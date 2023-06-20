Контрнаступление началось. Почему именно сейчас, с какой целью и каким будет результат 20 июня, 09:53 NV Премиум

Эта кампания лета 2023 года была анонсирована ещё осенью прошлого года, и ждать ее пришлось довольно долго

Спустя несколько дней после новостей о том, что украинская армия отвоевала территории у российских оккупационных войск, контрнаступление Киева все еще полно интриги. Эта кампания лета 2023 года была анонсирована ещё осенью прошлого года, и ждать ее пришлось довольно долго. Настолько, что она почти стала напоминать Годо из пьесы Сэмюэла Беккета: ее приход казался неизбежным, но все никак не наступал. В начале июня 2023 года она, похоже, наконец преодолела «проклятие Годо», и теперь Минобороны России, а затем и киевские чиновники признали, что контрнаступление действительно началось.

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Причина, по которой Украина так долго трубила об этой крупномасштабной операции, но на самом деле она не материализовалась, заключается в том, что на тактическом уровне важно сохранять детали военных действий неясными, чтобы можно было извлечь выгоду из элемента неожиданности. Однако в отношении этого контрнаступления остается ряд вопросов.

Почему этим летом, а не позже? В конце концов, подождав еще немного, украинская армия могла бы получить военную технику, обещанную Западом. Санкции, а также сам масштаб оккупации, которая сейчас охватывает 20% территории Украины, могли бы еще больше подорвать военные усилия России.

Во-вторых, и это главное, каковы стратегические цели Киева? Это стремление к решающей победе? Или желание подготовить почву для переговоров, в которые Украина вступит с позиции силы? Размышляя о том, когда и где, мы, возможно, упустили из виду «почему».