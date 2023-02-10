Победы не было. Почему проспект Победы переименовали правильно 10 февраля, 19:13 Эксклюзив NV

Смена названия именно этого проспекта вызвала в соцсетях дискуссию. Некоторые пользователи не понимают, что же не так с победой или хотя бы словом победа

В Киеве в течение одного февральского четверга произошло сразу несколько событий, которых активные граждане ждали давно. Демонтированы памятники советскому летчику Валерию Чкалову. Наконец-то убрали из-под Верховной Рады советского генерала Михаила Ватутина. Площади, с которой начинается один из центральных проспектов — Победы, вернули историческое название Галицкая. Сам проспект переименовали в Берестейский. А еще в апреле прошлого года киевский мэр Виталий Кличко считал такое переименование не актуальным.

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Однако изменение названия этого проспекта вызвало в соцсетях дискуссию. Некоторые пользователи не понимают, что же не так с победой или словом победа. Срез мыслей выглядит следующим образом. Чкалова не ясно, за что, но пусть. Ватутин — генерал Красной армии, но Киев от немцев освобождал. А победа — это тоже об украинском солдате. Пусть он служил в той армии, но воевал против нацизма. Стал кузнецом той же победы, которую Европа отмечает 8 мая, а Россия — 9 мая. Однако по большому счету дата — вопрос политический. Германия капитулировала, как ни крути. А это — победа. В ее честь назван проспект в Киеве. Так что же, переименованием обесценивается подвиг украинцев во Второй мировой?

Подобные утверждения, сомнения и убеждения свидетельствуют об одной из самых глубоких, наиболее задавленных в Украине травм — травме идентичности. Из-за нее девять лет назад вспыхнула самая большая и длинная в третьем тысячелетии война на европейской части планеты. Украина на официальном уровне до сих пор не определила роль и место украинцев во Второй мировой, а по большому счету даже в Первой мировой войне. Безгосударственность привела к тому, что украинцы воевали в разных армиях мира, на разных сторонах, за разное и друг против друга.

Имеет значение только победа, которую Украина непременно одержит в войне с Россией

Поэтому ошибкой является утверждать, что Украина где-то кого-то победила. И получила все, на что претендует победитель. Среди прочего — политический, экономический и культурный, мировоззренческий контроль над собственной территорией. Или же, если целью победы было завоевание чужой территории — контроль над полученным и оккупированным.

Учитывая это, названный в честь Победы киевский проспект имеет к реальной победе такое же отношение, как арка Дружбы народов и соответствующее название бульвара и станции метро — к реальной дружбе народов. И все это вместе — как морская свинка к морю. Потому что украинская победа еще впереди.

Для украинцев победа во Второй мировой СССР и его союзников по антигитлеровской коалиции означала очередное поражение в борьбе за собственную государственную независимость. Ранее украинцы потерпели поражение в национально-освободительной войне 1917−1922 годов, растворившись в большей степени в Советском Союзе, который контролировала Россия, Польше, в меньшей — в Чехословакии и Румынии. Придется напомнить о советской оккупации Западной Украины в 1939-м, потом о немецкой 1941−1944, наконец — опять о советской, читай — российской в 1944—1991 годах. Все упомянутое время на украинских территориях действовало национальное подполье, воевали партизанские отряды, оказывали ненасильственное сопротивление диссиденты. А война для украинцев завершилась не в 1945-м, а десять лет спустя, в конце 1950-х. Когда повстанцы на западной территории давали последние бои отрядам НКГБ СССР.

Чтобы расставить относительно победы все точки над і, осталось на официальном, государственном уровне, соответствующим голосованием в Верховной Раде признать советский режим в Украине оккупационным. А советская власть, соответственно, оккупационная. В то же время, объясняя обществу: подвиг ни одного украинца, воевавшего на стороне СССР против нацистской Германии, никогда не будет обесценен. Как и жертв нацистской оккупации, и здесь речь не только о трагедии Бабьего Яра. Однако жертвы советского режима должны быть, наконец, приравнены к жертвам нацистов. Кстати, пострадавших от польских пацификаций в Западной Украине в 1930-х это тоже касается.

Здесь есть риск оказаться в двусмысленной, не слишком приятной для себя ситуации. Ведь снова говорим о жертвах. Итак, лелеем в себе тот самый треклятый комплекс жертвы, который нивелирует наши локальные победы. А они за столетия российско-украинской войны были, их было немало.

Вдруг подумалось: почему ограничиваемся ХХ веком? Вполне возможно проспект Победы по тайному замыслу назвали в честь победы армии Богдана Хмельницкого под Желтыми водами в 1648 годк. Или — чествуя победу войск гетмана Ивана Выговского над московскими войсками 1659 года. Кстати, в обеих победных баталиях на украинской стороне воевал Крымский ханат, что добавляет нужный ныне контекст.

Конечно, все это грустная ирония. Потому что Украина еще ни разу не одержала ни военной, ни политической победы, которая вернула бы нашу страну в европейскую семью. И, что важнее, способствовала непрерывной независимости и государственности. Итак, проспект Победы, как и бульвар Дружбы народов, и освободитель Киева генерал Ватутин — контекст, мастерски и манипулятивно навязанный нам Россией советской и культивируемый Россией путинской. Как, собственно, и День Победы в том формате победобесия.

Имеет значение только победа, которую нынешняя Украина непременно одержит в этой девятилетней войне с Россией. Закрепить победу должно членство Украины в ЕС и НАТО. И мощные укрепленные районы вдоль всей длинной границы с Россией. Рвы с крокодилами — идеально, но ракеты перелетят… Словом, нашей стране нужны настоящие победы. А не те, которыми милостиво разрешило пользоваться государство-агрессор.

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