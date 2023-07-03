Что побуждает россиян держаться за Путина и совершать военные преступления 3 июля, 13:52 NV Премиум

Такое чувство, что Россия хочет закрыть Украину в подвале

Я очень мучаюсь вопросом как писатель и как журналист, что такое зло. Но давайте будем его на разные категории разбивать. Вторая мировая война дала нам язык, чтобы понять зло юридически. Это категории — геноцида, преступлений против человечества, — они были придуманы и обоснованы юристами, жившими на территории современной Украины: Гершем Лаутерпахтом и Рафалом Лемкиным. И они дают нам юридическое определение зла.

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Исторически Украина — это то пространство, что побуждает людей к описанию зла — Голодомор, Холокост. Эти земли — свидетели страшных преступлений. Очень хочется, чтобы эта судьба их оставила. Но здесь же создается и много добра.

Почему термин «геноцид» всех так волнует? Потому что это самое тяжкое преступление. Когда мы смотрим на то, какие преступления Россия сейчас совершает в Украине, для меня в этом точно есть все предпосылки для геноцида. Понятно, что россияне хотят здесь истребить украинскую идентичность, украинцев как нацию, массово уничтожить. Но я не уверен, что этого определения достаточно.

Есть и другие преступления, назвать которые мы сегодня не можем, у нас нет для этого слов и юридических терминов, а значит, не очень можем и осудить, фактически. Мы говорим об экоциде после подрыва Каховской ГЕС, мы находимся в предожидании ядерной катастрофы на Запорожской АЭС— это новая категория злодеяний, ее очень нужно описать и зафиксировать. Умышленное нападение на экологию — мы еще не нашли определения для такого абсолютно бессмысленно жестокого поведения. Начиная с Чернобыля все это — преступления против живого, против самой жизни. Но языка описать это юридически еще нет. Война в Украине, к несчастью, найдет эти категории, — после нее мы получим этот юридический язык.

Чего россиян хотят достичь в Украине бессмысленной жесткостью — взять украинцев и сделать из них насильно нечто другое.