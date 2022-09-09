Питер Померанцев

Питер Померанцев

Британский журналист, исследователь российского медиапространства

Давайте и других затянем в свой ад. Почему россияне поддерживают войну

9 сентября, 19:21
Эксклюзив НВ
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Вся русская политическая культура построена на унижении, агрессии и садомазохизме

Российская военная пропаганда не использует слово «война» потому, что внутри страны пытаются создать ощущение, что это происходит где-то далеко, что это все международные дела и вы, россияне, здесь ни при чем. У Гитлера было то же самое. До 1941 года он почти не использовал слово «война», это все были «операции». Операция в Польше, например. Не было какого-либо юридического запрета, но Гитлер пытался минимально использовать слово «война». Потому что люди не хотят жить в войне, люди хотят жить в безопасности. Унижать, покорять, захватывать — это приятно, но хочется чувствовать себя в безопасности. А война — это признание, что я иду, убиваю и умираю.

Видео дня

Недавно я читал статью журналиста из Der Spiegel. Он приехал в Москву и пытался описать город.

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Теги:   Владимир Путин Фашизм Адольф Гитлер Третий рейх Петр Померанцев Война России против Украины

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