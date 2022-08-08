Почему россияне верят во всякие глупости? 8 августа, 17:45

Хочу рассказать о том, что принципиально отличает жителей западной цивилизации от России

Думаю, дорогие читатели, что вы не раз задавались вопросом, который я вынес в название этой работы. Услышав очередной пропагандистский фейк, распространяемый в российском обществе, вы, исполненные противоречивых эмоций, не раз повторяли: «Ну как… как можно верить в такие глупости?!!». Ну что ж, кажется, у меня есть ответ на этот вопрос, и я готов с вами им поделиться. Но для этого сначала попрошу вас ответить на один щекотливый вопрос: «Скажите мне, пожалуйста, почему вы верите во всякие глупости?»

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Мой вопрос вас оскорбил? Вы совсем не такие? Я вас немного разочарую — большинство из нас такие… Просто глупости, в которые мы верим, бывают разными — у кого-то они совсем примитивные и вызывают у людей при здравом уме разве что смех. Зато у других они гораздо серьезнее и смех вызывают разве что у узкого круга специалистов, хорошо разбирающихся в вопросе. К примеру, уверен, что над частью наших представлений о правильном питании и диетах посмеются профессиональные биологи и диетологи, над методами лечения, которым мы доверяем — профессиональные врачи, над представлениями о прошлом — историки и т. д. Поэтому, если правда всегда одна, то ерунда, в которую мы верим — у каждого своя.

Однако хотя и глупости бывают разными, за ними стоят определенные универсальные механизмы, заложенные в работе человеческого разума. Когнитивные науки собрали большое количество материала, объясняющего, почему мы иногда верим во всякую чепуху. Например, часто это случается потому, что мы являемся интеллектуальными скрягами и преимущественно тратим на решение проблем минимальное количество ментальных усилий; не стремимся докопаться до причин явлений, а довольствуемся правдоподобным объяснением, которое нас успокаивает и дает иллюзию понимания; нередко склонны принимать объяснения, разделяемые большинством и, особенно, нашим окружением; часто принимаем желаемое за действительное и т. д. Я не буду продолжать этот перечень и давать пространные объяснения, поскольку данная статья не является научным трудом. При желании с ними можно ознакомиться в соответствующей литературе. Хочу только повторить ключевой тезис — мы все имеем в своей голове врожденные механизмы, которые подталкивают нас к тому, чтобы верить в чепуху. В этом все люди одинаковы. Поэтому у русских нет никаких уникальных склонностей к вере в глупости. Если бы мы с вами оказались на их месте, то думаю, что значительная часть нашего общества также верила бы в ту чушь, которую придумывает российская пропаганда. Если вы этом сомневаетесь, то вспомните, какому количеству всевозможных глупостей о коронавирусе и вакцинации верило огромное количество наших сограждан в те времена, когда пандемия еще была самой большой нашей проблемой.

Вспомните, какому количеству глупостей о коронавирусе и вакцинации верило множество наших сограждан

Я надеюсь, что предыдущий абзац все же не обидел вас настолько, чтобы перестать читать эту статью. Поскольку дальше я хочу рассказать об одной вещи, которая принципиально отличает жителей западной цивилизации от России и в значительной степени гарантирует, что в этих странах не случится того фестиваля безумия, который происходит сегодня в России. Этим предохранителем служит приверженность идеалу человеческого разума и, соответственно, стремление строить свою жизнь на разумных началах. Начиная с эпохи Просвещения, сообщества западного мира решили строить свою жизнь не на мифах, а на доказанных и проверенных идеях, и с тех пор упорно, пусть с остановками, и иногда «двумя шагами назад», но все же идут по избранному пути. Конечно, это не означает, что все знания, на которых основывается жизнь этих сообществ, соответствуют идеалам рационализма. Безусловно, глупостей и людей, которые в них верят в западных странах тоже хватает. Однако ключевое отличие состоит в том, что эти сообщества, по крайней мере, стремятся к избранному идеалу и имеют общественную организацию, которая предохраняет их от того, чтобы глупости воплощались в жизнь. Поэтому сегодня трудно себе представить, чтобы чиновник какой-то из этих стран нес ту чепуху, которую мы регулярно слышим от российских официальных лиц, а общество нормально на это реагировало. Когда лидеры некоторых стран западного мира все же позволяют себе говорить глупости, то это, во-первых, вызывает возмущение у значительной части населения и, во-вторых, существующий общественный механизм в большинстве случаев не дает им претвориться в жизнь.

Таким образом, ключевое отличие россиян от жителей цивилизованных стран не в том, что их интеллектуальные способности не позволяют им отличить правду от лжи. Разница в том, что их идеалы и основанная на этих идеалах общественная организация позволяют одним врать и говорить всевозможные глупости, другим — верить в них, а третьим, которые все же понимают, что происходит, не иметь возможности ни на что влиять. Так что, когда первые (властная верхушка) говорят, что Украина полна нацистов, поэтому нужно начать против нее войну, то вторые (население) упорно с этим соглашаются, а третьи (сознательные граждане, эксперты) — оказываются «не при делах».

Вывод, который я хочу сделать, будет не о россиянах, а о нас, украинцах, и других жителях цивилизованного мира. На самом деле, опуститься до того состояния, в котором находится российское общество, довольно легко. Мы все имеем в себе очень серьезный врожденный потенциал к тому, чтобы верить в глупости. Бороться с этим нужно как индивидуально (развитие собственного критического мышления, научной грамотности), так и коллективно, создавая и поддерживая такую ​​общественную организацию, которая предохраняет общество от воплощения глупостей в жизнь. В таких сообществах, когда кто-то предлагает реализовать определенную идею, на него ложится обязанность обоснования ее необходимости. Экспертная среда может свободно и критически проверить это предложение. Обычные же граждане искренне и свободно стремятся во всем разобраться, приставая, в случае необходимости, к лучшим аргументам.

Россия же пусть навсегда останется для человечества примером того, как сон разума даже в XXI веке все еще способен рождать чудовищ, кости которых, как мы наивно полагали, уже давно стали достоянием музеев и проклятых могил.

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