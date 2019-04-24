Почему Россия сделала это сейчас Сегодня, 18:35 1377 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке

Путин всегда пользуется моментами неопределенности и переходного периода, чтобы вставить еще один нож в спину Украины

Рішення Путіна про видачу російських паспортів громадянам, які проживають на окупованих територіях, є грубим порушенням Мінських угод, згідно з якими ОРДЛО –це Україна. Це спроба повзучої легітимізації псевдореспублік з боку Кремля, продовження російського сценарію створення замороженого конфлікту на Донбасі.

За українськими законами подвійне громадянство заборонено, і своїм навмисним, брутальним рішенням Путін демонструє, що не вважає окуповані території частиною суверенної України. Чому Путін зробив це саме зараз?

Ми попереджали: він чекає послаблення української влади. Путін завжди користується моментами невизначеності та перехідного періоду, щоб встромити ще один ніж у спину України.

На жаль, збуваються найгірші прогнози

Це рішення російського президента потребує негайної реакції наших міжнародних партнерів, засудження з боку нормандського формату і твердої вимоги негайного його скасування. Це рішення потребує посилення санкцій проти РФ, яка не робить жодного кроку для вирішення війни на Донбасі, а навпаки – заморожує цей конфлікт, аби він надовго був раною на тілі України.

Сьогодні в Мінську, до речі, відбуваються ТКГ і робочі групи. Важко, бо росіяни вже користуються перехідним періодом невизначеності в Україні та сподіваються на серйозне послаблення української – жорсткої до сьогодні – позиції. На ТКГ представники України жорстко засудили ці односторонні дії РФ з незаконній видачі паспортів громадянам з окупованих українських територій як такі, що повністю протирічать нормам міжнародного права, Мінських угодам і всім домовленостям нормандського формату.

На жаль, збуваються найгірші прогнози: РФ починає наступ, поки що на дипломатичному фронті. Ми будемо цьому протистояти.

Текст опубліковано з дозволу автора

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