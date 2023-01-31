Опасное заблуждение. О рынках, ценах и экономическом росте 31 января, 19:13 Эксклюзив NV

Наш мир стал одновременно запутанным и запутывающим. Международная экономика работает, а вот политическая экономия полна враждебности к рынкам, разочарования глобализацией, скептического отношения к экономическому росту

Все эти настроения взаимодействуют между собой и усиливают друг друга. Даже значительная часть глобальной элиты жалуется теперь на предполагаемые провалы рынка, глобализацию и проблемы, создаваемые экономическим ростом.

Видео дня

Проще всего понять причины враждебности к рынкам. Рынки зависят от цен, а для многих цены сейчас стали поводом для тревог и затруднений. И дело не только в том, что цены выросли; многие чудеса XXI века вообще не имеют какой-либо очевидной цены. Сегодня потребители привыкли к всеобщей доступности интернета и бесплатным сервисам, например, поисковым системам. Им доступны для скачивания или просмотра онлайн бесконечное количество развлекательных программ; они пресыщены новостными СМИ, за которые им в большинстве случае не приходится платить (по крайней мере, не в традиционном смысле). Кроме того, во многих странах люди получают медицинские услуги, которые выглядят бесплатными. Даже печально знаменитая своей дороговизной американская система здравоохранения бесплатно проводила вакцинацию и тестирование на Covid-19.

Тем временем экспансионистская бюджетная и монетарная политика, наряду со сбоями в производственных цепочках из-за пандемии и российского вторжения в Украину, усилила инфляцию. Из-за этого повседневное существование (расходы на энергоресурсы, продовольствие, жильё) стало ощутимо дороже. У нас есть концепция будущего, в котором всё является бесплатным, но наша текущая реальность выглядит финансово недоступной и эксплуататорской. А поскольку граждане требуют, чтобы государство вмешалось и остановило или развернуло вспять рост цен, политики попали под колоссальное, непреодолимое давление: от них требуют действий.

Все эти настроения взаимодействуют между собой и усиливают друг друга

Впрочем, их реакция часто лишь усугубляет положение. Например, когда правительства пытаются сдержать рост цен, спрос продолжает увеличиваться, и дефицит базовых товаров сохраняется. В дальнейшем этот дефицит вызывает озабоченность зависимостью экономики от ресурсов, поставляемых издалека, будь это российский газ, тайваньские полупроводники, китайская электроника или индийские антибиотики.

На смену наивной вере в глобальную взаимосвязанность пришло опасное заблуждение, что лучше развалить все возникшие международные связи и удовлетворять национальные нужны на национальном уровне. Пандемия и российская война активизировали явный процесс замедления глобализации, начатый финансовым кризисом 2008 года. Национальная самодостаточность — вот новая повестка дня.

И здесь мы подходим к новому скептическому отношению к экономическому росту. Хотя деглобализация, несомненно, ведёт к повышению цен на ресурсы, некоторые зададутся вопросом: а зачем нам вообще нужно столько товаров, поставляемых из далёких стран? Не следует ли нам перестать думать в первую очередь об экономическом росте, а вместо этого сосредоточиться на экологической устойчивости, которой можно добиться, упростив наш образ жизни?

Книги, в которых описывается эта программа нулевого роста или антироста, стали бестселлерами. В Японии философ Кохэй Сайто утверждает, что капитализм достиг своих экологических пределов, и его нужно заменить коммунизмом антироста. В Германии журналистка Ульрике Херрманн следует такой же логике и прогнозирует «конец капитализма».

Однако привлекательность этой идеи объясняется не столько её логикой, сколько аудиторией, для которой она предназначена. Япония и Германия — это экстремальные примеры демографического феномена, широко распространённого в развитых странах, а в последнее время наблюдаемого также и в Китае. Уровень рождаемости падает, люди живут дольше, и всё это приводит к старению общества и сокращению численности населения. И поэтому давние опасения по поводу экологической устойчивости экономики смешались с новыми страхами по поводу стариков, которые искажают политическую систему в свою пользу. Однако, как доказывают в своей важной книге 2020 года экономисты Чарльз Гудхарт и Манодж Прадан, все эти вызванные демографией тенденции и недовольство глобализацией не помогут. Наоборот, они поставят под угрозу фундамент ценовой стабильности.

Да, в новых манифестах антироста, по крайней мере, предпринимаются попытки предложить модель альтернативной, неглобализированной и не основанной на ценах экономики. Но исторические параллели, которые в них проводятся, глубоко ошибочны. Например, их вдохновляет Британия времён Второй мировой войны, когда благодаря строгому нормированию богатые не могли потреблять слишком много. Однако в реальности Британия в 1940-е годы была невероятно зависима от США, то есть от внешних поставок и от внешней революции производительности.

Как и любая строго контролируемая экономика, Британия страдала от дефицита, и поэтому там возникла экономика чёрного рынка, которой управляли теневые дилеры и деляги. Это были те самые подпольные, непрозрачные рынки, которые способствуют распространению коррупции, недоверия и социального гниения. Альтернативой прозрачной рыночной экономике стала не рационально управляемая экономика, а капитализм в его худших формах.

Некоторые системы планового хозяйства настолько лишены гибкости, и так слабо реагируют на обратную связь, что ломаются под давлением дефицита. Как показал великолепный венгерский экономист Янош Корнаи, именно дефицит (и сопутствующие ему явления накопительства и дисфункциональности) ослабил, а в конечном итоге и разрушил коммунистическую командную экономику в XX веке.

Для решения современных глобальных проблем нужны честные цены, которые надёжным образом передают информацию о себестоимости, а не подавление этих цен. А для этого, в свою очередь, нужны значительные инновации и изобретательность. Например, нам могут потребоваться отрицательные цены, чтобы потребители ясно поняли, что «бесплатные» цифровые сервисы в реальности торгуют их персональной информацией; иными словами, у данных человека должна быть положительная цена.

Ещё более очевидны экологические аргументы в пользу корректного ценообразования. Тем, кто загрязняет природу, нельзя позволять уклоняться от уплаты реальной цены за свои действия. А устанавливаемые рынком цены на энергоносители нужны, чтобы подтолкнуть потребителей к сокращению их углеродного следа, и чтобы сигнализировать инвесторам о необходимости направлять ресурсы в более дешёвые, неуглеродные источники энергии.

Сила рыночных механизмов кроется в том, что он провоцируют множество динамичных, интерактивных реакций; это выдающееся явление, и его не способен повторить ни один составитель планов в экономике дефицита. Экстерналии экономической деятельности должны учитываться в цене, чтобы рынок мог функционировать надлежащим образом. Для преображения экономики к лучшему требуются смелость и воображение, но нужны ещё и совершенно конкретные знания, которые способны дать лишь ценовые механизмы. Экономический рост обеспечивает ресурсы, которые нам нужны для решения крупных проблем. А для роста нам необходимы рынки и взаимосвязанность.

NV обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Project Syndicate. Републикация полной версии текста запрещена.

Оригинал

Copyright: Project Syndicate 2023

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди NV