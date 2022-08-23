Нежелательный свидетель. Что стоит за убийством дочери Дугина? 23 августа, 18:03

Что пытаются скрыть россияне?

ФСБ показывает нам дешевое продолжение культового фильма Леон-киллер под названием «убийство святой Дарьи Дугиной». Как и со многими продолжениями, эта лента не дотягивает до оригинала, ни уровнем сюжета, ни актерской игрой, и сценариста, кажется, одолжили из дешевых сериалов. Однако, по крайней мере, мы увидели, что нелюди из ФСБ тоже люди, и они также в детстве были влюблены в хрупкую Натали Портман. Как говорится классики — «ничто человеческое им не чуждо».

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Но нам должен быть интересен другой вопрос. То, что мы видим, это «для чего-то» или «от чего-то».

А именно — эта история инспирирована ФСБ с самого начала для какой-то своей очередной пакости, выдумали ли они ее на ходу, чтобы отвлечь от другой версии. Вариант, что это украинская разведка оставим на откуп «хорошим русским» а-ля Ксюша Собчак. Потому что обычная украинская логика говорит, что никто в Украине эту Дашу не знал и не хотел знать, а значит, убивать ее ни у кого не было смысла. Чуть больше смысла было бы в версии желания убить самого Дугина, его в Украине немного знали, особенно Алексей Арестович. Но ФСБ же закрывает глаза на эту очевидную версию, тем более что сам Дугин вроде должен был ехать в этом же авто, но пересел. Закрывает, потому что говорит, что украинская Никита с дочерью и кошкой целенаправленно поселились в дом именно Дугиной, а значит, указывают россияне, именно ее почему-то и избрали жертвой.

И сама такая настойчивость ФСБ делает основной версией план «от чего-то», то есть отвод от какой-то верной версии, которая им самим не нравится. Что это может быть? Что пытаются скрыть россияне?

Дугин, как оказывается, был очень системным психом

Зачем убивают? Прежде всего — деньги. Вы скажете, где безумный Дугин, а где большие деньги? И вроде бы логичный вопрос. Но нет. Дугин, как оказывается, был очень системным психом. Из-за его фашистских организаций ФСБ или кто там у них за это отвечает, устанавливали контакты с другими европейскими фашистами. К примеру, с итальянскими популистами. Которые, согласно расследованию журналистов, лично прилетали в Москву за деньгами (ох уж эта старая итальянская школа), в отличие от той же Марин Ле Пен. И, как оказывается, прилетали и общались, в том числе, с Дугиным. А обратно везли спортивные сумки с наличными деньгами. И даже называют суммы, доходившие до $20 млн за визит. Достаточно причин мотивировать на убийство. Тем более что сейчас как раз в Италии расследуют эту тему. И Дугин мог стать нежелательным свидетелем или оказаться очень жадным фашистом. Не случайно его дочь взорвали не в Ладе. А ведь мы помним о старой итальянской школе. Да и о привычках российских спецслужб не забываем. Так как, например, так же был убит Павел Шеремет в Киеве.

Следовательно, если эта версия правдива, то ФСБ точно не могла бы ее светить. И тогда на коленке мог родиться безумный сценарий Леон-киллер-2, где вместо вазона есть кот. Ну, потому что куда сейчас без кота. И в главной роли — женщина. Потому что это в тренде.

Плюс набросать полный набор объектов для ненависти в одно место. Украинка из Азова, работавшая на олигарха Ахметова в его футбольном клубе, на британском авто, на казахских номерах и затем через эстонскую границу. Это коктейль. Сбивает с ног сразу.

Вторая версия — они сами с самого начала сами спланировали эту операцию и почему-то избрали на роль сакральной жертвы дочь Дугина. В рамках этой версии, кстати, не исключено, что мы еще не досмотрели кино до конца и убийца выйдет покаяться где-то в Венгрии.

Зачем им это? А кто знает. Много может быть причин, хотя ни одна не тянет на нормальную версию. И элемент информационной войны (смотрите, украинцы такие же, поэтому нельзя считать Россию террористом). И дегуманизация украинских женщин и детей (а также кошек). И попытка мобилизации общества в России. Или даже оправдание каких-то массовых бомбардировок. А может, и все вместе. Потому что информационную войну Россия проиграет. Ибо даже своим нужно объяснять Бучу. Ибо…

Много вариантов. И угадать тяжело. Ибо чего-то очевидного нет. Ибо не нужно оправдывать бомбардировки после 24 февраля. Потому что мобилизацию как не хотели проводить в России, так и не хотят. А юная фашисточка Дугина даже там мало кому известна в России. Поэтому из нее сакральная жертва — такая. Но ведь мы помним, что эта война называлась «скачок мангуста» и с самого начала вместо топовых провокаций они бомбили сортиры под Ростовом. Так может и здесь все украли по дороге. Если эта версия верна, то нас еще ждут неприятные сюрпризы. Хотя, разве кто-то ожидал от россиян чего-нибудь другого?

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