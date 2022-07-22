Сложная задача. Как строить отношения с Россией и Китаем дальше? 22 июля, 17:14 Эксклюзив НВ

После полномасштабного вторжения России в Украину стало очевидно, что для сохранения мира одних лишь экономических связей недостаточно. Что с этим делать?

После окончания холодной войны, когда глобализация набирала обороты, Томас Фридман отметил, что две страны, в которых появилась франшиза McDonald’s, никогда не станут воевать друг с другом. Это привело его к тому, что он назвал Теорией предотвращения конфликтов «Золотые арки»: когда страна достигает определенного уровня экономического развития — где средний класс достаточно сильный, чтобы поддерживать сеть McDonald’s — ее люди теряют интерес к ведению войн. Если следовать логике, то ключ к миру вполне может лежать в экономическом развитии и взаимосвязанности.

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Вскоре Россия опровергла теорию Фридмана — сначала своим вторжением в Грузию в 2008 году, а затем вторжением в Украину в 2014 году. Теперь Москва развернула полномасштабную военную кампанию, направленную на завоевание Украины и возвращение ее земель «матушке России». Становится очевидным, что для сохранения мира одних лишь экономических связей недостаточно.

Многие теперь рассматривают экономическое участие в качестве обязательства. В конце концов, такие страны, как Германия и Италия, с их сильной зависимостью от российских энергоносителей, фактически являются заложниками кремлевского милитаризма. На повестке дня сегодня разрыв торговых и коммерческих связей с Россией. Россия даже перестала быть «страной McDonald’s»: в марте компания объявила о закрытии всех своих 850 франшиз в стране.

Фридман был далеко не первым, кто предположил, что экономические и торговые отношения оказывают умиротворяющее влияние на международные отношения. Монтескье утверждал, что «естественный эффект коммерции состоит в том, чтобы расположить нас к миру». Томас Пейн пошел еще дальше: «Если бы коммерции было позволено действовать в той универсальной степени, в какой она способна, она уничтожила бы систему войны». В девятнадцатом веке британский политик и промышленник Ричард Кобден выступал за свободную торговлю на том основании, что она «имеет тенденцию объединять человечество узами мира».

Запад никогда не будет иметь по-настоящему мирных отношений с Россией

Такие аргументы основаны не только на идее о том, что страны экономически заинтересованы в сохранении налаженных ими коммерческих связей. Теория Просвещения doux commerce (мягкая коммерция) утверждала, что торговля оказывает цивилизующее воздействие на общество, поскольку она зависит от социального взаимодействия с различными людьми, а также от таких принципов, как справедливость и взаимность.

У теории doux commerce было множество критиков; очевидно, что не было ничего «мягкого» в работорговле или в том, что имперские державы лишали колонии сырья для производства у себя дома. Но мы также не можем игнорировать тот факт, что в настоящее время война между членами Европейского союза практически немыслима, включая те восемь стран Центральной и Восточной Европы, присоединившихся к нему после окончания Холодной Войны.

Почему Россия не вписывается в эту схему? Ответ может заключаться в ее политическом исключении.

После распада Советского Союза бывшим членам Варшавского договора были предложены не только торговые пакеты, но и множество возможностей для подключения к сетям европейских регуляторов, судей, законодателей и гражданского общества, еще до того, как они стали кандидатами в члены ЕС. Те, у кого не было перспективы присоединения к ЕС, вступили в НАТО, что привело к некоторой военной интеграции и чувству членства в Западном клубе.

Но не Россия. В 2000 году Владимир Путин предложил Биллу Клинтону, чтобы Россия вступила в НАТО, но этот шаг так и не был сделан. Если бы это произошло, это бы коренным образом изменило геополитические стимулы России, хотя это также кардинально изменило бы НАТО.

В любом случае, этот корабль ушел. Война Путина против Украины возродила и укрепила НАТО как антироссийский альянс, в состав которого теперь, вероятно, войдут Финляндия и Швеция. Более того, ЕС присвоил Украине и Молдове статус кандидатов, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен разработала своего рода План Маршалла для Украины, направленный на то, чтобы дать стране возможность добиться быстрого прогресса после прекращения боевых действий.

Проще говоря, путинская война объединила Запад. Теперь задача состоит в том, чтобы поддерживать это единство достаточно долго, чтобы Путин понес такие потери за свою агрессию, что это навсегда удержало бы его от дальнейших усилий по расширению границ России силой.

Но на горизонте маячит еще бóльшая проблема. Запад никогда не будет иметь по-настоящему мирных отношений с Россией без значительной степени экономической, политической и социальной интеграции.

Поэтому западным стратегам следует думать не только о том, как победить и сдерживать Россию (и восстановить Украину), но и о том, как в конечном счете отменить санкции против России и создать стимулы для нового поколения российских лидеров развивать политические и экономические отношения с Западом. В конце концов, сочетание политического и экономического участия было жизненно важным для успеха плана Маршалла в Западной Европе и реинтеграции Японии в мировую экономику после Второй мировой войны.

Аналогичная логика применима и к Китаю. Многие эксперты критиковали Дональда Трампа за выход Соединенных Штатов из Транстихоокеанского партнерства, торгового блока, охватывающего 12 стран Тихоокеанского региона, за исключением Китая. По их мнению, ТТП было необходимо для усиления влияния Америки в критически важном регионе при одновременном ослаблении влияния Китая.

Но, хотя политика Трампа была далеко не благоразумной, изоляция Китая — это плохая идея. Это может усилить позиции сторонников жесткой линии в китайском руководстве и стимулировать Китай вести себя враждебно или даже агрессивно. Вместо этого США должны присоединиться к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве (преемнике ТТП) и поддержать включение Китая.

Эффект doux-commerce зависит от экономической и политической интеграции. В современном мире это сложная задача, и безусловно, она не может быть решена в одночасье. Но поскольку мы стремимся к выполнению краткосрочного императива прекращения российской агрессии, мы также должны разработать долгосрочную стратегию для построения более мирного и процветающего мира.

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Project Syndicate. Републикация полной версии текста запрещена.

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Copyright: Project Syndicate, 2022

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