действия в районе реки Северский Донец Луганской области.

Западные программы финансовой и военно-технической помощи огромны. На самом деле, если уж действительно поставить себе задачу найти причину для беспокойства, то беспокойство должен вызвать прежде всего и экономический кризис, в котором оказалась страна. ВСУ делают свое дело хорошо, получая комплименты известных военных экспертов, генералов, министров обороны.

Но и экономический кризис — это не что-то безнадежное. На нынешнем этапе правительство тестирует потребительские, финансовые настроения населения, несколько ослабляя регулирование цен и ограничения валютного рынка. Стабильность финансовой системы позволяет достаточно качественно абсорбировать практически все шоки для экономики, не допуская таких негативных явлений, как девальвация гривни, чрезмерная инфляция и невозможность получить кредитные средства.

Вероятно, с осени частично начнет восстанавливаться рынок труда. Три месяца, которые прошли с начала войны, научили украинский бизнес адаптации к переменным обстоятельствам для работы, а сейчас он уже строит планы по восстановлению деловой активности. Точно можно сказать, что ни один собственник бизнеса сейчас не хочет ставить точку в своей коммерции. Он или она предпочли бы продолжать коммерческую активность, несмотря на непростые обстоятельства.

К Украине приковано внимание всего мира. Давайте делать все, от нас зависящее, чтобы война России против нашей страны не исчезала со страниц мировых медиа. Доступ иностранных журналистов к нормальным условиям работы в Украине критически важен.

Мы уже пережили во время войны так много, что, видимо, можем позволить себе мечтать о победе. Именно мечты о победе — это тот свет в конце тоннеля, который должен давать нам силы пережить все, что сейчас происходит. Война не может состоять из одних праздничных дней, когда мы имеем повод радоваться победам ВСУ. Но свет в конце тоннеля, мечты о победе — это важно. Способность мечтать нужно хранить в себе, несмотря ни на что.

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