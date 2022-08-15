У россиян новая тема, называется «Украина — банкрот». Что происходит? 15 августа, 16:03

Все пропагандисты и их кураторы начали разгонять тезис о том, что Украина — банкрот

«Україна банкрот». «Україна потрапила у залежність від Заходу».

У росіян нова тема. Всі пропагандисти та їхні куратори почали розганяти тезу, що Україна — банкрот. Базою для цього стало те, що рейтингові агенції поставили рейтинг України на рівні «Вибіркового дефолту».

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Все пропало? Ні.

Що сталося? Україна провела реструктуризацію зовнішніх комерційних боргів. Україна домовилася із інвесторами про заморозку усіх виплат на два роки. І інвестори погодились на це. Для інвесторів цілком зрозуміло, чому Україна під час війни, коли економіка падає на 30%, не має грошей для обслуговування боргу. Ба більше, інвестори самі дуже здивувалися б, якщо би Україна у такий ситуації продовжила обслуговувати борги. Це було би не раціонально. І нерозумно.

Україна дійсно отримала тимчасово рейтинг на рівні дефолтного. Але це був технічний крок рейтингових агентств. І дуже скоро вони зроблять наступний крок і виведуть Україну із свого рейтингового дефолту. Бо реструктуризація пройшла швидко і не боляче.

Все пропало? Ні

Зазвичай не платити борги — погана ідея. Бо вона руйнує довіру. А довіра — це найдорожче у сучасному світі. Тому дуже поганою була ідея у довоєнний час не платити за своїми боргами. Тому цю ідею так активно і просували російські агенти та Коломойський. Це було би дуже погано для економіки України. Але зараз довіра не руйнується. Бо Україна має достатньо аргументованих причин для проведення реструктуризації. Ми це розуміємо. Інвестори це розуміють. А тому, коли війна завершиться, Україна повернеться до фінансового світу. І цей тимчасовий рейтинг на рівні дефолтного не стане великою проблемою у взаємовідносинах з інвесторами. Хоча певні технічні проблеми створить. Але це ті мінімальні проблеми, уникнути яких в результаті військової агресії неможливо.

Україна в дефолті. Росія в дефолті. Чи є різниця? Так. Перш за все пройде кілька днів і тижнів і рейтинг України повернеться на не дефолтний рівень. Це був суто технічний крок рейтинговий агенцій, які не могли проігнорувати таку подію. А от Росія не домовилася з кредиторами. Росія вже кілька місяців перебуває у стані дефолту. І буде у ньому перебувати ще дуже довго. По-друге, Україна зберегла довіру інвесторів. А Росія перш за все потрапила у моральний дефолт, а вже потім у технічний.

Тому й бісяться у Москві. Бо знають про свій стан. Тому й кричать про дефолт в Україні. Тому й кричать саме зараз, що українська економіка зруйнована. Хоч українська економіка поступово відновлюється навіть під час війни. А от російська деградує.

Ну нехай бісяться. Чим голосніше пропаганда волає на болотах, тим більше у нас розуміння, що все йде дуже не по плану.

Чи є у України фінансові проблеми? Так. Вдосталь. Через російську агресію. І вони триватимуть, поки російські солдати не заберуться з України. І так, дійсно, ми потребуємо постійної допомоги Заходу. Але фішка у тому, що ця допомога у нас є. А от у Росії її немає. І вони це знають. Вони розуміють, що Іран і Північна Корея не допоможуть побороти економічну кризу. Тому наша залежність — це наша сила, бо ми отримаємо допомогу, яка конче потрібна у війні на виснаження.

Тому і кричать ще голосніше. Але нехай.

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