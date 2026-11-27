Министр обороны Евгений Хмара уже 100 дней на посту. Это повод поделиться любопытной конспирологией из агрегированных реплик о настроениях в стане противника

Я наблюдаю за несколькими профессиональными и/или плотно включенными в войну сообществами в России, которые анализируют ход боевых действий и более широкий контекст без особой идеологической нагрузки.

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Очень часто именно в «допороговых» обсуждениях (которые не взлетают через СМИ), скажем, на узких научных конференциях где-то в российской провинции или на уровне отдельных вузов, курсов повышения квалификации офицеров мелькают интересные мысли и оценки. Особенно на тему не что у нас (Украины) плохо, а что у нас хорошо и от чего россиянам больно.

Летом, когда произошла смена главкома и министра обороны, россияне начали рассуждать, а чем это может грозить? Получился такой развивающийся сюжет.

От Сырского раз в полгода ждали подвоха

Главком Александр Сырский умел в оперативное искусство. Вероятно, как никто другой в украинской армии. Сырского воспринимают как военачальника, способного академически правильно сформировать замысел, подобрать силы и средства, а потом вжарить противника. От него раз в полгода ждали ситуативного подвоха, когда в целом обстановка для россиян казалась благоприятной, они прожимали, но потом возникали какие-то неприятные сюрпризы и пожары.

У главкома Михаила Драпатого репутация кризис-менеджера и сильного тактика. Логика российской оценки замены главкомов сводилась к тому, что с большими подвохами станет полегче, но беда будет в другом.

Сырский заходил на войну в 2014-ом старшим сформировавшимся офицером и как-то адаптировался в процессе. А Драпатый «вырос» на войне. У него гипотетически может не хватать широты академического горизонта, но он точно прекрасно знает рутину на земле.

Риск усматривали в том, что война изменилась — пространства и сил для больших операций фактически не осталось. Стратегическое наступление России и стратегическая оборона Украины распались на сопряжённые тактические очаги.

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И вот Драпатого заподозрили в способности упорядочить тактический уровень и более-менее гармонизировать всю линию обороны, превратив ее в мясорубку, одинаково эффективно превращающую российскую армию в фарш что в районе Сум, что на Запорожье. Что в конечном итоге способно привести к заморозке и даже обратному движению фронта.

На Евгения Хмару до официального назначения министром особо не рефлексировали, воспринимая его как командира ЦСО «А» СБУ, которого политики беспорядочно двигают в рамках какого-то расклада. А вот когда Рада за него проголосовала, сразу в нескольких экспертных ячейках РФ синхронно задергались глазики. Ибо если померять Хмару стандартной армейской линейкой, де-факто, он был командиром дивизии. Хоть и очень специфической дивизии, у которой есть не только элитная пехота, но и авиация, и флот, и боевые комары, и еще бог знает кто/что.

Однако — не это главное. Главное, как отмечают россияне, Хмара — это боевой генерал на политическом уровне, который изнутри знает, как в реальности организован компонент дипстрайков. Кто и чем работает, какие у кого реальные результаты.

Поскольку с украинской стороны разве что Минкульт не наносит глубинные удары по России, публичная картинка сильно искажена (и это правильно).

Так вот Хмара, опираясь на опыт нескольких лет успешного командования Альфой, точно знает реальное положение, и другие генералы не могут навешать ему лапши, которую легко инсталлировать в доклады политиков.

Поэтому россияне видели примерно такую картинку: в конце августа Хмара, уже обладая политическими рычагами, должен был собрать коллег-дипстрайкеров, сказать, что все большие молодцы, но теперь кое-что будет иначе. И вот это «иначе» ожидали увидеть примерно через месяц. Ибо операции ж надо спланировать и подготовить.

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Хмару назначили 19 августа. Маркером «иначе» стало масштабное воспламенение Московского НПЗ 20 сентября, когда были поражены обе установки первичной переработки нефти и завод фактически остановился. В целом за вторую половину сентября были охвачены 8 НПЗ, а за один день 28 сентября пострадали 4 нефтебазы. Потом, как мы помним, заверещал Трамп, характер целей временно чуть изменился, однако с конца октября все вернулось, Украина продолжила выносить российскую нефтяную промышленность.

При этом буквально все (и у нас, и в РФ, и на Западе) отметили, что НПЗ горят по-новому: несмотря на усиленную физическую защиту, теперь наблюдается 5−10 очагов поражения, что провоцирует гораздо больший ущерб.

Поскольку никаких новых вундерваффе не появилось, россияне усматривают причину в неких организационных изменениях и коррекции тактики. И связывают именно с тем, что Хмара может компетентно оценивать происходящее, упорядочивать и влиять. И что здесь у них не будет клинча с Драпатым, наоборот — взаимодополнение.

Итого. Суть оценок более-менее профессиональных россиян сводится к тому, что военная бюрократия с приходом Хмары в Минобороны как-то да будет организована, драматических провалов они не ожидают. А вот потенциальная смычка более высокого качества тактики на земле с более высоким качеством организации дипстрайков — это тревожно.

И эта тревога в ноябре неслабо так подкрепилась. Потому что в сентябре-октябре, когда доигрывали Вивальди, это расценивалось как реализация задела Сырского. Потом оказалось, что и при Драпатом армия не разбегается и активно подгрызает россиян, а в глубине России все ярко полыхает. Причем Украина явно сумела как-то повысить эффективность ударов по аэродромам и пусковым установкам.

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Вдобавок к этому Хмара выбрался на международную арену. Россияне тщательно фиксируют публичные шаги, в российском потоке быстрее приносит информацию, с кем там пообнимался министр обороны Украины.

Особо их впечатлило, что Хмара в ноябре дважды встречался с министром финансов Норвегии Йенсом Столтенбергом, сначала — в Киеве, потом— в Осло. А сумма его контактов с немцами и нордиками откровенно триггерит (ужаса добавила новость, что Сырский сейчас в Норвегии помогает оборудовать границу с Россией) …

Прагматичные россияне исходят из того, что гражданское население и у них, и у нас, де-факто, вынесено за скобки. В расчет берется только армия и способность ее поддерживать (в т.ч. пополнять войска через мобилизацию). Паралич тыла должен конвертироваться в паралич армии.

Но добиться этого у Кремля не получается. Из чего делается вывод: России при текущем уровне вложения усилий (читай — без полной мобилизации) либо надо выносить Европу, где Украина свила оборонно-промышленное гнездо и собирает финансирование, либо надо объявлять победу и готовить новый виток…

С одной стороны — никаких особых откровений. Но, с другой стороны, есть осторожная фиксация, что военно-политическое руководство России не принимает (или не способно реализовать) нужных решений. А это — питательная среда для саботажа и разложения войска…

Я не буду комментировать адекватность российских оценок, пусть сами ломают голову. Главное — что идиллии там нет, множатся опасения.

Желаем нашему военно-политическому руководству и командованию оправдать худшие ожидания российских наблюдателей.

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Текст опубликован с разрешения автора