Что изменила внутри Кремля громкая смерть Пригожина 25 августа, 14:42

Смерть владельца ЧВК «Вагнер» вносит свои коррективы в расклад сил в окружении Путина

Активность Евгения Пригожина была попыткой стать частью так называемых «Башен Кремля» либо, даже (в перспективе) создать свою. Именно поэтому он атаковал руководство МО РФ, демонстрируя неспособность решения задач силами «армии» и последовательно называл «армией» свою структуру.

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Базовый вариант — стать куратором развития сектора частных военных компаний. Ведь, будь создан институт такого «куратора» (в идеале с законодательной базой) персона становилась по влиянию на уровень примерно руководителя ФСБ. Альтернативный вариант — радикальный имперский политический проект, который все равно нужен Кремлю в перспективе ближайших 4−5 лет. Для понимания потребности предлагаю вспомнить ситуацию с партией «Родина», которая успешно канализировала настроения радикальной публики после второй чеченской войны и позволила безболезненно реализовать договорняк Кремля с кланом Кадыровых.

После неудачного похода на Москву (считай, похода на Шойгу, но никак не Путина) Пригожин оставлял себе Африку, свои структуры, но уходил с темы войны в Украине. При этом уменьшал медиа-присутствие. Договоренности реализовывались, мягко говоря, со скрипом:

— С одной стороны Путин дал отмашку за зачистку силовых структур от партнеров Пригожина. И тут дело не только в генерале Суровикине.

— С другой стороны Пригожин, пусть и формально распустив медиа-группу «Патриот», вернулся в медийное поле и ТГ-каналы его группы вновь активно освещали тему войны. Что, на фоне очередной «битвы за российский телеграм» было крайне неприятно для Кремля.

Важным был вопрос подконтрольности и монополии на внешнюю политику. Типичный пример — Нигер. Где партнеры Газпрома и Роснефти (та же Нигерия), африканские страны БРИКС (где был политический интерес Кремля) достаточно активно сигнализировали Москве, что вмешиваться не стоит. Но «Вагнеровцы» быстро оказались там и начали подготовку к разворачиванию своей инфраструктуры.

«Тихая смерть» либо героическая гибель где-то в Африке

И, наконец, фронт. Отсутствие успехов у ВС РФ рано или поздно, но вернуло бы фокус внимания к наиболее ярким моментам того, что в этой стране называют «СВО». И таковыми были отнюдь не захват значительной части Украины, поскольку за российскими успехами начала 2022 последовали поражения конца года. Наиболее ярким для русских событием стала битва за Бахмут — процесс, в раскрутку которого много вложил Пригожин. И он вышел из эпопеи в качестве «победителя». Поэтому на фоне отсутствия успехов (а возможно появления новых провалов) тот самый «победитель» вновь становился объектом повышенного интереса публики. То есть мог возвратить себе шансы борьбы за статус условного «боярина» — полноправного члена одной из «башен Кремля».

Но ключевые группы в окружении Путина не были заинтересованы (в большинстве своем) в появлении нового игрока. После ликвидации остатков «семьи Ельцина» шла перманентная борьба за усиление своего влияния:

— Группу «силовиков» разрывали внутренние споры и противоречия — кризис окружения Шойгу, своя игра Золотова, желание вернуть утраченные позиции со стороны Нарышкина и Болотова. На фоне этого могла ослабнуть позиция Патрушева как общего «куратора» силового направления.

— Группа «технократов» (Грефа-Кириенко) окончательно монополизировала вопросы кадрового резерва и, прибрав к рукам регионы, постепенно обозначала свои интересы в других сферах. В том числе традиционных «сферах влияния» других «башен». При этом старая связь с группой Ковальчуков (а «технократы» возникли с подачи и при поддержке как раз этой «башни») слабела и к лету 2023 года ее уже нельзя было назвать даже связью равных партнеров.

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— Группа Чемезова (ВПК) оказалась под ударом. Данная «Башня Кремля» была наиболее закрытой и монолитной. При этом пользовалась тем, что «военпром нужен всем». Но современная война продемонстрировала востребованность новых технологий и новых образцов вооружений. Те же дроны. И, как следствие, монополия Чемезова на «вооружение России» начала ослабевать. В эту сферу пошли бизнесы, связанные с технократами, сюда же активно начал заходить «Роскосмос».

— Ослабление группы «Роснефть-Лукойл» усилило сотрудничество Сечина с Ковальчуками. Которые, кстати, поддерживали и Пригожина.

— Вне этой борьбы старалась держаться группа «Газпром-Новатек», переживающая не лучшие свои времена.

— И, наконец, ряд «тяжеловесов», стоящих вне групп теряли зоны своей ответственности. Типичный пример — Собянин и функционал «смотрящего» за российскими регионами.

Таким образом, претензии Пригожина на усиление создавали новые линии противостояния и, одновременно, затрагивали интересы большей части «башен Кремля».

Смерть владельца ЧВК «Вагнер» вносит свои коррективы в расклад сил в окружении Путина. У Патрушева появился шанс усилится. Сильно потеряли (пока тактически) Ковальчуки и Сечин.

Возможно, ключевой фигурой в раскладе будет Чемезов, который на первый взгляд, вне схватки вокруг Пригожина. Тем не менее, он уменьшит опасность от претензий на усиление со стороны Рогозина на фоне публичного унижения с провалом лунной программы и успехом индийской двумя днями позже. Это можно сказать, публичное унижение «Роскосмоса», который ранее проиграл конкурентную борьбу США и КНР, а теперь и индийцам. Для группы ВПК остается еще одна опасность — «технократы». И тут Чемезов может начать наступление на защиту своих интересов, использовав усиление Патрушева, позицию Собянина (вопрос по регионам). ВПК будет бороться за «свое», а также сырьевую базу (редкоземельные металлы, уран и т. д. ). Остальные за передел политического влияния и регионы. Суммарно получаем несколько коалиций и линий атак. Где в качестве защищающихся будут Ковальчуки, Сечин (этому не привыкать) и технократы.

Есть еще одно поле для борьбы — «наследие Пригожина». В России и дальше будут создаваться ЧВК, но уже без шансов на построение большой империи. Так сказать, демонополизация во всей своей красе. И тот, кто быстрее создаст силовой блок для своего бизнеса (в том числе за рубежом), предложив часть ресурса «на войну» будет в фаворе у Путина.

Растяжка убить нельзя использовать

При этом есть еще одна, крайне важная деталь, которая пока не заметна. Для России не ново убивать своих. Достаточно вспомнить «авиакатастрофы» политиков, военачальников, внезапные болезни и несчастные случаи. И кейс с Пригожиным можно воспринимать как «один из». Более того, дальнейшие существование и активность владельца ЧВК «Вагнер» могли выполнять роль раздражителя и «плохого примера» для представителей окружения Путина. Дескать, есть возможность попытаться получить свое шантажом и открытым выступлением, причем, в случае поражения катастрофы не происходит.

Но, в путинской России была одна особенность, которая касалась «башен Кремля» и близкого круга — Путин держал слово «для своих» (еще раз — для достаточно близкого окружения). И поэтому ни у кого не возникало сомнений в том, что он способен быть «арбитром» для войн между «боярами» — членами «башен Кремля». Пригожин был не «боярином», а условным «воеводой». Но он входил в «близкий круг».

Таким образом Путин оказался перед классическим выбором «убить нельзя помиловать». Где:

— живой Пригожин — угроза дестабилизации системы

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— убитый (казненный) Пригожин — тоже угроза дестабилизации системы

Идеальной была бы «тихая смерть» либо героическая гибель где-то в Африке. Но Пригожина можно называть кем угодно, однако не глупым. И он весьма трепетно относился к вопросам собственной безопасности. Вплоть до моментального удаления из «близкого круга» людей, замеченных в самостоятельных контактах с внешними игроками. Да и СБ ЧВК «Вагнер» в 2023 году существенно усилилась, приобретая черты полноценной спецслужбы.

Но события на фронте, в том числе новый рост критики (несмотря на зачистку телеграмма) военного руководства не оставлял времени для подготовки «мирной кончины» кремлевского повара. Путин выбрал формат быстрого устранения. И тем самым нарушил правило «не убивать людей из близкого круга». А также нарушил свое слово — ведь он гарантировал неприкосновенность Пригожина.

Новый контур существования башен Кремля

После смерти Пригожина возникают вопросы о Путине как эффективном арбитре. С одной стороны, Пригожин не был «боярином», с другой, «близкий круг» воспринимался несколько шире, чем руководство «Башен Кремля». Приведу простой пример — Кадыров. Он, как и Пригожин имеет условный статус «порученца». Но, при этом статус чеченского шейха обеспечен старой сделкой Кремля с кланом Кадыровых. Проще говоря, «словом Путина», которое уже может нарушаться и для «своих».

Это не разрушает систему одномоментно. И не приводит к «боярскому бунту». Но, в краткосрочной перспективе дает свои результаты. В частности

— каждая из «башен Кремля» будет активно создавать свой собственный силовой блок. То есть процесс создания (а так борьбы за «наследие Пригожина) своих ЧВК продолжится с новой силой;

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— ключевые группировки, которые ранее не могли претендовать на перехват власти по причине отсутствия полного набора требуемых для того ресурсов, начнут «восполнять пробелы». Речь идет о деньгах, кадрах (системе подготовки), упомянутой силовой компоненте, подготовкой к борьбе за СМИ и т. д.

— «Порученцы» будут пытаться усилить свои позиции за счет вхождения либо в политические проекты, либо (как полноправный участник первого порядка) в одну из «башен Кремля».

— Силовой блок, на фоне устранения Пригожина, будет стремиться показать свою эффективность. То есть можно ожидать интенсификации процесса подготовки зимней кампании в Украине, где РФ попытается добиться заметных результатов.

Все это создает факторы дестабилизации системы власти РФ изнутри. Важно заметить, что это не будет влиять в краткосрочной перспективе. То есть тактически Путин усилил свои позиции. Но, в случае поражения в Украине вероятность поиска «нового Путина» его окружением возрастает в разы. А взаимное недоверие и усиление ресурсной базы «башен Кремля» (речь идет о наборе ресурсов для самостоятельного перехвата власти) создает предпосылки для очень ожесточенной битвы за престол.

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