Общество, сошедшее с ума. Что вылечит Россию 18 марта, 18:40 Цей матеріал також доступний українською

Россия сейчас напоминает гитлеровскую Германию. Идолопоклонство перед Путиным, оправдание всего, в том числе и преступного, что делает правящий режим

Социологические опросы, которые показывают, что большинство россиян поддерживают войну против Украины, отражают высочайший уровень деградации российского общества.

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Россия сейчас напоминает гитлеровскую Германию. Идолопоклонство перед Путиным, оправдание всего, в том числе и преступного, что делает правящий режим. Общество, сошедшее с ума, и готовое верить даже самой нелепой пропаганде. И, несомненно, ответственность за эту преступную войну несет не только Путин, ее развязавший, но и российское общество, ее одобряющее.

А наше отношение к тем россиянам, кто испытывает «гордость и радость» за войну России против Украины, — это презрение и ненависть. Эти люди — фундамент и опора российского фашизма. Однако через некоторое время прозрение наступит и для многих этих людей. Из-за социальных проблем, возможно из-за гибели близких им людей, они постепенно начнут понимать негативные последствия этой войны для их же страны. Но будут и неисправимые упоротые шовинисты, которые готовы гнобить всех вокруг, в том числе и своих соотечественников, ради «величия России».

Однако надо понимать, что значительная часть россиян (пока еще меньшинство, но внушительное, гораздо большее, чем показывают опросы) коммуникативно закрылись. В частности, они отказываются участвовать в социологических опросах. Вообще нормальная социология, в том числе традиционные опросы общественного мнения, в таких деформированных и тоталитарных общественных системах, как нынешняя Россия, уже не работает.

Слишком опасно иметь под боком агрессивных и сумасшедших соседей

Немалая часть россиян не принимают войну России против Украины, негативно к ней относятся. Кто-то уехал из России, хотя таких немного. Немного и тех, кто выходит с протестами против войны. Но большая часть тех, кто не приемлет эту войну, осуждают ее молча, в своем кругу или для родных и близких в Украине. Такое поведение можно осуждать, но это типичная модель поведения для обычных людей. Социально-политическую активность такие люди начнут проявлять только тогда, когда в России проявится полноценный политический кризис.

Еще одна большая группа россиян «закрывается» от войны России против Украины и морально и психологически. Они пытаются абстрагироваться от этой трагической ситуации, не хотят давать ей оценки, чтобы не создавать себе ментальных проблем. Так вроде бы безопаснее и душевно комфортнее. Но полностью закрыться не получится. Этот феномен также известен в истории. 50 лет назад Бернардо Бертолуччи создал кинодраму «Конформист» на эту тему. Это очень поучительный фильм, и его стоило бы посмотреть тем россиянам, кто еще не утратил остатки совести и способности думать.

Как показывает исторический опыт, от массового шовинистического угара лечат только тотальное военное поражение государства-агрессора, глубочайшие социально-экономические проблемы вследствие войны, массовое осознание чувства вины за совершенные преступления. Германия и Япония выздоровели. Надеюсь, что это в перспективе произойдет и в России. Для нас это также важно. Слишком опасно иметь под боком агрессивных и сумасшедших соседей.

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