Почему в Украине нет дешевых кредитов? 24 июля, 13:25

Интересная статистика по США и вопросы к Украине

На днях попалась статистика по американским домохозяйствам (они ее каждый год обновляют). Общий потребительский долг домохозяйств в США за год вырос на 7% и составил $16,38 трлн. При этом средний долг домохозяйства вырос до $101 тыс. Реальный средний доход домохозяйства составил $70784 в 2021 году.

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То есть. Долг домохозяйства на 40% превышает годовой доход домохозяйства.

Доход домохозяйства при этом включает: заработную плату до налогообложения, любой личный бизнес до налогообложения, инвестиции или другие повторяющиеся источники дохода, любые виды государственной помощи, такие как страхование по безработице, социальное обеспечение, выплаты по инвалидности или алименты.

ВВП Соединенных Штатов в 2022 году составил $25,46 трлн, а значит долги домохозяйств (это ипотека и лизинг авто и обучение детей и потребительские кредиты) составляют 64% ВВП. Это дополнительное потребление и спрос на товары и услуги созданный кредитами.

Как мы знаем, потребление — один из факторов, который стимулирует рост экономики.

В США частное потребление составляет примерно 70% ВВП. Для сравнения, если бы подобные показатели использования домохозяйствами кредита были в Украине, где ВВП в прошлом году был $161 млрд, то сумма кредитов только домохозяйств могла бы составлять $103 млрд (а вместе с ним и дополнительное потребление). Дополнительные $3,5 тыс. на одного украинца.

Вот и живут украинцы бедно

Но ситуация другая.

Потребление домохозяйств (частное потребление) в год в Украине также составляет около 70% ВВП. Это примерно $120 млрд. Но при этом украинцы используют кредиты крайне неохотно, общая сумма кредитов в банках примерно 221 млрд грн ($5,9 млрд) или не более чем 3,7% ВВП

Почему так?

Причина как таковой политики развития экономики и роста качества жизни украинцев — то есть отсутствие единой экономической политики украинских экономических регуляторов.

Смотрите сами: в США ставка по 30-летней ипотеке составляет 7.6%. Там есть ипотека на 30 лет и ставка адекватная.

В Украине средняя ставка по ипотеке не менее 20% годовых. Тот же народный Ощадбанк предлагает в среднем ипотеку под 20% годовых на срок до 20 лет. То есть за 20 лет вы выплатите процентами четыре стоимости квартиры. Есть ли идиоты, которые готовы брать такую ипотеку?

Есть, конечно, льготные программы, но их только запустили и доступ к ним имеет ограниченный круг людей.

Машину в кредит в Украине также можно купить, но ставка 10−30% годовых.

А как могут быть в Украине дешевые кредиты, когда НБУ определил стоимость денег 25% годовых (учетная ставка).

И банкам выгоднее финансировать НБУ под 25% без резервов и головняков, чем кредитовать граждан и под 10% и страдать с оценкой рисков и формированием резервов.

Вот и живут украинцы бедно.

А теперь представьте, если те 50 млрд евро, которые европейцы обещают дать Украине, пойдут на кредитование бизнеса и граждан? На сколько вырастет потребление, экономика? На сколько вырастут зарплаты из-за роста спроса на труд? И на сколько возрастет качество жизни украинцев.

Но кто-то думает в эту сторону?

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