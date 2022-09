Диалога не будет. Почему русские не понимают украинцев 26 сентября, 13:06

Лонгрид о том, как не говорить с русскими

Последние интервью Тимоти Снайдера побудили задуматься о скрытых установках, формирующих публичные действия и решения России. Ведь они являются основой дискурса, который россия разгоняет через свою пропагандистскую машину и который до сих пор (и часто, к сожалению, успешно) ограничивает нашу способность отстаивать позиции нашей страны во внешних и внутренних дискуссиях. Эти установки не так очевидны как «деды воевали» или «адиннарод», однако этим они коварнее, ибо чтобы их идентифицировать, нужно глубже понимать русский менталитет (понимаю ненаучность этого термина, однако он иллюстративный, так что им дальше заменю термин национальная культура). Понимание этих установок показывает, что прямой диалог с россиянами — пустая трата времени на любом уровне. А вот раскрытие основы их мышления Европе, которая медленно и местами отпускает от себя «великую» русскую культуру — вполне выполнимая задача.

Послушание через насилие — норма. Россия — вертикально коллективистическая страна, где в фокусе интерес группы, а не человека, а доминирование «вышестоящих» — автоматическое и не требующее принятия лидера группой. И если в Украине (тоже отчасти вертикально-коллективистической) каждый отстаивает свои интересы в рамках общих интересов группы, то в россии ожидается, что ты уступишь свой интерес ради группы — или тебя заставят. Эффективный лидер способен добиваться послушания быстро и (как правило) через притеснение и насилие. Не объяснить, а заставить, не договориться, а «пропихнуть» свою позицию любой ценой.

Вывод для нас: Попытки убедить абьюзера договориться и ограничить свое влечение к абьюзу — наивная и бесполезная трата времени, потому что понимает россия только силу. Тимоти Снайдер пишет, что, чтобы иметь призрачный шанс стать нормальной страной, россия должна болезненно проиграть эту войну.

Страна без сущности и смысла. Разные когорты ученых и аналитиков еще примерно 10 лет назад пришли к выводу, что Россия — одно из самых разрозненных обществ в мире. По сути, это не нация — это территория с населением, ненавидящим «элиту» и не имеющим национальной идеи как таковой. А то, что сверху несколько сотен лет населению «продают» — это имперская прожорливость и былое величие, которое нужно «вернуть». Причем спросите рядового россиянина, что ему/ей с того «величия», объяснить с практической точки зрения не смогут.

Вывод для нас: У россиян нет обширного опыта отстаивания своей независимости или агентности, львиная доля населения их де-факто до сих пор не имеет, потому что автономно (без влияния и давления) в своей жизни ничего не решает. Следовательно, иногда их проявления сострадания — поверхностные и пустые, потому что им неоткуда взять понимание как это, добровольно и с риском для себя бороться за свою страну. Снайдер пишет, что как население «эгоистической империи» россияне неспособны даже прекратить ставить себя в центр сопереживаний Украины и ныть о своих страданиях, когда на самом деле страдают от их рук украинцы.

Человек и его жизнь не ценность, а расходный материал. Это, казалось бы, и так видно из того, как воюет бывшая «первая армия мира» и как описывается «маленький человек» в руслит. А в российской истории примеров массовых и бесполезных смертей простых людей просто туча. И все же находятся еще те, кто считает, что до россиян можно достучаться. Снайдер пишет о филигранно отработанном механизме дегуманизации «неугодных» в россии на примере использования слова «нацисты» и «фашисты» — когда эти слова являются ярлыком для маркировки аутсайдеров, которых потом будут уничтожать.

Вывод для нас: На россиян не действуют наши примеры бесчеловечных поступков их армии, поскольку для них украинцы не люди, а «бандеры», «нацисты» и «хохлы». Поэтому все их «либералы» и «сочувствующие» ломаются о вопрос о визах для россиян («а нам за что?») и коллективную ответственность россиян («это все путин!»), в частности. Потому российские друзья, знакомые и родственники многих молчат. И даже тем, кому как будто стыдно за войну, одновременно жалко россиян, кому не дают визы (здесь ключевое слово «как будто»).

Нехватка опыта жизни не в диктатуре. Исследователи авторитарных режимов пришли к выводу, что когда у страны нет значимых периодов жизни не в диктатуре, у общества «не отростает» или полностью атрофируется автономное мышление и агентность. Простыми словами — решения принимаются «наверху» и спускаются «вниз», где они выполняются или саботируются. Попытки протестов (в количестве на уровне статистической погрешности) осуждаются массово внутри страны и, само собой, подавляются. Но самое важное, пишут исследователи, россиянам неоткуда впитывать неагрессивный, недоминирующий и открытый к диалогу формат отношений, ведь все институты в стране вертикально-карательные.

Свобода в смысле « воля» не ценность для россиян, а опасность

Вывод для нас: Свобода в смысле «воля» не ценность для россиян, она для них опасна и непонятна, потому что обуславливает послушание по согласию, а не по «формальному признаку руководителя» — без учета человеческих качеств. Следовательно, когда россияне рассказывают как «поддерживают» и «сопереживают», у них зеленого понятия нет, за какую свободу украинцы борются — они не знают, что это такое. А для верхушки россии воля — абсолютно убийственное явление, потому что дает массам пример, что «так было можно». Поэтому выводы «умных русских» о любых общественных явлениях изначально основываются на их ограниченном историческим опытом, мышлении, и украинцам совершенно нерелевантны. Следовательно, прямые диалоги с русскими на публичных площадках — это по умолчанию разговор слепого с глухим и смысла в нем нет.

«Свой» = «русский» и это не точно. Кросс-культурные студии дают интересный и одновременно пугающий профайл российского менталитета. Это культура с установившейся ксенофобией (постоянная и неизлечимая подозрительность к иностранцам) и стремительно отличным от большинства народов мира механизмов связи «доверие-контроль». «Не русский» — ярлык ненадежности и часто враждебности, потому что «русский» для них означает избранный, более нравственный, «непостижимый для чужаков», не такой, как все. У большинства менталитетов доверие и контроль — взаимоисключающие состояния: чем выше доверие, тем меньше контроль и наоборот. У россиян доверие и контроль — сосуществуют, поэтому они не только неспособны к полноценно партнерским отношениям, к контролю снизу стремятся не меньше, чем сверху. Потому что без агентности снизу никто не будет брать на себя ответственность — пусть начальник думает.

Вывод для нас: Любые договоренности с россией и россиянами, не подкрепленные силой и доминированием над ними, не стоят потраченного на них времени и бумаги. Россия презирает и ненавидит не конкретные страны, а сам концепт демократии и «коллективного Запада» и находится в постоянных ментальных «контрах» с ним. И те, кто говорит о «примирении» украинцев и русских вот прямо сейчас, бесспорно транслируют российский нарратив и само согласие его транслировать (оставим в стороне, реально ли в него верят) уже много говорит об этих людях и whose side they are on. Это не ошибка, а согласие — то есть человеку нормально к такому призывать.

Свобода — это безнаказанное доминирование над другими. Свобода — ключевая ценность для 80% украинцев, по данным различных социологических исследований за последние 5 лет. Для нас она важнее, чем равенство, справедливость и даже ответственность. Важнее свободы для нас была только безопасность, но война внесла коррективы в это убеждение. Однако для россиян свобода — это право на безнаказанное притеснение и применение насилия к тем, кто ниже в пищевой цепочке. И предоставляется это право руководителями правящей группы тем, кто доказал что достоин такого доверия — через демонстрацию способности к доминированию и беспрекословному выполнению приказов. Именно поэтому, по исследованиям авторитарных режимов, только примерно 12% диктаторов теряют власть в течение двух лет после проигрыша войны, и чаще всего это происходит из-за смерти или переворота.

Вывод для нас: Украинцы и россияне радикально иначе трактуют понятие свободы: для нас это свобода (агентность в принятии решений о своей жизни), для них это «доминирование» (способность добиваться послушания «нижестоящих» через давление). Следовательно, на уровне дефиниций мы и они говорим о двух разных «свободах». И потому они верят в «спецоперацию», а кто не верит, все равно трудно понимает, почему украинцы оказывают такое сопротивление, потому что наша свобода — это для них что-то непонятное и даже пугающее. Если в культуре с неразрывной связью доверия и контроля вдруг исчезает потребность в вертикальном контроле — вся система «сыпется». Ведь 140 млн человек без агентности и без общего смысла — это большая и слабоконтролируемая толпа, поэтому не в интересах российской верхушки, чтобы их население видело нашу версию свободы, уж лучше то население погибнет где-то там.

Зачем этот лонгрид? Чтобы каждый раз, когда нас приглашают куда-то на «диалог с русскими», или нам кажется, что вот этот «сочувствующий» русский будет точно полезен читателям, слушателям или зрителям, или «кому навредил» тот русский творец, чьи символы стоят на наших улицах, мы задумались — нет ли лучшего способа применения наших усилий. Потому что занять свое место в международном сообществе, истории и публичном дискурсе Украина не сможет, не вытеснив россию оттуда, где она сейчас сидит из-за апроприации наших художников, писателей и даже подвигов (Вторая мировая война). Следовательно, с нашей стороны на информационном фронте сработает только давление через точный дискурс, а не попытки с ними «говорить» и «договариваться».

