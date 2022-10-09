Стивен Кинг никогда не получит Нобелевскую премию по литературе. Что с ней не так? 9 октября, 11:36 Эксклюзив НВ

Нобелевская премия по литературе уверенно дрейфует в сторону закрытых, герметичных, непубличных и не очень успешных коммерческих мастеров

Українці в соцмережах оцінили цьогорічне присудження Нобелівської премії миру і Нобелівської премії з літератури однаково негативно. Але є нюанс. Рішення Нобелівського комітету щодо премії миру обурює, бо Україні її дали і цим дискредитували, підіграли російській пропаганді, як твердить про так званий «один народ». Рішення ж Нобелівського комітету щодо премії з літератури обурює, бо Україні її вкотре не дали. Причому не просто продинамили, а не дали Сергієві Жадану — одному з найяскравіших українських поетів.

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Хоча — чому лише поетів? Жадан — автор прозових творів, перекладених багатьма мовами світу й відзначених іншими престижними нагородами. А один із них — «Ворошиловград» — успішно екранізовано. Крім того, і сьогодні це основне поле діяльності, Жадан — лідер рок-гурту «Жадан і Собаки». Що дозволило йому не лише розширити свого часу аудиторію, але з початком масштабного російського вторгнення очолити один із волонтерських рухів у рідному Харкові, влаштовувати музичні й літературні фестивалі. На додачу Сергій Жадан — драматург, його п`єси, як і концерти та читання, збирають аншлаги. Ну невже ж він не вартий Нобелівки!

Деякі ображені шанувальники вже поховали Нобелівський комітет як для себе, так і для світу. Мовляв, Україна та українці кожен, як може, борються з кривавим агресором. Ми зазнаємо болючих непоправних утрат. Але замість підтримати нас у боротьбі, нас вперто не помічають. Подібні закиди можуть бути справедливими, наприклад, до політичного керівництва окремих країн чи міжнародних організацій, впливових осіб та реальних лідерів думок за межами України в західному напрямку. Проте Нобелівська премія з літератури — це про інше.

Цьогоріч її отримала 82-річна французька письменниця Анні Ерно

Цьогоріч її отримала 82-річна французька письменниця Анні Ерно. Минулого — 73-річний британський прозаїк танзанійського походження Абдулразак Гурна. Позаминулого — американська поетка Луїза Глік, якій на момент вручення виповнилося 77 років. Але тут у жодному разі не йдеться про ейджизм чи якусь подібну дискримінацію. Вік людини не є підставою для жодних звинувачень. Тим більше, що Ернест Гемінгвей отримав свою Нобелівку у 55 років. Хоча сьогодні старий Гем у такому віці її б не отримав. Та й не факт, що отримав би взагалі.

Як не має шансів отримати Нобелівську премію з літератури Стівен Кінг — великий друг України та один із найбагатших і найпомітніших письменників на планеті. До речі, Сергія Жадана теж це стосується: благополучно доживши років до ста, він усе одно не удостоїться Нобелівки. Навіть так скажу: він може стати повним кавалером усіх існуючих в світі літературних премій — окрім Нобелівської.

Невеличкий тест: що вам говорять імена Ернест Гемінгвей, Габріель Гарсіа Маркес, Вільям Голдінг, Гюнтер Грасс, Кадзуо Ішігуро, Орхан Памук, Боб Ділан? Правильно, це нобелівські лауреати різного часу. І книжки всіх, крім хіба Боба Ділана, який більше асоціюється з рок-музикою, є в українських книгарнях українською мовою. Сьогодні, просто зараз. Комусь із книголюбів до вподоби Володар мух Голдінга. Комусь — Бляшаний барабан Грасса. Проте тут не про смаки, а про присутність в певному сегменті інформаційного поля та в колі інтересів. А тепер наступне питання: що вам говорять імена Мо Янь, Воле Шоїнка, Октавіо Пас, Одіссеас Елітіс? Задумалися? Підказка: це теж нобелівські лауреати. І перелік тих, про кого ви нічого не знаєте, ніколи не чули й навіть не намагалися прочитати будь-якою зі знайомих вам мов, значно більший, ніж тих, кого впізнаєте на фото, чиї книжки стоять на ваших полицях або просто прочитані в різний час.

Причому що далі, то менше Нобелівський комітет звертає увагу на ширшу, ніж локальне коло, відомість претендента в себе на батьківщині, не кажучи вже про вихід за її межі. Неофіційні пріоритети й вимоги до потенційних нобеліантів від початку третього тисячоліття — герметичність, відлюдкуватість, погана інтегрованість у будь-які активні політичні, суспільні та соціальні процеси. Я б навіть ризикнув сказати — певна маргінальність. Навіть так: самомаргіналізація, якщо подібний термін існує. Якщо митець, у даному випадку — літератор веде саме такий спосіб життя, йому нічого не заважає займатися чистою, нічим не зіпсованою, не підвладною жодним впливам, стерильною, ідеальною творчістю.

Це в жодному разі не означає вихолощеність та стерильність обраної тематики. Навпаки, нобелівська лауреатка 2004-того року, на час вручення — 58-річна австрійка Ельфриде Елінек відома своїми відвертими, навіть жорсткими феміністичними текстами на тему нереалізованої сексуальності. Про сексуальність пише й Анні Ерно, проте в її книжках відзначають підкреслений, неприхований автобіографізм. Але це — не бурхливий автобіографізм Гемінгвея, непосидючого паризького гульвіси, фронтового кореспондента, любителя кориди та сафарі, алкозалежного літератора, який виписався вже на момент вручення Нобелівки, відчував це й болісно переживав.

Призовий фонд для лауреата — один мільйон доларів. Проте Стівен Кінг має цей мільйон давно і не один. Як він сам казав своїм дітям, читачі - це люди, котрі оплачують наші рахунки. Натомість більшості нобелівських лауреатів в силу різних, індивідуальних причин рахунки ніхто не оплачує. Звісно ж, митці не живуть у злиднях. Проте в наш час так звана широка невідомість або ж широка відомість у вузьких колах дорівнює злидням.

Ось чому формулювання Нобелівського комітету щодо премії для Анні Ерно звучить так: за сміливість і клінічну гостроту, з якою вона розкриває коріння, відчуження та колективні обмеження особистої пам’яті. А всі її твори визначають як розкопки власного життя. Схожі формулювання обґрунтовують рішення комітету й для попередніх лауреатів. З чого зрозуміло: Нобелівська премія з літератури впевнено дрейфує в бік митців закритих, герметичних, непублічних і не дуже успішних комерційно.

Чи правильно це? Не знаю, бо до Нобелівського комітету не належу. Чи очевидно це? Так, очевидно, можете витратити трохи часу й переконатися особисто. Тому якщо шукати в Україні потенційного кандидата на Нобелівську премію з літератури, це має бути не першої молодості людина, яскрава в своїй самотності й публічна в своїй свідомій відгородженості від суспільних процесів. Здається, від 2014 року, нині й після нашої перемоги знайти таких серед українських митців буде дуже складно.

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