Цена на нефть — проблема для банкиров 12 сентября, 10:22 NV Премиум

Рост цен не останавливается. Что происходит и чего ждать дальше

Думаю, вы тоже уже устали от роста цен. Да и кто не устанет и не начнет нервничать, учитывая скорость, с которой меняются ценники на товары и услуги в магазинах, интернете, на заправках, везде. Действительно везде — и в США, и в Европе, и даже в Японии, где уже давно ничего не росло. Вот только в Китае иначе — и экономика замедляется, и цены не растут. Украина тоже не исключение — деньги тают на глазах, а товаров и услуг в потребительской корзине больше не становится. Без некоторых из них уже научились обходиться, без некоторых еще не умеем, но скоро научимся, если рост цен не остановится.

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Ведущие центральные банки мира, и не только они, но и наш родной НБУ, тоже хорошо понимают проблему и уже полтора года отчаянно пытаются ее решить, повышая стоимость денег, чтобы притормозить экономику, которая что-то не очень хочет тормозить. О нашей речь не идет, она, к сожалению, притормозила, и сильно, для чего, сами знаете, есть объективные причины. За прошлый год стараниями центральных банков инфляция в ведущих мировых экономиках снизилась в среднем втрое, в Украине, кстати, тоже, но до сих пор существенно превышает целевые показатели. И, конечно, нас волнует вопрос.

А что дальше?